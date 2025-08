Soudkyně rozhodla proti Trumpovi a prodloužila ochranu před deportací pro 60 000 imigrantů

1. 8. 2025

čas čtení 4 minuty





Soudkyně v San Franciscu ponechal v platnosti dočasný ochranný status pro osoby z Hondurasu a Nikaraguy, zatímco řízení proti Trumpově administrativě pokračuje



Federální soudkyně rozhodla proti plánům Trumpovy administrativy a prodloužil dočasný ochranný status (TPS) pro 60 000 osob ze Střední Ameriky a Asie, včetně osob z Nepálu, Hondurasu a Nikaraguy.



TPS je ochrana, kterou může ministr vnitřní bezpečnosti udělit lidem různých národností, kteří se nacházejí ve Spojených státech, a zabránit tak jejich deportaci a umožnit jim pracovat.



Trumpova administrativa se agresivně snaží tuto ochranu zrušit, čímž by se zvýšil počet lidí, kteří by mohli být deportováni. Je to součástí širšího úsilí administrativy o hromadné deportace imigrantů. Federální soudkyně rozhodla proti plánům Trumpovy administrativy a prodloužil dočasný ochranný status (TPS) pro 60 000 osob ze Střední Ameriky a Asie, včetně osob z Nepálu, Hondurasu a Nikaraguy.TPS je ochrana, kterou může ministr vnitřní bezpečnosti udělit lidem různých národností, kteří se nacházejí ve Spojených státech, a zabránit tak jejich deportaci a umožnit jim pracovat.Trumpova administrativa se agresivně snaží tuto ochranu zrušit, čímž by se zvýšil počet lidí, kteří by mohli být deportováni. Je to součástí širšího úsilí administrativy o hromadné deportace imigrantů.



Ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noem může prodloužit TPS imigrantům v USA, pokud jsou podmínky v jejich domovských zemích považovány za nebezpečné pro návrat z důvodu přírodní katastrofy, politické nestability nebo jiných nebezpečných podmínek. Noem rozhodla o ukončení ochrany pro desítky tisíc Hondurasanů a Nikaragujců poté, co usoudila, že podmínky v jejich domovských zemích již tuto ochranu neopravňují.



Ministryně uvedla, že obě země dosáhly „významného pokroku“ v obnově po hurikánu Mitch z roku 1998, jedné z nejsmrtelnějších bouří v historii Atlantiku.



Opatření týkající se odhadem 7 000 osob z Nepálu mělo skončit 5. srpna, zatímco ochrana 51 000 Hondurasanů a téměř 3 000 Nikaragujců, kteří jsou v USA déle než 25 let, měla vypršet 8. září.



Americká okresní soudkyně Trina L. Thompsonová v San Francisku nestanovila datum ukončení platnosti, ale rozhodla, že ochrana zůstane v platnosti po dobu trvání řízení. Další jednání se bude konat 18. listopadu.



V ostře formulovaném rozhodnutí Thompsonová uvedla, že administrativa ukončila ochranu migračního statusu bez „objektivního přezkumu situace v zemi“, jako je politické násilí v Hondurasu a dopady nedávných hurikánů a bouří v Nikaragui.



Pokud by ochrana nebyla prodloužena, imigranti by mohli přijít o zaměstnání, zdravotní pojištění, být odděleni od svých rodin a riskovat deportaci do jiných zemí, kde nemají žádné vazby, napsala a dodala, že ukončení TPS pro lidi z Nepálu, Hondurasu a Nikaraguy by znamenalo ztrátu 1,4 miliardy dolarů pro ekonomiku.



„Svoboda žít beze strachu, možnost svobody a americký sen. To je vše, co žalobci chtějí. Místo toho jim je řečeno, aby se káli za svou rasu, odešli kvůli svým jménům a očistili svou krev,“ uvedla Thompsonová.



Právníci Národní aliance TPS argumentovali, že rozhodnutí Noemové byla předem určena volebními sliby prezidenta Donalda Trumpa a motivována rasovou nenávistí.



Thompsonová souhlasila a uvedla, že prohlášení Noemové a Trumpa udržují „diskriminační přesvědčení, že určité skupiny imigrantů nahrazují bílé obyvatelstvo“.



„Barva pleti není jed ani zločin,“ napsala.



Advokátní skupina, která žalobu podala, uvedla, že osoby, na které se rozhodnutí vztahuje, mají obvykle rok na to, aby opustily zemi, ale v tomto případě dostaly mnohem méně času.



„Dali jim dva měsíce na opuštění země. To je hrozné,“ řekl Ahilan Arulanantham, právník žalobců při úterním jednání.



Honduraský ministr zahraničí Javier Bu Soto prostřednictvím sociální platformy X uvedl, že rozhodnutí je „dobrou zprávou“.



„Rozhodnutí uznává, že žalobci chtějí uplatnit své právo žít ve svobodě a bez strachu, zatímco se soudní spor vyřizuje,“ napsal nejvyšší diplomat země. Uvedl, že vláda bude i nadále podporovat Hondurany ve Spojených státech prostřednictvím své konzulární sítě.



Mezitím v Nikaragui uprchly do exilu statisíce lidí, protože vláda zavřela tisíce nevládních organizací a uvěznila politické oponenty. Nikaragujský prezident Daniel Ortega a jeho manželka a spoluprezidentka Rosario Murillo si od Ortegova návratu k moci před dvěma desítkami let upevnili úplnou kontrolu nad Nikaraguou.



Široká snaha republikánské vlády o potlačení imigrace se zaměřuje na lidi, kteří jsou v zemi nelegálně, ale také na odstranění ochrany, která lidem umožňovala dočasně žít a pracovat v USA.



Trumpova administrativa již zrušila ochranu pro asi 350 000 Venezuelanů, 500 000 Haiťanů, více než 160 000 Ukrajinců a tisíce lidí z Afghánistánu a Kamerunu. Někteří z nich mají u federálních soudů nevyřízené soudní spory.





Vláda argumentovala, že Noem má nad programem jasnou pravomoc a že její rozhodnutí odrážejí cíle administrativy v oblasti imigrace a zahraniční politiky.





0

356

Zdroj v angličtině ZDE