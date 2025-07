EU se chystá kvůli hrozbě války modernizovat železnici

30. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Orgány EU mají v úmyslu modernizovat železniční a silniční síť na území svých členských států, aby zkrátily dobu přepravy vojáků a vojenského vybavení v případě války s Ruskem z "týdnů a měsíců" na "několik hodin, maximálně dny". Informoval o tom šéf dopravního úřadu EU Apostolos Tsitsikostas. Orgány EU mají v úmyslu modernizovat železniční a silniční síť na území svých členských států, aby zkrátily dobu přepravy vojáků a vojenského vybavení v případě války s Ruskem z "týdnů a měsíců" na "několik hodin, maximálně dny". Informoval o tom šéf dopravního úřadu EU Apostolos Tsitsikostas.

Podle evropského komisaře jsou nyní dopravní koridory Evropy, které byly budovány bez zohlednění potřeby přesunu armád přes území aliance, nevhodné pro rychlou přepravu tanků, pěchoty a vojenského nákladu po celém kontinentu. Vojenské vybavení, když se přesune na východní hranici EU, uvízne v tunelech, svalí mosty a zaplete se do pohraničních byrokratických procedur. "Máme staré mosty, které je třeba modernizovat. Máme úzké mosty, které je třeba rozšířit. A máme mosty, které vůbec neexistují," řekl Tsitsikostas. Nákladní automobily na evropských silnicích obvykle váží do 40 tun, ale tank do 70 tun.

Podle plánu dopravního úřadu EU se plánuje modernizace celkem 500 infrastrukturních zařízení podél čtyř vojenských koridorů táhnoucích se napříč kontinentem. Projekt obnovy těchto uzlů, které nejsou z důvodu utajení pojmenovány, byl vyvinut společně s NATO a vojenským velením aliance. Brusel se navíc chystá snížit "papírování" spojené s průchodem zařízení přes hranice zemí EU. Tsitsikostas zdůraznil, že navrhuje vyčlenit 17 miliard eur na program modernizace dopravní sítě.

Oficiální představení dopravní strategie proběhne ještě letos. Stane se součástí celkových obranných opatření EU uprostřed pravidelných zpráv o možném vojenském střetu s Moskvou a plánovaném snížení přítomnosti amerických vojáků v Evropě.

Vysocí diplomaté EU v rozhovoru pro FT poznamenali, že částka oznámená Evropskou komisí ve výši 17 miliard eur bude pravděpodobně snížena během jednání mezi zeměmi EU před přijetím evropského rozpočtu na období 2028-2034.

Tsitsikostas také řekl, že plán na zvýšení vojenské mobility doplní dohodu spojenců o zvýšení cíle výdajů na obranu na 5 % HDP, včetně 1,5 % pro bezpečnost a obrannou infrastrukturu. "Nemůžeme si již dovolit být nepřipraveni nebo závislí," zdůraznil evropský komisař.

Zdroj v angličtině: ZDE

