Írán zareaguje „rozhodným způsobem“, pokud na něj USA a Izrael znovu zaútočí

31. 7. 2025

čas čtení 3 minuty

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí uvedl, že Teherán zareaguje „rozhodnějším způsobem“, pokud na něj USA nebo Izrael znovu zaútočí. „Írán přesně ví, co se stalo během nedávné americko-izraelské agrese, jak nám, tak našim protivníkům – včetně rozsahu úderů, které stále podléhají cenzuře,“ napsal diplomat na X. „Pokud se agrese opakuje, nebudeme váhat reagovat rozhodnějším způsobem, který bude NEMOŽNÉ utajit.“ Arákčího příspěvek následoval po hrozbě prezidenta Donalda Trumpa, že znovu „zničí“ íránský jaderný program. Trump tuto hrozbu vůči Íránu vyslovil v souvislosti s prohlášením íránského ministra zahraničí, že Teherán bude pokračovat ve svém programu obohacování uranu, píše na webu Antiwar Kyle Anzalone.

„Írán vysílá špatné signály, to vám řeknu. Na zemi, která byla právě zničena, vysílají velmi špatné signály, velmi ošklivé signály. A to by neměli dělat,“ řekl Trump během pondělní tiskové konference ve Skotsku s britským premiérem Keirem Starmerem.

Den předtím izraelský ministr obrany Israel Katz také pohrozil obnovením útoků na Islámskou republiku. „Chci vyslat jasnou zprávu diktátorovi Chameneímu: Pokud budete i nadále vyhrožovat Izraeli, zasáhneme Teherán s ještě větší silou – a tentokrát i vás osobně,“ řekl v neděli.

Washington a Tel Aviv tvrdí, že Teherán je blízko k výrobě jaderných zbraní, protože Islámská republika má program na obohacování uranu. Írán konstatuje, že nemá v úmyslu vyrábět jaderné zbraně a že jeho jaderný program je klíčový pro jeho suverenitu.

Arákčí vysvětlil význam íránského jaderného programu:

„Více než milion Íránců potřebuje lékařské radioizotopy vyráběné v teheránském výzkumném reaktoru, zařízení dodaném Spojenými státy a poháněném 20% obohaceným uranem. Írán také svůj program potřebuje k pohánění nově vznikajících jaderných reaktorů. Nikdo při smyslech by se nevzdal plodů obrovských investic do domácí mírové technologie, která zachraňuje životy – a to jen proto, že to požadují tyranské zahraniční mocnosti,“ řekl Arákčí.

Íránský diplomat dodal, že pro otázku obohacování neexistuje vojenské řešení a že diplomacie je stále možná. „Nedávné nezákonné bombardování íránských jaderných zařízení potvrdilo to, co jsme vždy tvrdili: neexistuje žádné ‚vojenské řešení‘,“ vysvětlil Arákčí. „Pokud existují obavy z možného zneužití našeho jaderného programu k nemírovým účelům, ‚vojenská možnost‘ se ukázala jako neúčinná – ale vyjednané řešení může fungovat.“

Arákčí rovněž sdělil: „Všichni by měli vědět, že my Íránci jsme si náš MÍROVÝ jaderný program NEKOUPILI; VYTVOŘILI JSME HO KRVÍ, POTEM A SLZAMI. Technologie a know-how, které vyvinuli naši VÝJIMEČNÍ lidé, NELZE zničit bombardováním. Ano, naše obohacovací zařízení jsou vážně poškozena, ale naše ODHODLÁNÍ POŠKOZENO NENÍ.“

Celý článek v angličtině ZDE

