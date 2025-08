Počet obětí ruských útoků na Kyjev stoupl na 31, Ukrajina žádá svolání Rady bezpečnosti OSN

1. 8. 2025

čas čtení 2 minuty

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj právě vydal další zprávu, ve které uvedl, že po skončení pátracích a záchranných operací bylo potvrzeno 31 mrtvých, včetně pěti dětí.Uvedl:„Tento ohavný útok Ruska opět dokazuje, že je třeba zvýšit tlak na Moskvu a uvalit další sankce. Bez ohledu na to, jak moc Kreml popírá jejich účinnost, sankce fungují – a musí být posíleny.Musí být zaměřeny na vše, co umožňuje pokračování těchto útoků. Je také zásadní, aby svět o nich nemlčel.Děkuji všem, kteří podpořili náš lid. Vážíme si toho, že prezident Trump, evropští lídři a další partneři jasně vidí, co se děje, a odsuzují Rusko.“Zelenskyj dodal, že jen v červenci Rusko proti Ukrajině použilo přes 3 800 dronů a 260 raket, včetně 128 balistických.„To lze zastavit pouze společným úsilím Ameriky, Evropy a dalších globálních aktérů. Každé zapojení je důležité. Každý den je důležitý,“ řekl.