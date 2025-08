Trumpovým cílem je chaos, likvidace veřejného prostoru a puč

1. 8. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Proč se pořád píše a komentuje, že existuje nějaká dohoda o clech? Trump plácl 15 procent a dal si nějaké podmínky. Von der Leyen se toho chytila. Ale dohodnuto přece není nic. Žádné detaily, nic. To je na měsíce jednání. A s Trumpem jednat nejde, vidíme to pořád dokola. Dnes platí to, zítra ono. Navíc Trumpovy podmínky, pokud jde o unijní investice v USA nebo nákupy energií a zbraní, jsou prostě nesplnitelné. Jsou to fantasmagorie.

Dobře, slíbili jsme mu nesplnitelné věci. Stejně jako pět procent na obranu. A co dále? Jak to bude reálně fungovat? Prý se čeká na americké midterms. To je ale rok a půl před námi! Rok a půl chaosu. Do toho možná Rusko začne válku s NATO.

Navíc je prakticky jisté, že pokud Trump ty volby, midterms, prohraje, neuzná jejich výsledek – a neuzná je jako prezident, protože prezidentem zůstane. Vzpomínáte na prezidentské volby? Dodnes je neuznal. Chápe to někdo? Midterms jako dokonalá záminka k puči.

Dokážeme to vidět a chápat v této širší souvislosti? Cla měla platit od prvního srpna a jsou posunuta o týden. To je překvapení, že? Dohodnuto přece není vůbec nic, jsou to jen lži. Samé lži. Cílem je chaos, likvidace veřejného prostoru a puč.

Mimochodem, všímáme si ještě, že v Kyjevě byl vyhlášen smutek? Desítky mrtvých, mezi nimi děti, přes sto padesát zraněných, hledají se další oběti. Tohle způsobil Putin ve čtvrtek ráno. Vidíte, jak se bojí Trumpova hněvu? Zajímá někoho realita? Ta hrůza, ta krev, to vraždění? Ale jasně, Trump už zasáhne, už přece zasáhne!

0