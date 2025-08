Channel 4 News: Chirurg: Desítky a desítky zraněných a mrtvých dětí

1. 8. 2025

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 31. července 2025, 19 hodin: No, jeden člověk, který z první ruky zná hrůzy, kterým čelí děti v Gaze, je traumatolog Morgan Mc Monagle. Právě se vrátil z tohoto území a hovořil s Krishnanem pro podcast Ways to Change the World (Způsoby, jak změnit svět). Některé jeho výpovědi mohou být pro některé posluchače znepokojující.













Dr. Morgan McMonagle: Zranění, která jsem viděl v Gaze u dětí a žen, byla stejně strašná, ne-li horší, než zranění, která jsem viděl u mladých vojáků vracejících se z Afghánistánu a Iráku. Myslím si, že je důležité, aby si to svět uvědomil, protože velmi snadno zapomenete, že musíte otevřít břicho a hrudník čtyřletého dítěte a zároveň zastavit krvácení, jinak zemře. Příliv dětí, většinou mrtvých, studených a mrtvých. Některé rozřezané na kusy, jiné celé. Násilí na základě pohlaví, odlidštění, ponížení, žádná tekoucí voda, žádné pouliční osvětlení, žádné jídlo, strašlivé infekce, děti, které se probouzejí ochrnuté na jedné straně těla kvůli střepinám, děti, které se probouzejí a pláčou po svých matkách, označené jako „zraněné dítě. Žádní přeživší příbuzní“. Žádní rodiče, pláčou po svých matkách a teď jsou sirotky. Navíc, pokud se rozumný člověk dokáže nad tím povznést a říct, že je to nemorální, že je to protiprávní. Že to musí přestat.