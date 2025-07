Rev. Sue Parfitt jen pár týdnů od vyvinutí jaderné bomby

Musíme rychle najít obohacený uran

Ironický komentář britské autorky Laury K., který je vždycky až hrůzně blízko faktům

Včera v děsivé bitvě na Parliament Square protiteroristická policie konečně zadržela vůdkyni Hamásu ve Velké Británii Sue Parfitt spolu s 26 dalšími teroristy.



Třismdesátiletá reverendka spáchala odporný útok, při kterém držela transparent s názorem, s nímž britská sociálnědemokratická ministryně vnitra Yvette Cooper nesouhlasí. Je zřejmé, že v Británii nikdo nesmí nesouhlasit s Yvette Cooperovou. Tak demokracie nefunguje. Včera v děsivé bitvě na Parliament Square protiteroristická policie konečně zadržela vůdkyni Hamásu ve Velké Británii Sue Parfitt spolu s 26 dalšími teroristy.Třismdesátiletá reverendka spáchala odporný útok, při kterém držela transparent s názorem, s nímž britská sociálnědemokratická ministryně vnitra Yvette Cooper nesouhlasí. Je zřejmé, že v Británii nikdo nesmí nesouhlasit s Yvette Cooperovou. Tak demokracie nefunguje.



Tři policisté byli hospitalizováni se zraněními způsobenými údery holí a jeden z nich je v kritickém stavu. Pokud přežijí, budou policisté pravděpodobně vyznamenáni za statečnost. Podle Bible by také měli dostat domy někoho jiného.



Armáda konečně zničila sídlo britské pobočky Hamásu, faru v zelené předměstské čtvrti nedaleko Bristolu. 2000 liber těžká bomba zničila celou čtvrť a několik set lidských štítů, převážně žen a dětí. Znepokojivé je, že nebyl zaznamenán žádný nárůst radiace, což naznačuje, že se policii nepodařilo zničit jaderné zařízení Parfittové.



Specialisté na jaderné čištění identifikovali pod troskam fary Parfittové teroristický tunel, což dokazuje, že použití bomby bylo nezbytné. Je možné, že tunel sloužil k přesunu obohaceného uranu na odlehlé místo, například do Walesu. Buďme upřímní, nikdo kromě teroristů by Wales nenavštívil.



Parfittová řekla policistům, že veškerý obohacený uran odvezla na utajené farmy a není ochotna vzdát se svého jaderného programu, pokud Izrael nesouhlasí s následujícími nepřiměřenými požadavky:



přestat bombardovat školy



přestat bombardovat nemocnice



přestat bombardovat stany



přestat bombardovat konvoje s humanitární pomocí



přestat bombardovat novináře



pustit dovnitř kojeneckou výživu



Izrael tvrdí, že návrhy posuzuje, ale kojenecká výživa je pro něj nepřijatelná a k příměří nedojde, pokud Parfittová nesouhlasí s kompromisem. Parfittová je však tak extrémní, že odmítá obětovat děti, čímž ponechává otevřenou možnost, že Izrael podnikne jaderný úder na Velkou Británii. Je to jen to, co si zasloužíme.

