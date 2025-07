Rusko zavedlo nákupy čipů a vojenského vybavení. Bez nových sankcí Donalda Trumpa

4. 7. 2025

Poté co Rusko rozpoutalo válku administrativa Joea Bidena na něj a související organizace uvalila v průměru 170 sankcí měsíčně. Za Donalda Trumpa nebyla zavedena žádná nová restriktivní opatření a snaha o kontrolu dodržování těch stávajících byla omezena. To Rusku výrazně usnadnilo nákup produktů, které potřebuje k pokračování války, ukazuje analýza obchodní a podnikové dokumentace.

Jen v Číně a Hongkongu bylo objeveno více než 130 společností, které inzerují okamžité dodávky zakázaných počítačových čipů do Ruska a nejsou pod sankcemi. Jedna z takových firem, HK GST Limited, je připravena prodávat čipy potřebné pro střely s plochou dráhou letu, včetně Ch-101, které ruská armáda aktivně používá k ostřelování ukrajinských měst. Firma byla zaregistrována v Hongkongu před devíti měsíci a její webové stránky byly vytvořeny v únoru.

"V hospodářské politice Trump rád vyvíjí tlak, získává páku a snaží se získat co nejlepší dohodu," říká Edward Fishman, vedoucí pracovník Centra pro globální energetickou politiku na Kolumbijské univerzitě. "Z nějakého důvodu v případě Ruska nechce mít na Putina žádnou páku." Neochota administrativy vyvíjet takový tlak byla znovu vyjádřena minulý týden na summitu NATO ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Spojené státy nehodlají reagovat na výzvy Evropské unie a uvalit nové sankce, protože by to mohlo narušit jednání o ukončení války na Ukrajině, řekl v rozhovoru pro Politico.

Ale zdá se, že Washington ani nechce dosáhnout tohoto ukončení, říká Maria Shagina, hlavní analytička Mezinárodního institutu pro strategická studia. Jeho činy, včetně absence Ruska na seznamu zemí, proti kterým Trump v dubnu uvalil dovozní cla, naznačují, že Spojené státy jsou nyní ochotnější tolerovat válku vedenou Ruskem a méně se zajímají o odvetu, řekla Shagina NYT. (Ačkoli dovoz z Ruska činil v roce 2024 pouze 3,5 miliardy dolarů, je to více než dodávky z Řecka nebo Egypta, na které byla uvalena cla.)

Aby byly sankce účinné, "musíte neustále běžet, abyste se udrželi na místě," říká Elina Rybakova z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku. Trumpova administrativa však nejenže neukládá nové sankce, a to ani proti porušovatelům, ale také přestává monitorovat stávající a také je oslabuje. V únoru například ministerstvo spravedlnosti zrušilo KleptoCapture, skupinu, která vyhledávala a zabavovala majetek sankcionovaných ruských oligarchů, včetně jachet, vil a soukromých letadel. Ale nedávno byla na ministerstvu vytvořena podobná skupina pro boj s Hamásem, řekl NYT Andrew Adams, bývalý šéf KleptoCapture.

A v dubnu ministerstvo financí v tichosti zrušilo sankce proti Karině Rotenbergové, manželce Borise Rotenberga, Putinova přítele, který se obohatil na své blízkosti k vůdci Kremlu. Ve zprávě o tom, "pohřbené na dně tradičního bulletinu sankcí", nebyl tento krok nijak vysvětlen, píší NYT. Ministerstvo financí a zahraničí neposkytly vysvětlení pro vyloučení Kariny Rotenbergové ze sankčního seznamu.

Podle výpočtů deníku Bidenova administrativa celkem uvalila více než 6 200 sankcí na lidi, společnosti, lodě a letadla spojená s Ruskem. V posledních týdnech její práce byla míra jejich uvalování téměř třikrát vyšší, než činil měsíční průměr.

Evropská unie zavedla více než polovinu restriktivních opatření ve srovnání se Spojenými státy, ale nyní, kvůli pasivitě Washingtonu, dohání ztracený čas. Zatímco dříve USA vedly tento proces z geopolitických důvodů, nyní "se situace dramaticky změnila a Evropa tuto mezeru zaplňuje," řekl Maximilian Hess, člen Eurasijského programu Institutu pro výzkum zahraniční politiky.

EU se však neodvážila přijmout tak tvrdé opatření, jako je snížení cenového stropu pro ruskou ropu z 60 na 45 dolarů za barel po skokovém nárůstu cen v důsledku íránsko-izraelské války.

