Deset až dvanáct dní a sto až dvě stě mrtvol

30. 7. 2025 / Boris Cvek

Zajímalo by mě, jestli to někdo bude Trumpovi počítat těch 10-12 dní. V úterý je to už asi jen 9-11 dní a ve středu 8-10 dní, nebo ne? A proč zrovna 10-12 dní? Proč je tam ta neurčitost dvou dní? Vypadá to, že Trump zase něco plácl a média jsou v rauši.

Vlastně ne, už to nikoho moc nezajímá. Nečeká se, že by se opravdu něco stalo. Ani naši politici z toho nejsou unešení, což je co říci. Dobře, napočítat do 10-12 nebude takový problém, horší bude spočítat mrtvoly, které do té doby Putin na Ukrajině způsobí. A co se stane pak? Zase nějaký spektakulární blábol. Pořád dokola. Podvod, lež, manipulace, výsměch veřejnosti a obětem.

Vidíme přece, jak se Putin třese před Trumpem. Trump řekl 10-12 dní a Putin vraždí dále. Jako by Trumpa ani USA nebylo. Spojené státy se staly tak skvělými a velikými, again!, znovu!, že zmizely z mapy tak, jak nikdy předtím nezmizely.

A jak to bude vlastně s těmi cly? Patnáct procent? Není to zas jen nějaké plácnutí? Prý do detailu zatím není nic dojednáno. A co plácne za týden, za měsíc? Nedávno v pořadu Jany Klímové na ČRo Plus mluvil český podnikatel o tom, že ani ty nejlepší expediční firmy už u zboží, které posílá jeho firma do USA, nevědí, jak je správně clít. Great again!

