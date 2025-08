Tím, že neuložili Izraeli sankce, se šéfové EU podílejí na jeho zločinech. Musí jednat okamžitě, (Lipavský!)

1. 8. 2025

Pokud přežijí útoky Donalda Trumpa, mezinárodní soudy vynesou konečný verdikt až za několik let. Ale pro všechny, kdo mají uši k slyšení a oči k vidění, není pochyb o tom, že izraelská vláda páchá v Gaze genocidu, vraždí a podrobuje hladomoru civilisty poté, co systematicky zničila veškerou infrastrukturu na tomto území. Mezitím se osadníci a izraelská armáda každý den dopouštějí závažných, masivních a opakovaných porušování mezinárodního práva a mezinárodního humanitárního práva na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě, upozorňuje Josep Borrell.



EU má k dispozici mnoho pák, kterými by mohla významně ovlivnit izraelskou vládu. EU je největším obchodním partnerem Izraele a jeho hlavním partnerem v oblasti investic a mezilidských výměn. Je také jedním z jeho hlavních dodavatelů zbraní. Dohoda o přidružení mezi EU a Izraelem, uzavřená v roce 2000 po dohodách z Osla, je nejvýhodnější ze všech dohod uzavřených blokem s třetími zeměmi. Kromě nulových cel na vývoz zboží a služeb a bezvízového styku pro své občany poskytuje dohoda Izraeli přístup k několika významným evropským programům financování a výměny, jako jsou Horizon a Erasmus.



Článek 2 této dohody však stanoví, že její platnost je podmíněna dodržováním mezinárodního práva a základních lidských práv ze strany Izraele. Rozhodnutí o jejím pozastavení proto není na volbě EU. Vzhledem k tomu, že ministři zahraničních věcí EU shledali, že Izrael tato práva nedodržuje, mají nyní vedoucí představitelé EU právní povinnost dohodu pozastavit. Neudělání tak by rovněž představovalo závažné porušení dohody o přidružení s Izraelem.



Navzdory všem mým snahám v tomto směru, když jsem byl vysokým představitelem EU, a navzdory dramatickému zhoršení humanitární situace v Gaze a rostoucím porušování mezinárodního práva na Západním břehu v posledních měsících, EU a většina vlád členských států EU dosud nevyužila žádné z nástrojů, které mají k dispozici, aby vyvinuly tlak na izraelskou vládu.



V důsledku toho není EU tváří v tvář neústupnosti vlády Benjamina Netanjahua již více než rok a půl schopna prosadit svůj závazek k dodržování základních lidských práv, obranu mezinárodního práva a multilateralismu ani svůj dlouhodobý postoj ve prospěch dvoustátního řešení. Tato nečinnost již vážně poškodila její geopolitické postavení, a to nejen v muslimském světě, ale na celém světě. Výrazný kontrast mezi rozhodnou reakcí evropských orgánů na agresi Ruska vůči Ukrajině a jejich pasivitou tváří v tvář válce v Gaze je široce využíván propagandou Vladimira Putina proti EU. A to s úspěchem, jak jsme viděli zejména v Sahelu. Tento evropský dvojí metr také značně oslabil podporu Ukrajiny v mnoha rozvojových zemích.



Tím, že EU trvá na tom, že nepozastaví dohodu o přidružení navzdory jejímu jasnému porušení ze strany Izraele, že nezablokuje dodávky zbraní do této země navzdory válečným zločinům a zločinům proti lidskosti spáchaným v Gaze, že nezakáže dovoz z nelegálních osad navzdory rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora v tomto smyslu, že neuloží sankce izraelským ministrům a politickým vůdcům, kteří se dopouštějí genocidních prohlášení, že nezakáže Netanjahuovi používat evropský vzdušný prostor navzdory zatykači vydanému Mezinárodním trestním soudem a tím, že nepodporuje soudce soudu a úředníky OSN, na které uvalily sankce Spojené státy, diskredituje se EU a její členské státy v očích celého světa a podkopávají mezinárodní právo a multilaterální řád, který mají bránit. EU, která je pod útokem Putina na východě a Trumpa na západě, tak prohlubuje svou izolaci tím, že se odřezává od světa.



Vedoucí představitelé EU a jejích členských států budou pravděpodobně v budoucnu voláni k zodpovědnosti za svou spoluúčast na zločinech proti lidskosti spáchaných Netanjahuovou vládou. A s odstupem času budou Evropané nepochybně tvrdě soudit svou slepotu vůči genocidě, která se odehrává. Nyní je však naléhavě nutné omezit škody. EU se musí konečně rozhodnout bez dalšího odkladu uvalit na Izrael sankce. To je jediný jazyk, který může přimět izraelské představitele, aby přestali páchat zločiny proti lidskosti.





Josep Borrell byl v letech 2019 až 2024 vysokým představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Je předsedou Barcelonského centra pro mezinárodní vztahy CIDOB.



