USA vypálily 25 % svých nejlepších antiraket za pouhých 12 dní. Bude trvat deset let, než je nahradí

1. 8. 2025

USA údajně vypálily 100 až 150 antiraket THAAD – v ceně téměř 2 miliard dolarů – aby pomohly bránit Izrael, čímž vyčerpaly až čtvrtinu celkových zásob.

Krize je umocněna skutečností, že USA vyrábějí pouze asi 12 těchto antiraket ročně, což znamená, že by trvalo více než deset let, než by se nahradily ty, které byly použity.

Tato neudržitelná míra spotřeby pomáhá vysvětlit váhavost prezidenta Trumpa poslat podobné pokročilé systémy na Ukrajinu.

Mezera v dodávkách amerických raketových raket odhalena po úderech na Írán

Spojené státy údajně použily až jednu čtvrtinu svých antiraket THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), aby pomohly sestřelit rakety odpálené na Izrael Íránem během dvanáctidenní války.

Bylo použito 100 až 150 raket THAAD, které jsou součástí nejpokročilejšího a strategicky nejdůležitějšího systému protiraketové obrany Spojených států, s cenou zhruba 12,7 milionu dolarů za kus, tedy téměř 2 miliardy dolarů celkem.

Zpráva pochází ze zpravodajství CNN a The Wall Street Journal, které citují zdroje obeznámené se situací. To odhaluje kritickou mezeru v dodávkách v době, kdy Bílý dům pracuje nejen na modernizaci vlastních sil, ale po krátké přestávce také obnovuje dodávky zbraní na Ukrajinu.

Zprávy naznačují, že Spojené státy poskytly rakety poté, co se dozvěděly, že Izrael má nedostatek antiraket Arrow, přičemž úředníci se obávali, že země je jen týdny od vyčerpání. Izrael však tyto zprávy popřel.

Raketové otázky: Co je THAAD?

Systém obrany proti balistickým raketám THAAD, navržený a vyrobený společností Lockheed Martin, je v provozu od roku 2008. Systém je navržen tak, aby zachycoval balistické rakety krátkého a středního doletu ve fázi jejich sestupu nebo návratu. Jeho rakety nenesou hlavici, místo toho se spoléhají na kinetickou energii ke zničení raket dříve, než dosáhnou zamýšlených cílů.

CNN uvádí, že Spojené státy loni vyrobily pouze 11 antiraket THAAD a očekává se, že letos vyrobí jen 12 dalších – což je daleko od nahrazení více než 150 spotřebovaných během nedávného konfliktu. Vzhledem k tomu, že představitelé Washingtonu, Teheránu a Jeruzaléma varují před potenciálem obnovení nepřátelských akcí, doplnění těchto antiraket se nyní může stát strategickou prioritou amerického ministerstva obrany. V případě další rozsáhlé výměny by se THAAD mohl opět ukázat jako životně důležitý pro obranu izraelského území nebo ochranu amerických sil v regionu, zejména na klíčových místech, jako je letecká základna Al Udeid, která se stala terčem přímého íránského raketového útoku po operaci Midnight Hammer.

Je to důvod, proč Trump váhá s pomocí Ukrajině?

Zatímco prezident Trump se zpočátku zdráhal obnovit dodávky zbraní a pomoc Ukrajině, protože věřil, že Kyjev postrádá páky k vyjednávání s Moskvou a že brzké ústupky mohly válku ukončit. Této strategii se zatím nepodařilo zajistit příměří. Jak se prezident Trump chystá znovu vyzbrojit Ukrajinu, obavy z ubývajících amerických zásob sofistikovaných zbraní protivzdušné obrany – zejména systémů jako THAAD – byly odhaleny jako významné politické omezení.

(Ukrajina nedostala a neměla dostat z USA žádný systém THAAD, ale jen starší systémy Patriot. Úvahy autora článku jsou v tomto bodě značně zavádějící - pozn. KD.)

Vzhledem k tomu, že Trumpova padesátidenní lhůta pro mír brzy vyprší a prezident tento týden prohlásil, že ji zkrátí, jeho administrativa změnila taktiku a místo toho se zaměřila na prodej zbraní Ukrajině, místo aby je přímo darovala. Pokud Putin v nadcházejících týdnech nebude souhlasit s mírovou dohodou, Trump slíbil, že uvalí rozsáhlé nové sankce na Rusko a jeho globální obchodní partnery. Jinými slovy, Trump dělá vše, co je v jeho silách, aby zabránil dalšímu konfliktu v zahraničí – ať už v Íránu nebo na Ukrajině – a zároveň se pokouší zachovat americké obranné kapacity doma.

Použití více než 150 antiraket THAAD během izraelsko-íránského konfliktu ukázalo, jak rychle mohou být nejpokročilejší americké zbraňové systémy vyčerpány. Sám Trump veřejně tvrdil, že USA musí zachovat pokročilé schopnosti protivzdušné obrany pro svou vlastní ochranu, což vyvolalo pochybnosti o tom, jak daleko může Washington zajít při udržování potřeb ukrajinské protivzdušné obrany, aniž by ohrozil vlastní připravenost.

Výzva k hromadění zbraní

A zatímco zásoby zbraní jsou pravděpodobně klíčovým problémem, prezident Trump opakovaně zdůraznil přání ukončit války v zámoří - ne je eskalovat. Bez jasného východiska v Íránu nebo na Ukrajině a bez větších diplomatických průlomů na obzoru se nyní Trump pohybuje kolem složitého balancování mezi zachováním americké vojenské připravenosti, řízením politických rizik a formováním svého odkazu během obzvláště nestabilního okamžiku v globální bezpečnosti.

Zdroj v angličtině: ZDE

