Zdravý minimalismus a doprava

30. 7. 2025 / Beno Trávníček Brodský

Pokusme se tentokrát pohlédnou prizmatem zdravého minimalismu na dopravu. Tedy jak to udělat, aby nespotřebovávala výrobní a provozní zdroje víc než je nutné (tj. aby fungovala s co nejmenší ekologickou stopou) a aby byla co nejbezpečnější (což zase přinese zdravý minimalismus do řešení nehod = výjezdy IZS, řešení zdravotních následků = nemocnice). Tentokrát u dopravy osobní.

Zkoušíte se také někdy zamýšlet, jak to tu bude vypadat s dopravou za několik či několik více let? Kdy například dorazí autonomní doprava (AD) v nějakém zásadním podílu? V Německu plánují jízdy s kontrolním řidičem vzápětí a plně autonomní pilotní provoz od roku 2026. Většina z nás to ale možná pořád vnímá jako odtažité a na míle vzdálené téma. Chyba. Jde o naplnění pravidla, že použitelné vynálezy budou využity. Stejně jako třeba dynamit, penicilin nebo žárovka. Otázkou je tempo.

Není tedy pochyb, že AD je budoucnost. Měli bychom se tak nad ní zamýšlet, protože právě teď je dobrý čas to udělat - v předstihu, ne jindy kočkou za ocas. První co člověka napadne, zda tahle auta budou naše soukromé garáže časem plnit podobnou měrou jako nyní, nebo zda se stanou spíš jen „veřejnou“ dopravou. V dnešním chápání světa dopravou sdílenou. Výhoda: U AD si žádný „Novák“ nemusí auto pořizovat, aby bylo co sdílet. Mohou vyrůstat jakési sdílecí platformy (novodobé ČSAD), které budou auta vlastnit a vypouštět je do terénu podle objednávek pomocí AI.

Tedy například 200 lidí z Horní Dolní pojede každý všední den do práce. 100 z nich využije služeb AD. AI si je narovná do vozů logicky tak, aby jely co nejvytíženější a dovezly zákazníky na místo určení nejpozději v čas, který byl jimi určen a nejspíš bude stanoveno, že vás nesmí naložit dříve než např. 15 minut před. Abyste třeba k zubaři v 10:00 nevyjížděli v 6:00 ráno :-) Takový model vypadá logicky i kvůli zřejmé ceně vozu, která asi nebude minimálně zprvu schůdná pro soukromé majitele současných fábií, dácií... a možná, že ani bohatí nebudou chtít mít takové auto v garáži a zodpovídat za všechny jeho zejména bezpečnostní aktualizace softwaru, které v konečném důsledku nejspíš budou rozhodující pro řešení dopravních nehod. V autonomním autě možná bude povinně přítomen „velký techničák“, do kterého budou povinně značeny povinné updaty či upgrady. Něco jako dneska garančka, jen plná zodpovědnost.

Jako vedlejší bonus nejspíš přestane jezdit dost autobusů, které vozí tu 3 lidi, tu 7 – ve své obrovské energeticky i výrobně materiálově nenasytné karoserii. Tedy minimalistický přínos AD je při jejím rozumném využití nasnadě. Pokud budou autonomní vozidla vyráběna zejména pro ony ČSAD, pak určitě budou materiálově i jinak minimalizována (zlevňována), aby nenutila „taxi podnikatele nebo třeba samosprávní kraje...?“ vybírat od lidí předražené jízdné. A ještě jedna věc člověka napadne, jak se tak do běžného provozu budou zařazovat autonomní vozy a postupně budou komunikovat určitě nejen mezi sebou ale například i s řízením křižovatek, maximální povolenou rychlostí v určitém časovém úseku atp., stanou se běžná auta relevantními a nebezpečnými překážkami provozu. Budou se zkrátka často hloupě plést na silnici dokonalému pohybu dopravních robotů. Tím pádem pak nejspíš vymizí. PS: Už jste si někdy představovali, jak zastaví u vašeho domu auto bez řidiče a na mobilu vám cinkne SMS „Nastupte si prosím, jsem připraveno.“?

No a co do té doby? Určitě ne překilowatované zbytečně velké obludy, což je dneska značný podíl vyráběných osobních aut. Doba přechodná by se měla vyznačovat minimalizací, zjednodušováním, zlevňováním. A protože spalovací motor jen tak nezjednodušíte – je řeč zejména o čistých mini-elektromobilech (výkon 30 kw, dojezd 100 anglických mil, spotřeba surovin a energií na výrobu i energie k pohonu minimalizována).

