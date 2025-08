Oheň jako ten Führerův

1. 8. 2025

Kolem 80 německých neonacistů slavilo v České republice slunovrat, zpívalo písně Hitlerjugend a vzývalo "germánský lid". Angažují se i politici blízcí AfD, napsali z Višňové Jean-Philipp Baeck, Johannes Grunert a Nils Lenthe. Kolem 80 německých neonacistů slavilo v České republice slunovrat, zpívalo písně Hitlerjugend a vzývalo "germánský lid". Angažují se i politici blízcí AfD,

Když hranici zcela zahalí tma, bubeník začne tlouct. Dunivý zvuk se poměrně pravidelně ozývá nocí a je signálem pro ženy a muže, aby zahájili obřad. S pochodněmi v rukou chodí v kruhu kolem hromady dřeva, která se tyčí sedm metrů do vzduchu. Za tímto účelem se ve spirále hromadí celé kmeny stromů.

Když zapálí oheň, plameny sebou škubnou k obloze, jejich záře osvětluje okolní kopce a třpytí se v nedalekých korunách stromů. Začíná extatický shon: skupina se drží za ruce a běhá kolem ohně – ženy v sukních v tlumených barvách a s věnci z květin, muži ve lněných košilích a věncích z dubového listí, stejně jako četné děti, včetně batolat, a děti ve věku základní školy. Rychleji a rychleji se vznáší jejich tanec a jejich řev. "Heil Sonnenwende," křičí znovu a znovu celou nocí. "Heil Sonnenwende," volají za nimi také děti.

Je sobota 21. června 2025. Zhruba 80 neonacistů se sešlo v nejdelší den v roce ve Višňové u Frýdlantu v České republice nedaleko německých a polských hranic, aby oslavili slunovrat.

Scházejí se spiklenecky, cestovali ze saské Horní Lužice přes Polsko do České republiky, mimo jiné, aby byli spolu. Ale taz.de je zde, může celou událost pozorovat, dokumentovat a později vyhodnotit.

Indoktrinace a vytváření sítí

Festival se svými rituály je znepokojivý – a nebezpečný: děti si zvykají na rasistickou ideologii, zatímco se zároveň odhalí politická organizace, která jinak funguje v pozadí a zapojuje se do "kulturní války", aby nechala völkisch a nacionálně socialistické myšlenky žít dál.

Je to konspirační kruh s napojením na podezřelé pravicové teroristy. Podle informací TAZ se organizační struktura objevuje mimo jiné pod neškodně znějícím názvem "Kulturwerk Oberlausitz" a je organizována v uzavřených skupinách na sociálních sítích.

Jsou to podporovatelé rasistické národní komunity. Svůj ideologický jed šíří do každodenního života dobře dávkovaným způsobem, aby jej normalizovali na komunitních festivalech nebo klubových setkáních. Jsou to sociální pedagogové, inženýři, místní politici, architekti a zubaři.

Oslavy slunovratu v České republice slouží k upevnění vnitřní ideologie: politické indoktrinaci dětí, radikalizaci mladých dospělých a meziproudové propojování v rámci pravicově extremistické scény. Je zde i pár podobně smýšlejících lidí z Česka.

Mezi účastníky jsou také němečtí místní politici s úzkými vazbami na AfD: Markus W., kdysi člen dnes již rozpuštěné mládežnické organizace Junge Alternative, Robert Thieme, který v červnu 2024 kandidoval do městského zastupitelstva Žitavy jako nezávislý kandidát za AfD, a Thomas Christgen, který byl zvolen do městské rady Niesky prostřednictvím kandidátky AfD, ale zůstal tam bez frakce nebo strany.

Na dotaz všichni tři reagovali různě - a zapírali: W. nechtěl otázky komentovat, ale dal svému právníkovi mimo jiné vědět, že oslavy slunovratu jsou součástí "všeobecného zvyku". Thieme v dlouhé odpovědi odmítl všechna obvinění, ale zároveň zakázal citovat jeho poznámky. Christgen nechal otázky z TAZ nezodpovězené.

Nacistické písně a přísahy "germánskému lidu"

V tuto noc v polovině června účastníci přísahali při ohni na "předky", na "germánský národ" a jeho "věčnost" a vyhlásili "spásu německé mládeže". Společně také zpívají písně nacionálního socialismu: "Pochodeň jde z ruky do ruky" od nacistického básníka Heinricha Anackera a "Jen svoboda patří našemu životu" od Hanse Baumanna, kterou napsal pro Hitlerjugend.

Ještě než je oheň zapálen, stojí bubeník u stolu uprostřed kruhu kolem obrovské hromady dřeva. Muž v podkolenkách a s věncem z dubových listů na hlavě vykročí vpřed. V pravé ruce drží pochodeň, v levé svírá asi metr dlouhý meč, který má po boku zastrčený v koženém opasku a v jehož holé pochvě se odráží záře již zapáleného táboráku.

Zatímco muž chodí kolem hořící ohniště, bubeník čte básně s výroky. Říká verše jako: "Tento meč zasvěcuji předkům, naše životy měly cenu pro nás vnoučata, v potu za čin, v krvi za svár, ukázali nám německý život."

Tak to jde několik hodin: básně o ohni, vodě, zemi, světle, ženské tance při chůzi, mužské chodící tance, dětské kruhy s pochodněmi, přísahy na "věčnost lidu", na "vítězství světla", na "nikdy se nesklonit", "myslet na naše bratry v zajetí" a "sláva našim kamarádům, kteří nejsou mezi námi".

TAZ předložil zdokumentovaný materiál z tohoto setkání odborníkům Gideonu Botschovi a Uwe Puschnerovi. Botsch je profesorem politologie a vedoucím Výzkumného centra pro antisemitismus a pravicový extremismus Emila Julia Gumbela na univerzitě v Postupimi, zatímco Puschner je profesorem moderních dějin na Svobodné univerzitě v Berlíně a odborníkem na völkisch hnutí. Oba docházejí ke stejnému závěru: "Oslavy slunovratu v České republice jsou nepochybně v tradicích völkisch hnutí a nacionálního socialismu," vysvětluje Botsch. Puschner souhlasí.

Podle Botsche jsou takové akce "vysoce problematické a nebezpečné", protože slouží socializaci mladých lidí v nacionalisticko-rasistických světech a přispívají k upevnění této ideologie. Cílem je zapřísahat účastníky "bojovným životem".

Blízkost zakázaného "rodového společenství"

Pokud jde o oslavy slunovratu v České republice, Botsch vidí jasnou ideologickou linii. Zobrazené rituály navazují na praxi, kterou kdysi rozvíjel neonacista Jürgen Rieger ve völkisch-rasistickém sdružení "Artgemeinschaft". Existují jasné náznaky blízkosti zdokumentované oslavy k této skupině. Ústředním ukazatelem je použitý slogan "Heil Sonnenwende", který Rieger podle Botsche "výslovně představil jako praxi".

Ve skutečnosti se účastníci oslav slunovratu v minulosti účastnili setkání "Artgemeinschaft".

Blízkost oslav slunovratu k "Artgemeinschaft" by mohla být právně relevantní: "Artgemeinschaft" byla v Německu v roce 2023 zakázána. Podle Spolkového ministerstva vnitra se jednalo o sektářské, rasistické a antisemitské sdružení, které šířilo ideologii rasové doktríny a nacionálního socialismu, indoktrinovalo děti a mládež a vytvořilo ideologický základ pro další pravicově extremistické organizace, jako je zakázaná "Heimattreue Deutsche Jugend". Z kruhu kolem druhové komunity se ozývaly vazby na násilná spektra, až po pravicový terorismus – například na NSU a její následníky a také na vraha Waltera Lübckeho.

Další činnost ve smyslu "rodového společenství" by byla zakázána.

Policie nebyla v Česku k vidění

21. června však na místě ve Višňové nebyly vidět ani české, ani německé bezpečnostní složky. České úřady nechtěly TAZ na dotaz poskytnout žádné další informace a starosta obce na četné žádosti nereagoval. Spolkový úřad pro ochranu ústavy se k funkci oslav slunovratu vyjádřil pouze obecně, pro vytváření sítí a vnitřní konsolidaci pravicově extremistické scény a pro indoktrinaci dětí.

Státní úřad pro ochranu ústavy v Sasku také nechtěl říci mnoho konkrétního "z důvodu utajení", ale vysvětlil, že jak aktivity saských pravicových extremistů v České republice, tak "Kulturwerk Oberlausitz" jsou známy jako síť.

Neonacisté se v České republice zjevně cítí nepozorováni. Toho si můžete všimnout už odpoledne před večerním ohňovým ceremoniálem při procházce areálem. Je ohraničeno několika malými lesíky a nachází se na české straně, jen pár metrů od polských hranic, za malým kopcem, který zakrývá výhled do vilových čtvrtí obce Višňová.

Scény jako z nacistické éry

Když vystoupíte ze stínu stromů do světelného pole, scenérie vám připomíná historický film. Kouří se u malého táboráku, lidé v lněných košilích připravují jídlo. Na posekané louce stojí černá jurta, vedle ní je ve velkém stanu postaven stůl. Muži v bílých lněných košilích a s úhledně střiženými pěšinkami táhnou plechové vany, děti v kožených kalhotách dovádějí mezi nohama.

Všechno zde působí dobře nacvičeně. Hromada paliva vysoká jako dům je už navršená uprostřed louky. V každém ze čtyř směrů je umístěno ohniště a řečnický pult je již připraven, stejně jako dvě dřevěné toalety a cisternový přívěs plný vody.

Za stanem jsou zaparkovány autobusy a mobilní domy. Poznávací značky jsou přelepeny páskou – tak se postupovalo opatrně – i když kódy míst zůstaly viditelné. Jako by účastníci chtěli svými poznávacími značkami také ukázat, že jsou samozřejmě Němci – v oblasti, která pro neonacisty dodnes patří do Velkého Německa.

Neonacisté si místo pravděpodobně nevybrali náhodou. Na vrcholu nedalekého kopce se tyčí pozoruhodný skalní útvar z rumburské žuly, Pohanské kameny, které se německy nazývají "Heidensteine". Říká se, že sloužily jako místo uctívání v předkřesťanských dobách. Při slunovratu zde zapadající slunce svítí otvorem mezi skalami a v literatuře je Heidensteine již přirovnáváno k anglickému "Stonehenge" – odkaz oblíbený u völkisch hnutí. Nyní zakázaná skupina "Artgemeinschaft" sladila svůj výpočet času "podle Stonehenge". V jednom z jejích spisů bylo například datum vydání "3804 n.St".

Onoho sobotního odpoledne se ze skal na louku ozývají povely. Teenageři vyběhnou na kopec a hrají jakousi terénní hru. Všude kolem dřepí v lese ženy v dlouhých šatech a pletou věnce z lučních květin pro večerní podívanou.

Stejný okres vyznamenal důstojníka SS v roce 2024

Jakkoli se toto místo v České republice může zdát atraktivní, jedná se pouze o alternativní ubytování pro etnickou scénu. O rok dříve se stejná oslava slunovratu konala ve Strahwalde v Sasku. I tam byl TAZ na místě a dokumentoval, jak místní politici AfD zpívali písně Hitlerjugend spolu s dalšími účastníky a uctívali SS Standartenführera.

Zpráva vzbudila pozornost – v neposlední řadě proto, že krátce poté byli při razii zatčeni dva účastníci, Kurt Hättasch a Kevin R. Oba údajně patří k pravicové teroristické skupině "Saští separatisté", která má ostré zbraně, absolvovala polovojenský výcvik a údajně plánovala etnické čistky. Až do svého zatčení byl Hättasch členem okresního výkonného výboru AfD v okrese Lipsko a městským radním v Grimmě.

AfD reagovala procedurou vyloučení ze strany – stejně jako u členů, které TAZ jmenoval jako účastníky oslav slunovratu ve Strahwalde.

Stephan Jurisch se po zprávě TAZ snažil omezit škody. Před rokem zaregistroval oslavu slunovratu ve Strahwalde, na kterou pozval "Kulturwerk Oberlausitz". Asi před pěti týdny byl Jurisch v České republice opět u toho. Je také celostátním předsedou Junge Landsmannschaft Ostdeutschland, pravicově extremistického sdružení, které po léta organizovalo jednu z nejvýznamnějších neonacistických demonstrací v Evropě s takzvaným "smutečním pochodem" v Drážďanech.

Jurisch odpověděl na dotaz TAZ podrobně, ale zakázal z něj citovat. Odmítá všechna obvinění.

Trivializace a propaganda

V listopadu 2024 vyšel v Sächsische Zeitung článek, ve kterém bylo Jurischovi umožněno prezentovat svůj pohled na oslavy slunovratu ve stejné čtvrti před rokem ve Strahwalde. Jejich "politická orientace" je "diskutována", píše Sächsische Zeitung, i když Úřad pro ochranu ústavy ve své výroční zprávě dokonce zmínil oslavy slunovratu jako pravicově extremistickou událost.

Jurisch podle článku popírá, že by šlo o politickou a pravicově extremistickou oslavu nebo že by byla koncipována s nacistickými prvky. Byla to "soukromá oslava" lidí, "kteří se navzájem znají", ale bylo pro něj "obtížné zkontrolovat všechny účastníky z hlediska stranické příslušnosti", jak říká. Oslavou slunovratu "nesledoval žádné politické cíle" a obecně "nebyl politickou osobou". Je mu však jasné, že ve Strahwalde již nebude organizovat oslavu slunovratu. O rok později stojí na louce v České republice s uvázanou čelenkou.

Ještě několik dní po loňské zprávě TAZ se na místě stále objevovaly pokusy prezentovat vše jako nedorozumění. Například iniciativa "Žitava s budoucností" zveřejnila na začátku srpna 2024 na YouTube film, který měl vysvětlit, že zde dochází k nespravedlivé diskreditaci místních zvyků a místní kultury. "Žitava s budoucností" je považována za odnož Pegidy a má blízko k AfD a má dobré místní propojení. Ze Žitavy je to do Strahwalde asi čtvrt hodiny autem. Robert Thieme, který loni kandidoval za AfD do městské rady Žitavy a byl přítomen na oslavách slunovratu tehdy stejně jako dnes, se několikrát objevil ve videích "Žitava s budoucností" na akcích. Thieme tomuto výkladu odporuje.

Ve filmu, který byl k dnešnímu dni zhlédnut osmtisíckrát, hovoří moderátorka o soukromé oslavě slunovratu, která se konala "tradičním způsobem" a byla "velmi pěknou rodinnou oslavou", a zpovídá obyvatele a amatérské historiky, kteří s ní souhlasí.

Video je svědectvím o tom, jak pravicové rámcování funguje v praxi. Oslavy slunovratu s písněmi Hitlerjugend se stávají neškodnou rodinnou oslavou a "tradičními zvyky". Propaganda se chytá.

Ideologie krve a půdy v moderním provedení

"Wanderjugend Oberlausitz" v této oblasti provozuje na svém instagramovém účtu podobnou hru na schovávanou pro mladší publikum. Podle informací agentury TAZ je skupina úzce spojena s "Kulturwerk Oberlausitz", která stojí za oslavami slunovratu v České republice.

Nejméně tři její členové byli 21. června přítomni ve Višňové.

Od roku 2020 sdílejí mladí muži z Wanderjugend fotopříběhy a reely o svých cestách do Saského a Českého Švýcarska s koženými batohy, účesy na pěšinku a kytarou. Je to o "objevování naší krásné vlasti", píší svým 1 500 sledujícím.

Za romancí u táboráku se skrývá tvrdá ideologie krve a půdy. Aktivisté Wanderjugend jsou již léta mezinárodně spojováni s militantní neonacistickou scénou, několikrát bojovali na pravicově extremistických akcích bojových umění, jako je nyní zakázaný "Kampf der Nibelungen", pochodovali na demonstracích NPD na počest Adolfa Hitlera a cestovali na setkání neonacistů do Budapešti.

Povrchně neškodné "pěstování zvyků" a údajné spojení s vlastí a kulturou využívají Wanderjugend i "Kulturwerk" jako ideologickou startovací drogu.

Pravicová rodina pevně zakotvená v životě na vesnici

Jak se toto získávání akceptace nacionalistické a nacistické ideologie projevuje v každodenním životě můžeme pozorovat i na několika generacích rodiny Heyneových. Mike Heyne, jeho manželka Kathrin, jejich syn L.* a dcera S.* byli společně v České republice na oslavě slunovratu.

Seznam pravicově extremistických aktivit Heyneových je dlouhý. Rodiče Mike a Kathrin byli již před více než 20 lety na konferenci dnes již zakázané völkisch "Artgemeinschaft" a od té doby zůstali s touto scénou spojeni. Mike se léta účastnil smutečního pochodu pravicových extremistů v Drážďanech a v roce 2019 navštívil s dcerou S. pravicově extremistickou akci bojových umění "Tiwaz". Ještě v srpnu 2024 Mike a Kathrin společně protestovali na demonstraci neonacistické strany III.

Syn L. je na cestách s "Národní revoluční mládeží", mládežnickou skupinou Třetí cesty, která je podezřelá z toho, že stojí za některými násilnými útoky, k nimž došlo ve východním Německu v posledních měsících. Na sociálních sítích dává jasně najevo své uznání nacionálního socialismu.

Zdá se však, že to vše v místě bydliště v Droyßigu v Sasku-Anhaltsku nevadí. Naopak: Mike a Kathrin Heyneovi jsou integrováni do komunitního života. Droyßig se nachází v okrese Burgenlandkreis a má méně než 2 000 obyvatel. Ve volbách do Spolkového sněmu získala AfD téměř 40 %, zdaleka nejvíce hlasů.

Mike a Kathrin Heyneovi jsou zde zapojeni do "Kulturního sdružení obce Droyßig", které se od roku 2017 snaží "podporovat zachování místní historie a tradičních zvyků" a pořádá hledání velikonočních vajíček a závody v mýdlových krabicích. Jednou z hlavních atrakcí v Droyßigu je každoroční "Maibaumsetzen". Mike Heyne léta režíroval "Soudce u máje", Kathrin Heyne roznášela vlastnoručně svázané věnce a další Heyneova dcera hrála na akordeon. Se vším pomáhali místní hasiči.

To vše se lze dočíst ve zprávách v úředním věstníku obce. V roce 2018 představil Mike Heyne "uniformu" pro májky, která "zjevně dopadla dobře", jak si sám pochvaloval v úředním věstníku. O několik měsíců později se zúčastnil festivalu "Rock gegen Überfremdung" v Apoldě.

Ani Mike, ani Kathrin Heyne, ani jejich děti L* a S* Heyne na dotazy TAZ neodpověděli.

Děti vyrůstají ve světě völkisch myšlenek

Každý, kdo vyrůstá jako Heyneův syn L* nebo dcera S*, má jen malou šanci uniknout pravicové extremistické ideologii bez zásahu zvenčí. Vidí, jak jsou otec a matka přijímáni v komunitě, zažívají pravicově extremistické akce a vyrůstají v nacionalistické kultovní víře.

Stejně jako na oslavě slunovratu v České republice.

Odbornice na pravicový extremismus Andrea Röpke varuje před podceňováním tohoto problému: "Jsme překvapeni, když děti a mladí lidé agresivně pochodují ulicemi v nacistickém oblečení, ale odvracíme zrak, když tisíce z nich v pozadí vychovávají fanatičtí rodiče na tradičních oslavách," řekla TAZ.

Röpke je autorem knihy "Völkische Landnahme" a scénou se zabývá již mnoho let. Potomci se prostřednictvím svých rodičů seznámí s nenávistným světem - a nikdo do toho nezasahuje. Z pohledu Röpke musí být lépe vyškoleny úřady péče o mládež a policie. "Völkisch ideologie je jádrem pravicového extremismu, völkisch kulturní práce slouží k vytváření antidemokratické nálady," říká Röpke. "To nesmíme dovolit."

Zdroj v němčině: ZDE

