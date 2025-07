O vině nevinných, aneb O vinou zatíženém vyrovnávání se s minulostí

POZNÁMKA NA OKRAJ:

30. 7. 2025 / Uwe Ladwig

Vzpomínka na činy německých nacistů by měla být skutečně skličující a měla by být varováním, a to nejen pro Němce "narozené později", ale pro všechny lidi, kteří věří, že by měli se svými bližními zacházet humánně.

Poválečné Němce vedla vina nacistických Němců často k zabývání se s minulostí jejich předků. A někteří z nich měli a stále mají pocit spoluviny na činech týkajících se Němců nebo Německa, i když byli její osobní předci aktivní v odboji proti nacistickému režimu.