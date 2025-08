Haaretz: Židovský vrah je doma. Jeho palestinská oběť nebude ani pohřbena ve své rodné vesnici

1. 8. 2025

čas čtení 3 minuty

Foto: Izraelský osadník Yinon Levi míří zbraní na Palestince v jižních kopcích Hebronu na Západním břehu Jordánu toto pondělí





Pod záminkou války v pásmu Gazy byli Palestinci na Západním břehu Jordánu ponecháni svému osudu. V pondělí izraelský osadník Yinon Levi zastřelil Awdaha Hathaleena ve vesnici Umm al-Kheir jižně od Hebronu. Levi a další osadník pracovali s malým bagrem v nedaleké osadě vedle Umm al-Kheir. Podle palestinských vesničanů osadníci v určitém okamžiku začali vstupovat na soukromé pozemky obyvatel, kteří se jim v tom snažili zabránit. Poté, co byl jeden z Palestinců zraněn bagrem, začali na něj házet kamení.







Incident byl natočen na několika videích, na kterých Levi střílí z pistole a další osadník udeří jednoho z Palestinců bagrem. Policie Leviho zatkla a odvezla k výslechu, ale druhý den ho soud propustil do domácího vězení.



Policie, která Leviho obvinila z nedbalostního zabití a nedovoleného použití zbraně, uvedla, že se cítil ohrožen na životě; proti rozhodnutí o jeho propuštění se neodvolala. A proč by se odvolávala? Žid vystřelil a Palestinec byl zabit – co je tu k odvolání?



V loňském roce uvalilo několik zemí – včetně Spojených států, Kanady a Velké Británie – sankce na Leviho (americký prezident Donald Trump je později zrušil), částečně kvůli jeho podílu na vyhnání Palestinců z vesnice Zanuta – ale koho to v Izraelském státě zajímá?



Americké prohlášení uvádí: „Levi důsledně vede skupinu osadníků, kteří útočí na Palestince, zapalují jejich pole, ničí jejich majetek a vyhrožují jim dalším násilím, pokud neopustí své domovy.“ To mu však nezabránilo, aby byl v Izraeli považován za duševně nemocného.



Nejenže neexistuje židovský terorismus, neexistuje ani apartheid – a nenechte se zmást fakty. Například Levi byl zatčen policií, ale čtyři Palestinci podezřelí z házení kamenů, úmyslného ničení majetku a narušování veřejného pořádku byli zadrženi izraelskými obrannými silami a teprve ve středu večer byli předvedeni před vojenský soud, kde jim byla prodloužena vazba o osm dní. Jedno území a dva paralelní právní systémy – ale to není apartheid.



Hathaleen zemřel na následky střelby a Levi je doma; k tomu došlo pod záštitou armády, se souhlasem státu, s podporou soudců, kteří se sklonili před politiky strany Náboženský sionismus. Levi již získal veřejnou podporu člena Knesetu Limora Son Har-Melecha (Otzma Yehudit), který ho označil za „průkopníka“. Možná ho čeká místo předsedy regionální rady. Možná to ale neskončí ani tam – koneckonců, ministerstvo národní bezpečnosti mu sedí jako ulité.



Hathaleen naopak nebude pohřben ve své rodné vesnici. Armáda mu to zakázala. Podle armády tam on ani vesnice Umm al-Kheir neměli být, což je historická chyba, která čeká na nápravu.





Izraelská veřejnost se však o nic z toho nezajímá. Trestuhodná lhostejnost veřejnosti je živnou půdou, na které roste a vzkvétá podnik židovské nadřazenosti a apartheidu.





Zdroj v angličtině ZDE

0