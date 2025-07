Mainstreamové hlasy vyjadřují pobouření nad situací v Gaze. Je to ale příliš pozdě.

31. 7. 2025

čas čtení 7 minut

Popová megastar Ariana Grande se začala vyjadřovat na podporu Gazy a svým sledujícím na sociálních sítích řekla, že „vyhladovění lidí je červená čára“. Toto je nový milník. Opozice proti izraelské genocidě je nyní mainstreamovou záležitost jako nikdy předtím. MSNBC právě odvysílala reportáž s výmluvným názvem „Izrael způsobuje hladovění v Gaze. A USA jsou spoluviníkem“, ve které vystoupil ostře proizraelský Morning Joe a nekompromisně odsoudil izraelská zvěrstva. Wolf Blitzer z CNN, sám bývalý zaměstnanec AIPAC, udělal obrat o 180 stupňů a nyní v přímém přenosu kritizuje Izrael za jeho vražednou kampaň.

New York Times konečně překonal svou fobii ze slova začínajícího na „g“ v komentáři s názvem „Jsem odborník na genocidu. Poznám ji, když ji vidím“. Nyní vidíme, jak sionistická individua v Demokratické straně, jako jsou Barack Obama, Hakeem Jeffries, Cory Booker a Amy Klobuchar, mění svůj tón a útočí na Netanjahua a Trumpa za jejich společný genocidní projekt v Gaze, přičemž se ozývá stále silnější odpor i ze strany některých pravicových politiků, jako je Marjorie Taylor Greene.

Zdá se, že v těchto dnech je pro celebrity bezpečné zveřejňovat příspěvky na podporu Gazy. Vzhledem k tomu, že západní experti, politici a celebrity po dvou letech mlčení náhle začali odsuzovat genocidní zvěrstva Izraele, je těžké uvěřit, že ještě před několika týdny nám bylo řečeno, že výrok „smrt IDF“ je trestný čin z nenávisti.

Lidé, kteří tuto genocidu sledují od samého začátku, se celou dobu ptají, co bude ještě třeba udělat? Co bude třeba, aby se společnost probudila z bezvýznamných trivialit a povrchních rozptýlení a začala se bránit holocaustu naší doby? Nestačilo bombardovat obrovský koncentrační tábor plný dětí. Nestačilo upálit děti zaživa. Systematické ničení celé zdravotnické infrastruktury v Gaze — včetně útoků na nemocnice a ničení zdravotnického vybavení — rovněž nestačilo.

Usmrcení většího počtu novinářů, než jich bylo zabito v obou světových válkách, americké občanské válce, korejské válce, válce ve Vietnamu, jugoslávských válkách, válce v Afghánistánu a probíhající válce na Ukrajině, nestačilo. Systémové znásilňování a mučení vězňů nestačilo.

Po měsících mlčení byl Obama donucen konečně se vyjádřit k izraelskému vyhlazování Gazy. Jeho prohlášení bylo typicky obamovské, tedy slabé a pronesené s chladným, vypočítavým odstupem.

Ačkoli trvalé řešení krize v Gaze musí zahrnovat návrat všech rukojmích a zastavení izraelských vojenských operací, tyto výroky podtrhují naléhavou potřebu přijmout okamžitá opatření, aby se zabránilo ještě větší tragédii



Vojáci IDF pravidelně sdílejí fotografie a videa, na kterých se oblékají do šatů mrtvých a vysídlených palestinských žen a hrají si s hračkami mrtvých a vysídlených palestinských dětí. To nestačilo.

Izraelští představitelé otevřeně vyjadřují genocidní úmysly vůči obyvatelům Gazy. To nestačilo.

Nestačilo, že americký prezident a izraelský premiér otevřeně prohlásili, že jejich cílem je úplná etnická čistka palestinského území. Nestačilo, že na Palestincích testovali nové zbraně jako na pokusných králících v laboratoři.

Nestačilo, že nechali nespočet civilistů pomalu se dusit nebo umírat žízní - lidí uvězněných pod troskami vybombardovaných budov. Vytvoření systému umělé inteligence na cílené usmrcování bojovníků z Hamásu v jejich domovech také nestačilo. Používání Palestinců jako lidských štítů nestačilo. Pohřbívání zraněných civilistů zaživa buldozery také nestačilo.

Když vidíte, jak extrémně sionistická CNN doslova čtyři minuty v kuse kritizuje Izrael, víte, že situace je mnohem horší, než si myslíte. IDF přiznala, že provozuje populární telegramový kanál s názvem „72 panen“, který zveřejňoval extrémně krvavé a sadistické filmy o lidech v Gaze, kteří byli zabiti izraelskými vojáky. Ani to nestačilo.

Nestačilo, že izraelští ostřelovači běžně stříleli děti do hlavy a hrudníku. Nestačilo, že izraelská armáda používala drony, které v noci přehrávaly zvuky plačících dětí, aby vylákala civilisty z úkrytů a zavraždila je. Nestačilo, že izraelští vojáci sdělili izraelským médiím, že mají rozkaz masakrovat hladovějící civilisty, kteří hledají jídlo v humanitárních centrech.

Izraelští odstřelovači v určených dnech mířili na různé části těl hladovějících civilistů. Také to nestačilo. Krajně pravicoví izraelští občané, kteří vytvořili blokády, aby zabránili příjezdu nákladním vozidlům s humanitární pomocí do Gazy. Nestačilo to. Používání lží a propagandy k rozvrácení systému pomoci, který do Gazy dodává základní potraviny a životně důležité zásoby, a nahrazení tohoto systému pod hlavičkou USA a Izraele, při které jsou každý den masakrováni lidé hledající pomoc, nestačilo.

Nestačilo ani obléhání, kvůli němuž byla Gaza během uplynulých 22 měsíců záměrně vystavená hladovění.

Ale teď, když hlad dosáhl kritického bodu a úmrtí na podvýživu raketově stoupají, když se naše obrazovky plní obrazy mrtvých dětí, když poškození orgánů a mozku způsobené hladověním bude v mnoha případech nevratné –teď je toho až příliš.

To byla zřejmě ona hranice. Vše až do dosažení této hranice bylo v pořádku, ale teď už to v pořádku není. A zabíjení pokračuje. Náhlé probuzení svědomí se zatím neprojevilo žádnými konkrétními činy. Kdyby k němu došlo v říjnu nebo listopadu 2023, možná bychom teď byli svědky toho, jak se odpor promění v reálnou záchranu obyvatel Gazy. Není ale vůbec jisté, že ti, kteří se ozývají, v tom budou pokračovat.

Vážím si všech celebrit, které se vyjadřují k situaci v Gaze, ale proč až teď, všechny najednou, a ve stejnou dobu?

Je jasné, že současný stav věcí nefunguje. Mainstreamový pohled na svět je zjevně lživý. Vše, co nás naučili o naší společnosti, našem národu, naší vládě a našem světě, bylo zjevně nepravdivé. Musíme se probojovat kognitivní disonancí, kdy si uvědomíme, že celý náš kolektivní způsob pohledu na zásadní věci selhal, a musíme najít nový způsob existence.

Jinak nás budou i nadále zasahovat stále děsivější připomínky toho, čím jsme se nechali strhnout.

Lekce se budou opakovat, dokud se je nenaučíme.





Celý text v angličtině ZDE

