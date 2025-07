Trump uvalil na Indii 25% clo a „trest“ za vztahy s Ruskem

31. 7. 2025

čas čtení 3 minuty



Americký prezident nazval Dillí přítelem, ale kritizoval politiku, jako je nákup zbraní a energie od Ruska uprostřed války na Ukrajině



Donald Trump oznámil, že USA uvalí 25% clo na zboží z Indie a navíc „trest“ za to, že země nakupuje zbraně a energii od Ruska uprostřed války na Ukrajině.



Washington stanovil termín 1. srpna, do kterého musí země po celém světě, včetně Indie, dosáhnout dohody o obchodu, a to v souvislosti s rozsáhlou globální celní válkou amerického prezidenta.



Uvedl, že USA mají s Indií „obrovský" obchodní deficit – když dovoz zboží převyšuje vývoz – a spojil její „obrovské" nákupy vojenského vybavení a energie z Ruska s válkou Vladimira Putina na Ukrajině.





Uvedl, že USA mají s Indií „obrovský“ obchodní deficit – když dovoz zboží převyšuje vývoz – a spojil její „obrovské“ nákupy vojenského vybavení a energie z Ruska s válkou Vladimira Putina na Ukrajině.



Kritizoval indická cla na dovoz z USA jako „příliš vysoká“ a obvinil vládu Narendry Modiho z uplatňování nepeněžních překážek obchodu, které patří k „nejnáročnějším a nejodpornějším“ na světě.



Trump napsal: „Vždy nakupovali převážnou většinu svého vojenského vybavení od Ruska a jsou spolu s Čínou největším odběratelem energie z Ruska, a to v době, kdy všichni chtějí, aby Rusko zastavilo zabíjení na Ukrajině – TO VŠECHNO NENÍ DOBRÉ!



„INDIE TEDY BUDE OD 1. SRPNA PLATIT CLO VE VÝŠI 25 % PLUS POKUTU ZA VÝŠE UVEDENÉ. DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST. MAGA!“



Údaje shromážděné Washingtonem ukazují, že obchod USA s Indií v roce 2024 dosáhl odhadované hodnoty 129,2 miliardy dolarů, což z Indie činí desátého největšího obchodního partnera USA. Deficit obchodu USA s Indií činil 45,7 miliardy dolarů.



Trumpova kritika Indie přichází v době, kdy zvyšuje tlak na Moskvu kvůli rostoucí frustraci z Putinovy války na Ukrajině. Trump před svou inaugurací v lednu prohlásil, že bude schopen ukončit konflikt do 24 hodin od nástupu do úřadu.



Desítky velkých zemí po celém světě zůstávají v jednání s Washingtonem, přičemž do Trumpova termínu pro dosažení dohody o obchodu, který je stanoven na 1. srpna, zbývá jen několik dní. Bílý dům pohrozil, že pokud se dohody nedosáhnou, jednostranně zavede vyšší cla.



Washington a Brusel se v neděli dohodly na omezení zvýšení amerických cel na většinu zboží z EU na 15 %, poté co Trump pohrozil zavedením 30% hraničních poplatků. Dohody byly uzavřeny také s Japonskem, Vietnamem a Velkou Británií, zatímco s Čínou byla dosažena principiální shoda na prodloužení jednání.





Globální investoři situaci pozorně sledují v naději, že se podaří zabránit poškození světové ekonomiky poté, co Trumpův plán „dne osvobození“ z 2. dubna vyvolal šokové vlny na mezinárodních trzích.





Zdroj v angličtině ZDE

