Izraelské osobnosti veřejného života požadují „paralyzující sankce“ proti Izraeli kvůli hladovění v Gaze

30. 7. 2025

čas čtení 4 minuty



Třicet jedna významných Izraelců obvinilo Tel Aviv z „brutální kampaně“ a v dopise požaduje trvalé příměří



Skupina významných izraelských osobností, včetně akademiků, umělců a veřejných intelektuálů, vyzvala mezinárodní společenství k uvalení „paralyzujících sankcí“ na Izrael v souvislosti s rostoucí hrůzou nad hladověním obyvatel Gazy.



Mezi 31 signatáři dopisu adresovaného deníku Guardian jsou držitel Oscara Yuval Abraham, bývalý izraelský generální prokurátor Michael Ben-Yair, Avraham Burg, bývalý předseda izraelského parlamentu a bývalý šéf Židovské agentury, a řada držitelů prestižní Izraelské ceny, nejvyššího izraelského kulturního ocenění.



Dále se v dopise píše: „Mezinárodní společenství musí uvalit na Izrael drtivé sankce, dokud Izrael neukončí tuto brutální kampaň a nezavede trvalé příměří."



Dále se v dopise píše: „Mezinárodní společenství musí uvalit na Izrael drtivé sankce, dokud Izrael neukončí tuto brutální kampaň a nezavede trvalé příměří.“



Dopis je významný jak svou důraznou kritikou Izraele, tak porušením tabu, které zakazuje podporovat přísné mezinárodní sankce v zemi, kde politici prosazují zákony namířené proti těm, kdo taková opatření podporují.



Mezi dalšími signatáři jsou malíř Michal Na’aman, oceněný dokumentarista Ra’anan Alexandrowicz, Samuel Maoz, režisér filmu Lebanon, který získal Zlatého lva; básník Aharon Shabtai a choreografka Inbal Pinto.



Rostoucí mezinárodní zděšení nad průběhem izraelské války v Gaze se stále více odráží i uvnitř samotného Izraele – a v širší globální židovské diaspoře – uprostřed záněrů vyhublých palestinských dětí a zpráv o střelbě izraelských sil na hladové Palestince v centrech pro distribuci potravin.



Dopis byl zveřejněn v době, kdy bylo oznámeno, že podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo během 21 měsíců trvající války mezi Izraelem a Gazou zabito více než 60 000 Palestinců.



V pondělí dvě známé izraelské organizace na ochranu lidských práv, B'Tselem a Lékaři za lidská práva v Izraeli, zveřejnily zprávy, v nichž poprvé dospěly k závěru, že Izrael provádí „genocidní“ politiku vůči Palestincům v Gaze, čímž porušil další tabu.



V neděli reformní hnutí, největší židovská denominace v USA, uvedlo, že izraelská vláda je „vinna“ šířící se hladomorem v Gaze.



„Nikdo by neměl zůstat lhostejný k všudypřítomnému hladu, který zažívají tisíce obyvatel Gazy. Nikdo by neměl trávit většinu času hádáním se o technických definicích hladomoru a všudypřítomného hladu.



Situace je zoufalá a smrtelná. Neměli bychom ani přijímat argumenty, že Hamás je hlavním důvodem, proč mnoho obyvatel Gazy hladoví nebo je na pokraji hladomoru, a proto prý židovský stát není za tuto lidskou katastrofu také zodpovědný. Primární morální reakce musí vycházet z bolesti srdce tváří v tvář tak rozsáhlé lidské tragédii.



„Blokování potravin, vody, léků a elektřiny – zejména pro děti – je neomluvitelné,“ uvedla organizace. „Nenechme, aby se náš smutek proměnil v lhostejnost, ani aby nás láska k Izraeli zaslepila vůči volání bezbranných. Vstaňme a čelte morální výzvě této chvíle.“



Nejnovější intervence navazují na komentáře bývalého izraelského premiéra Ehuda Olmerta z počátku tohoto měsíce, který opakovaně zdůrazňuje, že „humanitární město“, jehož výstavbu na ruinách Rafahu navrhl izraelský ministr obrany, by bylo koncentračním táborem a nucené přesídlení Palestinců do něj by znamenalo etnické čistky.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, úředníci a pravicové nevládní organizace nadále popírají existenci hladomoru v Gaze způsobeného Izraelem.





To se děje navzdory přesvědčivým důkazům o opaku, včetně přesného a na datech založeného monitoringu potravinové bezpečnosti OSN, mechanismu integrované klasifikace fáze potravinové bezpečnosti a uznání „skutečného hladomoru“ v pobřežním pásmu ze strany Donalda Trumpa.





Zdroj v angličtině ZDE

