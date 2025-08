HRW: Gaza: Izraelské zabíjení Palestinců hledajících jídlo je válečným zločinem

2. 8. 2025

čas čtení 42 minut

Šokující, podrobná, pečlivě zdokumentovaná zpráva lidskoprávní organizace Human Rights Watch o izraelském vyvražďování Palestinců



Opusťte plán „smrtící pasti“ podporovaný USA a vyvíjejte tlak na Izrael, aby ukončil masové hladovění



• Izraelské síly podporované USA a soukromí dodavatelé zavedli chybný, militarizovaný systém distribuce pomoci, který proměnil distribuci pomoci v pravidelné krveprolití.

• Zoufalá humanitární situace je přímým důsledkem toho, že Izrael používá hladovění civilistů jako válečnou zbraň – což je válečný zločin – a také toho, že Izrael nadále úmyslně odepírá pomoc a základní služby, což představuje zločin proti lidskosti v podobě vyhlazování a genocidu.

• Státy by měly vyvinout tlak na izraelské úřady, aby okamžitě přestaly používat smrtící sílu k potlačování palestinských civilistů, zrušily nezákonná plošná omezení vstupu humanitární pomoci a aby Spojené státy a Izrael pozastavily tento chybný systém distribuce.

(Jeruzalém, 1. srpna 2025) – Izraelské síly v místech nového systému distribuce pomoci podporovaného USA v Gaze pravidelně střílejí na hladovějící palestinské civilisty, což představuje závažné porušení mezinárodního práva a válečné zločiny, uvedla dnes organizace Human Rights Watch. • Izraelské síly podporované USA a soukromí dodavatelé zavedli chybný, militarizovaný systém distribuce pomoci, který proměnil distribuci pomoci v pravidelné krveprolití.• Zoufalá humanitární situace je přímým důsledkem toho, že Izrael používá hladovění civilistů jako válečnou zbraň – což je válečný zločin – a také toho, že Izrael nadále úmyslně odepírá pomoc a základní služby, což představuje zločin proti lidskosti v podobě vyhlazování a genocidu.(Jeruzalém, 1. srpna 2025) – Izraelské síly v místech nového systému distribuce pomoci podporovaného USA v Gaze pravidelně střílejí na hladovějící palestinské civilisty, což představuje závažné porušení mezinárodního práva a válečné zločiny, uvedla dnes organizace Human Rights Watch.







Téměř každý den dochází k incidentům s velkým počtem obětí v blízkosti čtyř míst, která provozuje Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ve spolupráci s izraelskou armádou. Podle Organizace spojených národů bylo mezi 27. květnem a 31. červencem 2025 při pokusech o získání pomoci v místech GHF zabito nejméně 859 Palestinců, většina z nich izraelskou armádou. Tíživá humanitární situace je přímým důsledkem toho, že Izrael používá hladovění civilistů jako válečnou zbraň – což je válečný zločin – a také toho, že Izrael nadále úmyslně odepírá pomoc a základní služby, což jsou pokračující činy, které představují zločin proti lidskosti, a genocidu.





„Izraelské síly nejen úmyslně podrobují palestinské civilisty hladomoru, ale nyní je téměř každý den střílejí, když zoufale hledají jídlo pro své rodiny,“ uvedla Belkis Wille, zástupkyně ředitele pro krize a konflikty v Human Rights Watch. „Izraelské síly podporované USA a soukromí dodavatelé zavedli chybný, militarizovaný systém distribuce pomoci, který proměnil distribuci pomoci v pravidelné krveprolití.“





Státy by měly na izraelské úřady vyvinout tlak, aby okamžitě přestaly používat smrtící sílu jako prostředek k potlačování palestinských civilistů, zrušily nezákonná plošná omezení vstupu humanitární pomoci a pozastavily tento chybný systém distribuce, uvedla organizace Human Rights Watch. Místo toho by OSN a dalším humanitárním organizacím mělo být umožněno obnovit distribuci pomoci v Gaze v plném rozsahu a bez omezení, protože prokázaly, že jsou schopny nakrmit obyvatelstvo v souladu s humanitárními standardy a v souladu s závaznými rozhodnutími Mezinárodního soudního dvora v případu genocidy Izraele proti Jižní Africe.





Izraelské úřady tyto kroky odůvodnily tvrzením, že Hamás pomoc odkláněl, ale podle zpráv New York Times založených na izraelských vojenských zdrojích izraelská armáda nemá důkazy o tom, že Hamás systematicky odkláněl pomoc OSN. Systém vedený OSN zůstává v provozu, ale podléhá značným omezením ze strany izraelských úřadů, včetně toho, kolik a jaký druh pomoci je povoleno dovážet a kam smí směřovat.









V červenci organizace Human Rights Watch uskutečnila rozhovory s deseti lidmi, kteří byli v posledních měsících v Gaze a byli svědky násilí na distribučních místech nebo v jejich blízkosti, nebo kteří ošetřovali zraněné a zabité na těchto místech. Mezi dotazovanými byli Anthony Bailey Aguilar, podplukovník amerických speciálních sil v záloze, který v Gaze pracoval jako bezpečnostní pracovník pro společnost UG Solutions, mimo jiné v kontrolních centrech a při desítkách distribucí ve všech čtyřech distribučních místech v květnu a červnu; zahraniční humanitární pracovník, který v Gaze pracoval v červnu; dvou zahraničních lékařů, kteří v Gaze pracovali v květnu, červnu a červenci a ošetřovali civilisty zraněné v místech distribuce pomoci GHF nebo v jejich blízkosti; a šesti palestinských svědků násilných incidentů souvisejících s distribucí pomoci. Výzkumníci také analyzovali satelitní snímky v různých prostorových rozlišeních, ověřili videa a fotografie, včetně obsahu pořízeného Aguilarem, analyzovali metadata dokumentů a zkontrolovali příspěvky GHF na sociálních médiích.

Human Rights Watch zaslala 19. července dopisy GHF, SRS, UG Solutions, izraelské armádě a vládě USA s shrnutím zjištění a seznamem otázek. Izraelská armáda, UG Solutions, právní zástupce UG Solutions a právní zástupce GHF/SRS odpověděli a jejich celkové odpovědi jsou uvedeny níže.









Namísto dodávání potravin lidem na stovky přístupných míst po celé Gaze nový mechanismus vyžaduje, aby Palestinci putovali přes nebezpečný a zničený terén. Podle pěti svědků izraelské síly kontrolují pohyb Palestinců na tato místa pomocí ostré munice. Uvnitř míst je samotná distribuce pomoci nekontrolované „volné rvačky“, jak to popsal Aguilar, při které nejzranitelnější a nejslabší lidé často odejdou s prázdnou. Human Rights Watch analyzovala oznámení na facebookové stránce GHF o 105 distribucích na 4 místech a zjistila, že 54 distribučních oken trvalo méně než 20 minut a 20 distribucí bylo oznámeno jako ukončených ještě před oficiálním začátkem.





Jeden palestinský muž řekl organizaci Human Rights Watch, že opustil svůj domov kolem 21:00 a snažil se dostat na místo, které mělo být otevřeno v 9:00 následujícího dne. Cestou, jak řekl, na něj a další lidi, kteří šli směrem k místu, zahájil palbu izraelský tank: „Pokud jste se zastavili nebo udělali něco, co nechtěli, stříleli na vás.“ V jiném incidentu Aguilar uvedl, že 8. června byl svědkem toho, jak izraelský tank střílel na civilní vozidlo těsně před místem 4, přičemž podle jeho odhadu zahynuli čtyři lidé uvnitř. Stejný útok na auto popsal i další dodavatel, který hovořil s ITV News.









Mechanismus pomoci nedokázal vyřešit masový hladomor v Gaze, uvedla organizace Human Rights Watch. Právní zástupce GHF uvedl, že k 28. červenci bylo v Gaze dodáno 95 milionů jídel. Podle Aguilara je však program GHF i při plném využití kapacit čtyř center schopen dodávat pouze asi 60 nákladních vozů s potravinami denně, zatímco v rámci programu pomoci pod vedením OSN během příměří na začátku roku 2025 vjíždělo do Gazy 600 nákladních vozů denně.





Mezinárodní humanitární právo, neboli válečné právo, které se vztahuje na nepřátelské akce mezi izraelskými silami a palestinskými ozbrojenými skupinami, vyžaduje, aby strany vždy rozlišovaly mezi civilisty a bojovníky. Útoky smí být namířeny pouze proti vojenským cílům a útoky zaměřené na civilisty a civilní objekty nebo útoky bez rozdílu jsou zakázány. Mezinárodní právo v oblasti lidských práv, které se rovněž vztahuje na Gazu, zakazuje úmyslné smrtící použití střelných zbraní příslušníky bezpečnostních složek, s výjimkou případů, kdy je to „nezbytně nutné k ochraně života“. Tyto normy se vztahují i na soukromé bezpečnostní složky vykonávající policejní pravomoci.





Podle obou právních řádů mohou orgány přijmout opatření k zajištění dodávek pomoci, ale použití smrtící síly proti civilistům je přísně omezeno. Pokud se například civilisté vzdálili z trasy určené izraelskými ozbrojenými silami, neznamená to samo o sobě, že se stali cílem, který lze legálně napadnout. Taková situace by rovněž neospravedlňovala úmyslné použití smrtící síly policejními orgány jako „nezbytně nutné k ochraně života“. Úmyslné protiprávní zabíjení civilních obyvatel okupovaného území je válečným zločinem.





Opakované použití smrtící síly proti palestinským civilistům izraelskými silami bez odůvodnění porušuje mezinárodní humanitární právo i lidská práva. Organizace Human Rights Watch nemá v dokumentovaných případech žádné důkazy o tom, že by zabití představovali v okamžiku smrti bezprostřední ohrožení života. Úmyslné použití smrtící síly osobami vykonávajícími policejní pravomoci bez zákonného odůvodnění rovněž porušuje lidská práva. Pravidelné zabíjení izraelskými silami v blízkosti míst GHF rovněž představuje válečné zločiny, vzhledem k tomu, že všechny důkazy naznačují, že se jedná o úmyslné, cílené zabíjení osob, o nichž izraelské úřady věděly, že se jedná o palestinské civilisty.





Kongres USA by měl rovněž požadovat oznámení o jakémkoli dalším financování určeném pro GHF a požadovat zprávu o tom, jak jsou v současné době využívány prostředky USA, včetně posouzení účinnosti pomoci hladovějícím Palestincům.





V souladu se svými závazky vyplývajícími z Úmluvy o genocidě by státy měly využít všech svých prostředků, včetně cílených sankcí, zbrojního embarga a pozastavení preferenčních obchodních dohod, aby zastavily pokračující zvěrstva izraelských úřadů.





Izraelské zabíjení Palestinců hledajících potravinovou pomoc









Dr. Nick Maynard, další britský lékař, který v červnu a červenci pracoval ve stejné nemocnici v Gaze, potvrdil, že s nárůstem distribuce prostřednictvím mechanismu GHF došlo k nárůstu počtu zranění způsobených střelbou. Jednalo se převážně o dospívající chlapce se střelnými zraněními v oblasti břicha, krku, hlavy nebo rozkroku, kteří byli zraněni v distribučních místech nebo v jejich blízkosti.





Izraelská armáda na otázky týkající se zabíjení Palestinců hledajících pomoc většinou reagovala tím, že střílela na osoby, které považovala za „hrozbu“, nebo když se dav pohyboval způsobem, který „ohrožoval síly“, nebo že se jednalo pouze o „varovné výstřely“. Na základě výpovědí izraelských důstojníků a vojáků izraelský deník Haaretz uvedl, že vojáci dostali „rozkaz střílet na neozbrojené davy v blízkosti míst distribuce potravin v Gaze, i když nehrozilo žádné nebezpečí“, což Anthony Bailey Aguilar tvrdí, že byl svědkem při mnoha příležitostech. Aguilar řekl organizaci Human Rights Watch, že spolu s vysokým izraelským velitelem sledoval distribuci v místě č. 4 z kontrolní místnosti a velitel mu řekl, aby dal rozkaz střelcům, aby zastřelili tři neozbrojené děti, které dospělý zvedl na bariéru Hesco (velký skládací drátěný kontejner vyložený odolnou tkaninou a naplněný pískem, hlínou nebo štěrkem, který vytváří pevnou zeď), aby nebyly rozdrceny nebo ušlapány davem. Když odmítl rozkaz vydat, velitel mu odpověděl: „Řekni svým mužům, ať je zastřelí, nebo je zastřelíme my,“ uvedl Aguilar. Nakonec podle jeho slov k žádné střelbě nedošlo, protože děti samy slezly dolů.





V dopise organizaci Human Rights Watch izraelská armáda uvedla, že provedla „důkladné vyšetřování“ „hlášení o civilních obětech v blízkosti distribučních míst“ a že „incidenty jsou vyšetřovány příslušnými orgány“, ale žádné další podrobnosti neposkytla. Izraelský vnitřní systém vymáhání práva je lidskoprávními pozorovateli již dlouho považován za „mechanismus zakrývání“.





Společnost UG Solutions ve svém dopise ze dne 29. července rovněž uvedla, že Aguilar nemohl být svědkem porušování lidských práv izraelskou armádou, protože „během operací neopustil statické distribuční místo a neměl výhled na jednotky IDF za vysokými valy chránícími tato místa“. Human Rights Watch však zkontrolovala několik videí, na nichž byli pracovníci UG Solutions umístěni na vysokých valů s výhledem na oblasti, kde operovaly izraelské síly, a ověřila video pořízené Aguilarem 8. června, na kterém je izraelský tank vedle místa 4.





Svědectví lidí hledajících pomoc v distribučních místech









Žadatel o pomoc se tentokrát dostal dovnitř a sebral nějaké jídlo, ale příště, jak řekl:





Chytřejší a silnější se dostali k pomoci jako první. Někteří lidé byli udušeni davem. Během hodiny byla veškerá pomoc pryč a tanky se vrátily s kvadrokoptérou létající na obloze. Utíkal jsem pryč, jak nejrychleji jsem mohl, s prázdnýma rukama. Někdo jako já, s postižením, nemohl moc dělat. Říkáme tomu pomoc smrti.





Aguilar také zdůraznil, jak způsob distribuce pomoci GHF znevýhodňoval ty, kteří nemohli rychle utíkat a prodírat se davem, aby se dostali k pomoci, a poznamenal, že „ostatní, zejména starší lidé, ženy a děti, prohrabávali špínu a hledali zbytky, jako jsou jednotlivé fazole“.





Další muž, který v červnu navštívil distribuční místa dvakrát, řekl, že poprvé, když stál v čele fronty a čekal, až izraelské síly pustí lidi dovnitř, byl svědkem toho, jak izraelské vojenské tanky střílely do davu a zabily nejméně jednoho muže poblíž něj v přední části. Jakmile byl vpuštěn dovnitř, podařilo se mu získat nějakou pomoc. Podruhé čekal dále vzadu, a proto se mu nepodařilo získat žádnou pomoc, než se dostal dovnitř. Uvedl, že i tentokrát byl svědkem toho, jak několik kvadrokoptér shazovalo na dav omračující granáty.





Operace Gazské humanitární nadace









Před distribucí zaměstnanci SRS rozestaví krabice a poté otevřou místo, kam Palestinci vtrhnou, popadnou, co mohou, a odejdou. Podle Aguilara a dalších svědků tento distribuční systém postrádá registraci, prověřování, sledování nebo mechanismy spravedlivého rozdělování.





„Není žádná kontrola nad tím, kdo pomoc dostane; je to volná rvačka. Lidé si berou několik krabic a mnozí odcházejí s prázdnýma rukama,“ řekl Aguilar.





Všechna čtyři distribuční místa GHF se nacházejí v militarizovaných oblastech určených izraelskou armádou v bezpečnostních koridorech a nárazníkových zónách ve velkých částech pásma Gazy. Tři z distribučních míst (místa 1, 2 a 3) se nacházejí v guvernorátu Rafah v nárazníkových zónách vytvořených podél koridorů „Philadelphi“ a „Morag“, kde probíhají izraelské vojenské operace. Čtvrté místo (místo 4) se nachází v nárazníkové zóně vytvořené izraelskými silami v „koridoru Netzarim“ v centrální části Gazy. Tyto oblasti byly izraelskými silami zcela zničeny a vyklizeny od palestinského obyvatelstva, což představuje zločin proti lidskosti v podobě nuceného vysídlení a etnických čistek.





Naopak OSN, které je umožněno působit bez omezení, distribuuje pomoc do stovek míst po celé Gaze, aby zlepšila možnost obyvatel bezpečně se dostat k pomoci ve své oblasti a zmírnila problémy s kontrolou davu. Při distribuci pomoci se zohledňují identifikované potřeby na úrovni komunity, konkrétní zranitelnost a velikost rodiny.

Podle satelitních snímků nebyla k 26. dubnu zřízena žádná ze čtyř lokalit. Příprava půdy byla zahájena koncem dubna v lokalitách 1 a 4 a počátkem května v lokalitách 2 a 3. Stavba lokality 4 byla zřejmě dokončena kolem 17. května a lokalit 1, 2 a 3 do 23. května, tedy méně než tři dny předtím, než byla lokalita 1 uvedena do provozu.









Pro Palestince, kteří potřebují pomoc, je také obtížné získat základní a přesné informace o činnosti GHF: od 29. května GHF žádala lidi, aby sledovali její facebookovou stránku, kde denně zveřejňovala informace, ačkoli mnoho lidí v Gaze nemá připojení k internetu nebo dostatečně nabité baterie v telefonech. Důvodem je to, že Izrael přerušil dodávky elektřiny, cíleně poškodil telekomunikační infrastrukturu a omezil dovoz paliva. Mezi 11. a 13. červnem došlo k téměř úplnému výpadku komunikace.





Tyto příspěvky podrobně uváděly, která místa jsou otevřená a která uzavřená, což umožnilo výzkumníkům zjistit, jak dlouho podle GHF každodenní distribuce trvala. GHF také zveřejňovala důležité oznámení o změnách ve svém systému. Facebook je hlavní platformou, prostřednictvím které GHF neustále komunikuje s Palestinci, přestože má také skupinu na WhatsApp a Telegramu. Dne 18. června GHF zveřejnila, že všechna oficiální oznámení týkající se míst a časů budou zveřejňována výhradně na její facebookové stránce.





Na základě analýzy příspěvků GHF na Facebooku z období od 29. května do 21. července, které se týkaly celkem 105 distribucí, bylo 39 distribucí provedeno na místě 2, 29 na místě 3, 22 na místě 4 a 15 na místě 1.





Den po zavedení tohoto systému vlajek v lokalitě 3 GHF 15. července zveřejnilo, že muselo lokalitu uzavřít kvůli přeplnění. Dne 16. července bylo na tomto místě v tlačenici ušlapáno 17 až 21 Palestinců, uvedla GHF ve svém dopise a dodala, že incident byl vyvolán „provokatéry v davu“. Účet GHF na Facebooku nikdy nezveřejnil, že místo 3 a místo 2 byly toho dne otevřené, a pouze v 13:05 zveřejnil, že toho dne již nebudou znovu otevřeny. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že 15 Palestinců zemřelo v tlačenici poté, co byl na dav lidí čekajících na pomoc vystřelen slzný plyn, a že izraelské síly zastřelily dalších 6 lidí.





18. července byly všechny místa zřejmě uzavřena. 19. a 20. července byly sdíleny omezené informace, pouze to, že místa jsou otevřena, ale nebyl uveden čas distribuce.





Pro Palestince bylo téměř nemožné dodržet pokyny GHF, zůstat v bezpečí a dostat se k pomoci, zejména v kontextu pokračujících vojenských operací, izraelských vojenských zákazů vycházení a častých zpráv GHF, že lidé by neměli chodit na místa distribuce před otevřením distribučních míst.





Údajné použití síly ze strany smluvních pracovníků UG









Aguilar tvrdí, že smluvní pracovníci UG Solutions stříleli směrem na civilisty, včetně žen a dětí, kteří nebyli viditelně ozbrojeni, zřejmě jako způsob kontroly davu. Během doby, kdy pracoval pro UG Solutions, také uvedl, že mu nikdy nebyly předány žádné písemné pravidla pro zásahy. Aguilar tvrdí, že viděl smluvní pracovníky střílet během distribuce směrem na dav, včetně omračujících granátů a pepřového spreje a v některých případech i ostrých nábojů. „Mechanismem kontroly davu byla ostrá střelba, která z těchto míst udělala smrtící pasti,“ řekl. „Vystavovali jsme lidi smrti. Nemohl jsem se na tom podílet.“ Aguilar tvrdí, že smluvní pracovníci stříleli na lidi, zejména na jejich nohy, když vstupovali na místo, aby dav zůstal na určité trase. Občas, poté, co byly všechny krabice s pomocí pryč – často jen několik minut po zahájení distribuce – údajně viděl, jak smluvní pracovníci opět stříleli do davu, včetně omračujících granátů, slzného plynu a pepřového spreje, aby vyhnali ty, kteří zůstali a prohledávali zem v hledání volných fazolí nebo se pokoušeli vzít dřevo z palet, na kterých byla potraviny přepravována, dodal.





Organizace Human Rights Watch analyzovala sedm videí natočených Aguilarem na místě č. 4 mezi 12:03 a 12:30 místního času 29. května, podle metadat souborů.





Jedno z těchto videí, natočené v 12:17 29. května a geolokalizované na civilní přístupovou cestu na místě č. 4, ukazuje více než tucet ozbrojených mužů uvnitř areálu. Muž s americkým přízvukem říká: „Mám teď v severozápadním rohu tank IDF. Přivedl jsem je a mluvil s nimi; předvedou sílu.“ Aguilar řekl, že distribuce pro ten den skončila a lidé odcházejí, protože už nejsou žádné krabice s pomocí.

Další hlas říká: „Řekl jsem jim [izraelské armádě], ať tam zůstanou, nechci, aby to bylo příliš agresivní, protože se to uklidňuje.“ Osoba mimo záběr kamery, pravděpodobně na druhé straně zemního valu, vypálí 29 výstřelů. Hlas s americkým přízvukem jásá a pak druhá osoba s americkým přízvukem říká: „Sakra, chlape, myslím, že jsi jednoho dostal.“ Někdo odpoví: „Jo, sakra, chlape.“ Další hlas s americkým přízvukem se ozve z vysílačky poblíž a říká: „Teď ničíme důvěru, jdeme na to.“





Druhé video natočené přibližně 30 sekund po skončení videa s údajnou střelbou ukazuje dodavatele, který střílí ze své pušky směrem k Palestincům. Video ukazuje osobu v šedé uniformě, která drží pušku, a která je identifikována jako jeden z „našich lidí“ prostřednictvím rádiové komunikace jiného dodavatele s americkým přízvukem s izraelskými silami. Je slyšet, jak dodavatelé říkají izraelským silám, že střílejí varovné výstřely. Na tomto šestiminutovém videu natočeném z vrcholu náspu nejsou vidět žádné mrtvé ani zraněné osoby.









Společnost UG Solutions uvedla, že smluvní pracovníci použili pepřový sprej a jiné méně smrtící prostředky, aby „zabránili ušlapání civilistů hledajících pomoc“, a poznamenala, že tím zachránili životy. V dopise společnosti bylo potvrzeno, že jediní smluvní pracovníci s zbraněmi uvnitř distribučních míst jsou zaměstnanci UG Solutions, a bylo dodáno, že „žádný zaměstnanec UG Solutions nikdy nevystřelil varovné výstřely směrem na civilisty“, ale namísto toho je směřovali „nahoru, do vzduchu a směrem k pobřeží“. Navzdory žádostem organizace Human Rights Watch o další informace o smrtících a méně smrtících zbraních vydaných smluvním partnerům UG Solutions na těchto místech, právní zástupce GHF uvedl, že podrobnosti o tom „nezveřejní“.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

0

407

V květnu, po více než 11 týdnech úplné blokády Gazy ze strany Izraele, začal fungovat distribuční mechanismus GHF. Cílem izraelských úřadů bylo údajně nahradit dodávky humanitární pomoci OSN a dalších humanitárních organizací.Systém GHF je provozován dvěma soukromými subdodavatelskými společnostmi z USA: Safe Reach Solutions (SRS) a UG Solutions, v koordinaci s izraelskou armádou. Tyto společnosti uvedly, že jsou „odhodlány dodávat potraviny pouze trpícím civilistům“ a jsou nezávislé na jakékoli vládě, ale všechna čtyři distribuční místa se nacházejí v militarizovaných oblastech. Tři z nich jsou v Rafahu, který izraelské úřady z velké části srovnaly se zemí a kde navrhly soustředit obyvatelstvo Gazy. Jedno se nachází v etnicky vyčištěné izraelské bezpečnostní zóně známé jako Netzarim Corridor, která rozděluje Gazu na dvě části. Žádné z těchto míst není přístupné pro obyvatele severní Gazy, kteří jsou místo toho odkázáni na distribuční systém vedený OSN.Čtyři distribuční místa GHF byla vybrána a zřízena izraelskou armádou, uvedl právní zástupce GHF pro Human Rights Watch. Pomocí satelitních snímků výzkumníci potvrdili, že místa se nacházejí v militarizovaných zónách obklopených vojenskými základnami. Právní zástupce GHF uvedl, že GHF najala společnost SRS k provozování distribučních míst, která zase najala společnost UG Solutions k zajištění bezpečnosti na těchto místech.Další palestinský muž, který se vydal na jedno z míst, kde se rozdávala pomoc, popsal obtížnou a riskantní cestu: „Tolik lidí, kteří potřebují pomoc, ji nedostane, protože se tam nedokážou dostat. Ti, kteří se tam vydají, riskují vlastní život a je zázrak, když se vrátí živí.“Podle sedmi svědků, s nimiž hovořila organizace Human Rights Watch, izraelské síly pravidelně střílely na civilisty. Tři palestinští svědci a Aguilar také tvrdili, že byli svědky toho, jak ozbrojení strážci v areálech GHF používali při distribuci pomoci ostré střelivo a jiné zbraně proti civilistům. Tito ozbrojení strážci byli zřejmě dodavatelé společnosti UG Solutions, protože dopis od právního zástupce GHF a SRS potvrdil, že jedinými dodavateli s zbraněmi v distribučních centrech jsou dodavatelé společnosti UG Solutions. GHF, SRS a UG Solutions popřely obvinění, že jejich smluvní partneři použili sílu proti civilistům, a uvedly, že pracovníci UG Solutions používají smrtící sílu pouze jako poslední možnost a nikdy neublížili civilistům ani lidem žádajícím o pomoc.Dne 29. července přední světoví odborníci na potravinovou nejistotu, Integrated Phase Classification (IPC), uvedli, že „v pásmu Gazy se v současné době odehrává nejhorší scénář hladomoru“. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že od 7. října 2023 zemřelo na podvýživu 154 lidí, včetně 89 dětí, z nichž většina zemřela od 19. července. 27. července izraelská armáda oznámila, že obnoví shozy z letadel, vymezí bezpečné trasy pro vstup pomoci a zavede „humanitární přestávky“ v obydlených oblastech, aby usnadnila pomoc.26. června, měsíc poté, co SRS zahájila distribuci pomoci v těchto místech, oznámila vláda USA, že GHF přidělí 30 milionů dolarů. Zdroj financování první měsíční distribuce GHF zůstává neznámý; ve svém dopise organizaci Human Rights Watch právní zástupce GHF uvedl, že „obdržela 100 milionů dolarů od jiné vlády než vlády Spojených států nebo Izraele“, aniž by upřesnil, o kterou vládu se jedná.Trumpova administrativa přidělila tyto prostředky obcházením schválení Kongresem. Spojené státy se podílejí na porušování válečného práva Izraelem v Gaze, protože poskytují značnou vojenskou pomoc, přestože vědí o pokračujících závažných porušováních.„Je neomluvitelné, že místo toho, aby USA využily svůj významný vliv k tomu, aby přiměly Izrael k ukončení pokračujících genocidních činů, podporují a dokonce financují smrtící mechanismus, který vede k tomu, že izraelské síly zabíjejí hladovějící palestinské civilisty jako metodu kontroly davu,“ řekl Wille. „Státy by měly urgentně jednat, aby zastavily vyvražďování Palestinců.“Podle OSN bylo mezi 27. květnem a 31. červencem 2025 zabito nejméně 1 373 Palestinců, kteří se pokoušeli získat potraviny, většina z nich izraelskou armádou, včetně 859 osob, které se nacházely v blízkosti zařízení GHF.Dr. Victoria Rose, britská lékařka, která v květnu a červnu pracovala ve velké nemocnici v Gaze, uvedla, že 1. června byli zaměstnanci upozorněni, že toho rána došlo k masovým ztrátám na místě č. 1. Řekla, že během celého května neviděla žádné pacienty se střelnými zraněními, pouze zraněními způsobenými výbuchem. Nicméně toho dne bylo do nemocnice přivezeno přes 100 lidí – většinou mužů, ale také několik žen a dospívajících chlapců – se střelnými zraněními. Dva z mužů, které ošetřila, byli postřeleni do zadní části nohou. „Již v dopoledních hodinách bylo na jedné straně pohotovosti naskládáno přes 10 těl,“ uvedla. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze toho dne zemřelo 31 lidí.Humanitární organizace v terénu zaznamenaly podobné trendy. Lékaři bez hranic zaznamenali „výrazný nárůst počtu pacientů se střelnými zraněními“ v době rozšíření distribuce pomoci GHF. Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) 8. července zdůraznil podobný „prudký nárůst incidentů s hromadnými oběťmi v souvislosti s místy distribuce pomoci“ a uvedl, že lékařský tým organizace ošetřil „více než 2 200 pacientů se zraněními způsobenými zbraněmi“ a zaznamenal více než 200 úmrtí, což je „rozsah a četnost bez precedentu“. Po incidentu s velkým počtem obětí 1. června ICRC poznamenal, že „všichni pacienti uvedli, že se snažili dostat k místu distribuce pomoci“.Člověk s postižením, který hledal pomoc, řekl organizaci Human Rights Watch, že na začátku června šel 12 hodin pěšky do distribučního místa GHF v Rafahu, kde se v 2 hodiny ráno začala distribuce. Řekl, že izraelské síly ho a desítky tisíc dalších lidí, kteří dorazili na místo brzy ráno, donutily čekat venku několik hodin. On a mnoho dalších se rozhodli lehnout si do jámy v zemi, aby se vyhnuli střelbě izraelských sil. Řekl, že v oblasti a u vchodu do místa byly rozmístěny izraelské vojenské tanky. Řekl, že viděl, jak tanková střela zasáhla mladého muže do hlavy, když tanky zahájily palbu na dav, zřejmě aby zabránily lidem přiblížit se před oficiálním otevřením místa. Domnívá se, že muž zemřel.Podle Wall Street Journal, který cituje osoby, které se údajně účastnily diskusí, byl mechanismus pomoci GHF navržen asi tuctem izraelských záložníků a podnikatelů, kteří se začali scházet již v prosinci 2023 s cílem obejít OSN. Aguilar uvedl, že on a další dodavatelé vstoupili do Izraele na turistická víza B2: „Byli jsme jen turisté se zbraněmi. Bylo to absurdní.“ Aguilar poskytl organizaci Human Rights Watch fotografie víza a daňového dokladu, které obdržel.Každá ze čtyř otevřených distribučních lokalit má obdélníkový půdorys ohraničený zemními valy a v rozích jsou umístěny čtyři strážní věže. Přístup civilistů do distribuční oblasti je kontrolován úzkými vstupními a výstupními body, vedenými skluzavkami nebo jersey bariérami, zatímco samostatná cesta umožňuje přístup nákladním vozidlům s humanitární pomocí do skladovací oblasti.Před zahájením distribučních operací 26. května Aguilar uvedl, že vyjádřil obavy ohledně návrhu a konstrukce všech čtyř míst, zejména místa 3. Human Rights Watch zdokumentovala, jak dodatečná „bezpečnostní“ opatření přidaná na začátku června na některých místech mohou ohrozit Palestince hledající pomoc, že místa jsou obzvláště nebezpečná, když jsou přeplněná, a že se nacházejí v blízkosti izraelských sil. Satelitní snímky z 5. července ukazují, že na severní val lokality 3 byl přidán další plot. Aguilar uvedl, že se jedná o trojitý ostnatý drát, který byl přidán na začátku června, aby odradil civilisty od přebíhání valu, a který by mohl být nebezpečný, pokud by se lidé o něj opřeli.Východy a vchody jsou často přetížené kvůli velkému množství lidí. Satelitní snímky místa 4 ukazují, že izraelská obrněná vozidla obvykle stojí u vchodu a východu z civilních tras.Místa jsou obklopena vojenskou infrastrukturou, včetně předsunutých pozic, vybavení a vozidel, z nichž některé jsou umístěny podél civilních přístupových tras. Zatímco část infrastruktury byla izraelskou armádou vybudována již při vytváření těchto koridorů, další předsunuté stanoviště, které Aguilar definuje jako shromaždiště izraelských vojenských jednotek rychlé reakce (QRF), byly postaveny během zřizování distribučních míst. Aguilar uvedl, že během distribuce izraelská armáda rozmísťuje tanky a vojáky v těchto blízkých shromaždištích.Ačkoli všechna čtyři místa fungovala po 26. květnu, všechna začala fungovat jednou denně až 16. června. To však trvalo pouze dva dny, 16. a 17. června. To byly jediné dny, kdy fungovala všechna čtyři místa. Ve většině dnů analyzovaných organizací Human Rights Watch fungovala buď dvě, nebo tři místa. Dne 18. června GHF oznámila, že zaměstnanci budou distribuovat pomoc dvakrát denně na distribučních místech, „pokud to bude možné“. Zaměstnanci to však dokázali pouze v 9 případech. Z 54 dnů mezi 29. květnem a 21. červencem nebyla v 10 dnech distribuována pomoc z žádného místa. Jako důvod bylo nejčastěji uvedeno provádění údržby a renovačních prací.Ve 14 případech GHF oznámila, že místa jsou po skončení distribuce uzavřena, ale neoznámila, kdy distribuce začala, takže Palestinci nemohli vědět, kdy je pomoc distribuována. V 54 případech byla distribuční okna otevřena méně než 20 minut. Ve 20 případech bylo oznámeno uzavření distribučních míst ještě předtím, než bylo oznámeno jejich otevření. Například 15. a 16. června GHF oznámila, že místo 1 bude otevřeno pro distribuci v 10:00, ale poté 15. června zveřejnila, že distribuce pomoci skončila v 5:50, a 16. června v 5:06. Na místě 1 se uskutečnilo patnáct distribucí. Ačkoli bylo deset z nich naplánováno s konkrétním časem zahájení, pouze ve třech případech byly v tomto čase otevřené. Vědci analyzovali 21 distribucí na místě 2 od 15. června do 5. července a zjistili, že průměrná doba trvání každé distribuce byla 11 minut.Jedenáct distribucí se uskutečnilo v nočních hodinách mezi 1:00 a 3:00. Dne 15. července GHF zveřejnila, že lidé by se z bezpečnostních důvodů neměli v nočních hodinách k těmto místům přibližovat. Toto varování následovalo po zavedení systému červených a zelených vlajek na místě č. 3 dne 14. července a na místě č. 2 dne 17. července, jak uvedla GHF na Facebooku. Zelená vlajka znamenala, že místo je otevřené, a červená, že je uzavřené, podle příspěvku GHF ze 14. července. Human Rights Watch nemá žádné další informace o tom, jak tento systém údajně fungoval, kde byly vlajky umístěny a jak často byla místa otevírána a uzavírána. Ve svém dopise ze dne 28. července GHF uvedla: „SRS zavedlo systém vlajek k označení otevírací a zavírací doby, reproduktorový systém pro lepší komunikaci s obyvatelstvem, zlepšilo ostrahu lokalit, aby zabránilo interakcím, které by mohly vést k eskalaci, a informovalo obyvatelstvo o pravidlech lokalit prostřednictvím různých sociálních médií.“Ředitel GHF v přímém přenosu 22. července uvedl, že GHF plánuje v následujících týdnech otevřít čtyři nová distribuční místa.Organizace Human Rights Watch samostatně vyslechla čtyři osoby, Aguilara a tři Palestince, kteří tvrdili, že byli svědky toho, jak ozbrojení strážci použili ostré střelivo a jiné zbraně proti civilistům během distribuce pomoci v místech GHF. GHF i UG Solutions to popřely. V dopisech od UG Solutions a právního zástupce společnosti se uvádí, že pracovníci UG Solutions používají smrtící sílu pouze jako poslední možnost a nikdy neublížili civilistům ani lidem žádajícím o pomoc.39letý palestinský muž, který uvedl, že byl na distribučních místech GHF asi 30krát, řekl organizaci Human Rights Watch, že byl poblíž svého bratra, otce tří dětí, když byl smrtelně zasažen do hlavy poblíž vchodu do místa 4 ve Wadi Gazi kolem 21:50 hodin dne 29. června. Muž uvedl, že viděl, jak ozbrojení muži uvnitř místa rozdělování pomoci zastřelili jeho bratra, krátce poté, co se izraelský tank, který se nacházel v oblasti, stáhl, což je signál, který izraelská armáda používá k označení, že místo je otevřeno pro rozdělování pomoci. Druhý muž, který byl na stejném místě distribuce, uvedl, že viděl dva ozbrojené strážce na místě, jak po ústupu izraelského tanku zahájili palbu na dav. Když se dav vrhl do areálu, kulka zasáhla do hlavy jeho přítele, jehož tělo odnesl z místa, a další kulky zasáhly dva muže vedle něj, jednoho do hrudníku a druhého do nohy. Není si jistý, zda přežili. Facebooková stránka GHF uvádí, že distribuce na místě č. 4 skončila kolem 22:00 téhož večera. Třetí palestinský muž, který se v červnu dvakrát dostavil na místa distribuce, uvedl, že během svého pobytu na místě viděl, jak lidé byli postřeleni do nohou, paží a hlavy.Aguilar tvrdil, že podle toho, co viděl, nebyl život zaměstnanců pracujících na distribučních místech v žádném okamžiku ohrožen, ani neviděl žádného Palestince, který by přišel pro pomoc s zbraněmi. Právní zástupce GHF však uvedl, že během distribuce pomoci bylo několik zaměstnanců zraněno a že Hamas „zavraždil“ 12 jeho zaměstnanců a „mučil další“. Organizace Human Rights Watch požádala GHF o další informace o zraněních a zabití svých zaměstnanců, ale ta neposkytla žádné další podrobnosti o 12 zabitých zaměstnancích. Zprávy uvádějí, že byli napadeni na cestě k distribuci pomoci. Hamás popřel odpovědnost za údajné zabíjení. Právní zástupce GHF dodal, že 5. července byli granátem zraněni dva členové bezpečnostní služby UG, a citoval článek agentury Reuters, podle kterého „16. července byl jeden zdravotník UG bodnut ledovým špičákem neznámou osobou, když se mu podařilo odzbrojit neznámého muže, který ohrožoval UG a místní pracovníky pistolí“.Aguilar popsal dva incidenty, kterých byl svědkem a při nichž podle jeho tvrzení soukromí najatí vojáci v prvním případě stříleli ostrými náboji a ve druhém případě omračujícími granáty do davu Palestinců na místech distribuce pomoci, přičemž podle jeho odhadu při každém incidentu zahynul jeden člověk. Human Rights Watch nemohla tyto zabití, které společnosti popírají, nezávisle ověřit. Aguilar poskytl videozáznamy a fotografie, které pořídil a které zachycují části obou incidentů. Human Rights Watch je analyzovala spolu s dalšími dostupnými zdroji informací.V jednom z incidentů, jehož část Aguilar zachytil na kameru, k němuž došlo 29. května na místě č. 4, Aguilar uvedl, že viděl dodavatele společnosti UG Solutions střílet do davu a poté muže, který upadl na zem a zůstal nehybně ležet v určité vzdálenosti od něj. Podle Aguilara další dodavatel jásal a řekl: „Sakra, chlape, myslím, že jsi jednoho dostal,“ a střelec mu odpověděl: „Jo, sakra, chlape.“Při druhém incidentu, který se odehrál 2. června na místě č. 1, Aguilar údajně viděl, jak najatý pracovník UG Solutions vystřelil do davu omračující granát a zasáhl ženu do hlavy, když sbírala rozsypané fazole ze země. Řekl, že žena upadla na zem, zřejmě bez známek života, a byla odvezena na oslím povozu.Organizace Human Rights Watch prozkoumala fotografii ženy na vozíku, kterou Aguilar pořídil 2. června v 5:31 místního času, jak vyplývá z metadat. Aguilar uvedl, že se po incidentu dotkl jejího těla a nezjistil žádné známky života, ale na fotografii nejsou její zranění vidět.Aguilar také uvedl, že smluvní pracovníci UG Solutions použili velké množství méně smrtící munice, včetně omračujících granátů, slzného plynu a pepřového spreje. Řekl, že například 16. června na místě č. 1 smluvní pracovníci použili 18 omračujících slzných granátů, 19 omračujících granátů, 27 slzných granátů a 60 plechovek OC spreje, chemického dráždivého prostředku mnohem silnějšího než běžný pepřový sprej, který je schopen nejen rozptýlit dav, ale i zneškodnit osoby, a to během 8,5 minutového rozdávání 25 000 krabic s jídlem pro asi 8 000 lidí hledajících pomoc, z nichž podle jeho názoru nikdo nepředstavoval „žádné riziko“.Ve svém dopise z 28. července adresovaném organizaci Human Rights Watch právní zástupce GHF uvedl: „Pravidla nasazení SRS povolují použití smrtící síly ‚pouze v případě krajní nutnosti a pouze tehdy, pokud selhaly méně závažné prostředky nebo je nelze rozumně použít‘.“ Právní zástupce GHF dodal: „Pokud jde o prostředky k ovládání davu, v omezených případech a pouze v případě, že je to nezbytně nutné k zabránění zranění civilistů, používáme prostředky, které nejsou smrtící. Žádný zaměstnanec ani smluvní pracovník GHF nikdy nevystřelil na civilistu“ ani „nezabil nebo nezranil žádající o pomoc“.