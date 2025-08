Haaretz: Není to jen válka. Je to genocida – a děje se to v naším jménem

1. 8. 2025

Dvě přední izraelské organizace na ochranu lidských práv pojmenovaly to, co ostatní stále popírají: kampaň v Gaze není jen brutální nebo nepřiměřená – je to úmyslné ničení lidu. Důkazy jsou zdrcující, záměr nepopiratelný, píše Gideon Levy.



Nastal čas. Už není možné chodit kolem horké kaše a vyhýbat se odpovědi. Už se nemůžeme schovávat, vyhýbat se, mumlat, uklidňovat a zamlžovat. Nemůžeme se ani držet právnických sofismatů o „otázce úmyslu" nebo čekat na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu, které může být vyneseno, až bude příliš pozdě. Dvě přední izraelské organizace na ochranu lidských práv pojmenovaly to, co ostatní stále popírají: kampaň v Gaze není jen brutální nebo nepřiměřená – je to úmyslné ničení lidu. Důkazy jsou zdrcující, záměr nepopiratelný,





Už je příliš pozdě. Proto nastal čas nazvat tuto hrůzu pravým jménem – a tím jménem je genocida, vyhlazení národa. Jinak to nelze popsat. Před našimi zděšenýma očima páchá Izrael v pásmu Gazy genocidu. Nezačalo to teď, začalo to v roce 1948. Nyní se však nashromáždilo dostatek důkazů, aby bylo možné nazvat monstrum v pásmu Gazy pravým jménem.



Je to okamžik zoufalství, ale také osvobození. Už se nemusíme vyhýbat pravdě. V pondělí v suterénu hotelu ve východním Jeruzalémě dvě významné izraelské organizace na ochranu lidských práv oznámily, že kostky jsou vrženy. B'Tselem a Lékaři za lidská práva prohlásily, že dospěly k závěru, že Izrael páchá genocidu. Učinily tak před desítkami novinářů z celého světa a hanebně skromným zastoupením izraelských médií.



S nesrovnatelnou spolehlivostí a odvahou učinily historický krok. Bylo zřejmé, že jejich mluvčí to neměli snadné. Nepříjemná atmosféra panovala v celé konferenční místnosti.



B'Tselem nazval svou zprávu „Naše genocida“ – a genocida to je, a je to naše. Dramatické prohlášení bylo v Izraeli přijato s téměř úplným nezájmem. Ale i to dokazuje závažnost situace. Genocida je téměř vždy popírána těmi, kdo ji páchají.



Význam je závažný. Žít v zemi, jejíž vojáci páchají genocidu, je nesmazatelná skvrna, znetvořená tvář, která se dívá zpět do zrcadla, osobní výzva pro každého Izraelce. Tento termín vyvolává hluboké otázky o zemi a naší roli v tomto zločinu. Připomíná nám, odkud pocházíme, a klade těžké otázky o tom, kam směřujeme. Nejjednodušší je nyní břemeno důkazu. Právní potvrzení může přijít z Haagu, ale morální důkazy se hromadí každý den.



Měsíce trpí těch pár lidí v Izraeli, kteří v pásmu Gazy vidí otázku úmyslu. Má Izrael skutečně v úmyslu spáchat genocidu, nebo snad neúmyslně způsobil tyto důsledky? Tato otázka se stala zbytečnou. Z agendy ji nesmazalo množství zabitých a zničeného, ale systematický způsob, jakým je to prováděno.



Když zničíte 35 z 35 nemocnic, záměr je jasný a debata skončila. Když systematicky vymazáváte celé čtvrti, vesnice a města, pochybnosti o vašich záměrech zmizí. Když každý den zabíjíte desítky lidí čekajících ve frontách na jídlo, metoda je nade vší pochybnost prokázána. Když používáte hlad jako zbraň, neexistují už žádné otazníky.



Už nic nechybí k pochopení, že to, co se děje v Gaze, není vedlejším účinkem ošklivé války – je to její cíl. Masový hlad, ničení a smrt jsou cílem, a odtud je cesta k závěru krátká: genocida.



Izrael má jasný záměr zničit palestinskou společnost v pásmu Gazy a proměnit ji v místo, kde se nedá žít. Má v úmyslu provést etnické čistky, ať už genocidou nebo přesídlením obyvatelstva – nejlépe obojím.





To neznamená, že tento plán bude zcela úspěšný, ale směřuje k tomuto absolutnímu řešení. Premiér Benjamin Netanjahu, otec tohoto plánu a jeho hlavní vykonavatel, to nazývá „totálním vítězstvím“, a tímto vítězstvím je genocida a přesídlení obyvatelstva. Netanjahu a jeho vláda se nespokojí s ničím menším. Mezitím v opozičních židovských stranách není nikdo, kdo by proti tomu skutečně protestoval.





Izrael již nemá nikoho, kdo by zastavil tento pochod k genocidě; jsou tu jen ti, kteří to ignorují. Jakkoli to může znít děsivě, existuje nebezpečí, že se to nezastaví v Gaze. Ideologickou a operační infrastrukturu pro to již vybudovali na Západním břehu. Arabští občané Izraele mohou být velmi dobře další na řadě. Není nikdo, kdo by to zastavil, a my to musíme zastavit.





Zdroj v angličtině ZDE

