Trumpovo údajné přehlížení tchajwanského prezidenta vyvolává obavy z podřízenosti Číně

1. 8. 2025

Trumpova administrativa údajně brání tchajwanskému prezidentovi v zastávce v New Yorku na cestě na diplomatické setkání ve Střední Americe, a to na nátlak Číny, píše Alec Schemmel. Trumpova administrativa údajně brání tchajwanskému prezidentovi v zastávce v New Yorku na cestě na diplomatické setkání ve Střední Americe, a to na nátlak Číny,

Financial Times v pondělí uvedly, že vláda odepřela tchajwanskému prezidentovi Lai Ching-teovi možnost zastavit se v New Yorku během plánované cesty do Paraguaye, Guatemaly a Belize – všech zemí, které uznávají Tchaj-wan jako svou samostatnou nezávislou zemi.

V pondělí však kancelář prezidenta na Tchaj-wanu vydala prohlášení, v němž uvádí, že Lai "v současné době nemá v plánu jet na zahraniční návštěvu", uvedla tchajwanská státní média. Zdroj obeznámený s touto záležitostí na ministerstvu zahraničí potvrdil, že nebyly oznámeny žádné formální cestovní plány pro prezidenta Laie.

"S ohledem na pokračující úsilí o obnovu jižního Tchaj-wanu po nedávném tajfunu a regionální vývoj včetně cel Spojených států, prezident v současné době neplánuje cestu na zahraniční návštěvu," uvádí se v prohlášení prezidenta Laie.

Podle Financial Times, které hovořily s nejmenovanými zdroji, které jsou údajně důvěrně obeznámeny s údajnou cestou, Laiovo rozhodnutí necestovat přišlo poté, co byl informován, že se na své cestě do Střední Ameriky nebude moci zastavit v New Yorku.

Laiova cesta měla údajně zahrnovat také zastávku v Dallasu, ale podle Financial Times není jasné, zda Trumpova administrativa plánovala zakázat Laiovi zastávku i tam.

Bílý dům na žádost Fox News Digital o komentář neodpověděl. Zdroj z ministerstva zahraničí obeznámený s touto záležitostí však naznačil, že Trumpova administrativa je i nadále oddána dlouhodobé vládní politice jedné Číny, která je zakořeněna v zákoně o vztazích s Tchaj-wanem, společných diplomatických dohodách s Čínou a dlouhodobých závazcích vytvořených vládou ve vztahu k Tchaj-wanu a Číně.

Navzdory tomu, že je tento krok v souladu s dlouhodobou vládní politikou, si vysloužil kritiku některých odborníků na asijskou politiku a Trumpových kritiků.

Lyle Morris, vedoucí pracovník pro zahraniční politiku a národní bezpečnost v Centru pro analýzu Číny Asijské společnosti, uvedl, že "první konkrétní krok" v rámci Trumpova druhého funkčního období týkající se Tchaj-wanu je "důvodem k obavám".

"Předpokládá se, že toto rozhodnutí bylo učiněno v kontextu probíhajících obchodních jednání mezi USA a Čínou a možného setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga," řekl Morris v pořadu X. "I tak to není dobré znamení pro trvalé vztahy mezi USA a Tchaj-wanem."

"Odepření tranzitu prezidentu Laiovi je hluboce znepokojivým rozchodem s precedentem obou stran a vysílá Pekingu bezohledný signál, že naše partnerství s Tchaj-wanem je na jednacím stole," dodal demokratický senátor Andy Kim v příspěvku na X po zprávě o údajné cestě prezidenta Laie.

"Americké vedení je nyní považováno za hluboce nespolehlivé, s Trumpovými záchvaty a začátky s Ukrajinou, spojenci NATO a dalšími klíčovými partnery. Vyzývám prezidenta Trumpa, aby změnil kurz a udělal to, co udělali prezidenti obou stran a povolil tranzit, a žádám své kolegy v Kongresu, aby se ke mně v této výzvě připojili."

Zprávy o rozhodnutí Trumpovy administrativy zakázat tchajwanskému prezidentovi zastávku v New Yorku přicházejí v době, kdy prezident údajně zvažuje potenciální cestu do Pekingu po boku hlavních amerických generálních ředitelů. Ohledně Trumpovy cesty však zatím nebylo nic pevně určeno.

