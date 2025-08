USA se podílejí na genocidě. Přestaňme předstírat, že tomu tak není

2. 8. 2025

čas čtení 7 minut

Americká vláda, podporovaná médii, se aktivně podílí na izraelských zvěrstvech v Gaze Můžeme konečně přestat předstírat, že to, čeho jsme byli svědky v Gaze v posledních 22 měsících, je „válka“, „konflikt“ nebo dokonce „humanitární krize“? Mnoho předních světových lidskoprávních a humanitárních organizací – včetně Amnesty International, Human Rights Watch a Lékaři bez hranic – se již před měsíci shodly, že to, co se každý den živě přenáší do našich telefonů, je skutečně genocida, píše Mehdi Hasan. Tento týden izraelská přední organizace na ochranu lidských práv oznámila, že dospěla k „jednoznačnému závěru, že Izrael podniká koordinované kroky s cílem úmyslně zničit palestinskou společnost v pásmu Gazy“. Jinými slovy, jak uvedla organizace B'Tselem, „Izrael páchá genocidu na Palestincích v pásmu Gazy“.

Debata o tom, zda se v Gaze jedná o genocidu, je v podstatě ukončena. Můžeme tedy přestat předstírat, že jsme pouhými diváky této genocidy? Že náš hřích spočívá pouze v nečinnosti, nikoli v činu? Protože nepohodlnou pravdou je, že USA nejenže odvracely zrak, zatímco desítky tisíc Palestinců byly obléhány a bombardovány, hladověly a byly zabíjeny, ale pomáhaly Izraeli stisknout spoušť. Jsme spoluviníky tohoto genocida, který je sám o sobě zločinem podle článku III Úmluvy o genocidě.

Jak uznal v listopadu 2023 izraelský generálmajor ve výslužbě Yitzhak Brick: „Všechny naše rakety, munice, přesné naváděné bomby, všechna letadla a bomby, to vše pochází z USA. V okamžiku, kdy zavřou kohoutek, nemůžete dál bojovat. Nemáte žádnou schopnost... Každý chápe, že bez Spojených států tuto válku nemůžeme vyhrát. Tečka.“

Vzhledem k Brickovu hodnocení bych dokonce tvrdil, že to, čeho jsme byli svědky v Gaze ze strany americké vlády, je horší než spoluvina. Je to aktivní účast na probíhající genocidě.

Donald Trump dal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a jeho krajně pravicové vládě nejen zelenou k „vyčištění“ Gazy a „dokončení práce“, ale také zbraně, informace a finanční prostředky k tomu potřebné. Když Netanjahu v březnu zahájil blokádu veškerých dodávek potravin a pomoci do Gazy, zdůraznil, že tak činí „v plné koordinaci s prezidentem Trumpem a jeho lidmi“. „Za posledních šest měsíců,“ Axios informoval koncem července, „dal Trump Netanjahu téměř volnou ruku, aby v Gaze dělal, co chce.“ Izraelský úředník řekl tomuto webu: „Ve většině telefonátů a schůzek Trump řekl Bibi: ‚Udělej v Gaze, co musíš.‘

Trumpovi republikánští spojenci ve Sněmovně reprezentantů a Senátu jsou ještě více nadšení. Zapomeňte na spoluvinu; Kongres je plný republikánských příznivců genocidy, od senátorů Toma „rozmetat trosky v Gaze“ Cottona po Lindseyho „srovnat to se zemí“ Grahama. Nejnovější člen Sněmovny reprezentantů, Randy Fine, republikánský zástupce Floridy, vyzval k atomovému bombardování Gazy a před několika dny řekl, že Palestinci v Gaze by měli „vyhladovět“, dokud nebudou všichni izraelští rukojmí propuštěni. (Připomínáme, že podněcování k genocidě je také trestným činem podle článku III Úmluvy o genocidě.)

Ale ani demokraty nemůžeme nechat bez trestu. Prvních 16 měsíců tohoto masového vraždění se odehrálo pod dohledem demokratického prezidenta. Joe Biden dal Netanjahuovi a jeho kabinetu genocidářů od samého začátku vše, co potřebovali – 2000liberní bomby, které mohly být svrženy na uprchlické tábory plné palestinských dětí? Ano. Veto v Radě bezpečnosti OSN, aby se zabránilo přijetí rezolucí požadujících trvalé příměří? Ano. Zatajení interních zpráv americké vlády varujících před válečnými zločiny a hladomorem v Gaze? Ano.

Nebyl to jen Biden. Drtivá většina demokratů v Kongresu strávila většinu roku 2024 hlasováním za pokračování vyzbrojování, financování a zakrývání masového zabíjení palestinských civilistů. I teď, v létě 2025, se sedm prominentních demokratických senátorů s radostí nechalo vyfotit s Netanjahuem, včetně vůdce senátní menšiny Chucka Schumera, který tvrdí, že mluvit o genocidě je antisemitské, a říká, že jeho úkolem „je udržet levici proizraelskou“.

Pak je tu ještě spoluvina amerických médií na tomto genocidě. Nejde jen o rádio Rwanda v podání Foxu, kde ranní moderátor Brian Kilmeade řekl, že je těžké „oddělit Palestince od Hamásu“, a moderátor hlavního vysílacího času Jesse Watters prohlásil, že „nikdo nechce“ palestinské uprchlíky a „demograficky [Palestinci] představují hrozbu“.

Genocidu podporují i liberální média. Ti, kteří opakovaně tvrdí, že Izraelci mají právo se bránit, aniž by se kdy ptali, zda mají právo i Palestinci. Ti, kteří papouškují argumenty izraelské vlády a zkreslují násilí páchané na Gaze. Palestinci, nezapomeňte, nejsou zabíjeni izraelskými bombami nebo kulkami; oni prostě „umírají“.

Americké redakce se předhánějí v prezentování „obou stran“, i když jedna strana byla některými z předních světových odborníků na genocidu označena za genocidní. New York Times podle interního memoranda, které získal The Intercept, nařídil novinářům pokrývajícím situaci v Gaze, aby omezili používání termínů „genocida“ a „etnické čistky“ a „vyhýbali se“ používání výrazu „okupované území“ v souvislosti s Západním břehem a Gazou.

Jedna studie mediálního pokrytí, rovněž zveřejněná serverem The Intercept, zjistila, že „vysoce emotivní výrazy pro zabíjení civilistů, jako „masakr“, „vyvražďování“ a „hrůzný“, byly vyhrazeny téměř výlučně pro Izraelce zabité Palestinci, nikoli naopak“. Další studie, zveřejněná v časopise Nation, zjistila, že „s jednou výjimkou se nedělní pořady zabývaly [Gázou] a diskutovaly o ní po dobu 12 měsíců, aniž by oslovily jediného Palestince nebo palestinského Američana“.

Jděte za hranice médií. Elitní americké instituce se také hanebně podílejí na zničení Gazy, od univerzit Ivy League, které potrestaly protestující proti genocidě na kampusu, přes prestižní právnické firmy, které diskvalifikovaly uchazeče o zaměstnání kvůli jejich postoji k genocidě, až po velké technologické společnosti obviněné zvláštním zpravodajem OSN z profitu na genocidě.

Většina Američanů samozřejmě nechce věřit, že naše země pomáhá páchat jednu z nejhorších zvěrstev 21. století. Ale musíme přestat předstírat. Naše spoluvina a tajná dohoda jsou jasné. Jak napsal můj kolega ze Zeteo Spencer Ackerman: „Toto je stejně tak americká genocida jako izraelská.“

USA dodaly a poté doplňovaly bomby a kulky použité k zabití desítek tisíc palestinských civilistů; USA usnadnily ničení domů a nemocnic; USA schválily vyhladovění dětí. To jsou nepopiratelná fakta.

A proto Bidenově a Trumpově administrativě, demokratům a republikánům v Kongresu, americkým médiím říkám: historie vás odsoudí. Za bomby, které jste poslali, za hlasy, které jste odevzdali, za lži, které jste řekli. To bude vaše hanebné dědictví, až se v Gaze konečně usadí prach a ze sutin budou vytažena všechna těla. Neobhajujete svého spojence ani nebojujete proti terorismu, ale nepřetržitě se podílíte na genocidě; napomáháte a podporujete zločin zločinů.





Mehdi Hasan je zakladatel, generální ředitel a šéfredaktor mediální společnosti Zeteo.



















-1