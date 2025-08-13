Nezávislost, objektivita a kuráž k nezaplacení
13. 8. 2025 / Petr Haraším
Jelikož ještě nenadešel vhodný čas na domácí dění stran podzimního fialového debaklu, ještě jedno pozastavení nad proizraelskou demagogií a propagandou v českých médiích nevalné úrovně. O Seznamu není potřeba psát, tam má dozor analytik Mikulecký a světoběžník Zadražilová. O sociální síti X tuplem ne, izraelská klika nelení a velení převzal Betlach, Větrovcová a Szántó za přizvukování Hůleho zde. A tak se koukneme na Fórum 24. Proizraelskou vlnu si dalo do vínku své nezávislé lopoty pro ODS a pro oligarchickou fašistickou pravici českou. Jak Izrael ztrácí dech a na povrch vylézají svědectví o genocidě, válečných zločinech na denní bázi a o holodomoru, spustilo Fórum kampaň na obranu pachatele Izraele.
Demokrat Pavel Šafr bažící plnou silou prosadit omezení volebního práva lůze, primitivům a nárokové spodině, a naopak rozšířit volební hlas pro platící diváky zde, se ujal slova. Jelikož ho nikdo nebere vážně, přesměroval své úsilí na podlézání Izraeli.
V textu o uznání palestinského státu si pustil hubu na špacír. Tetelí se nad vyjádřením pravicového šílence Rubia, plně vřele s ním souhlasí, když hlásá: „Macron slouží propagandě Hamásu.“ Plivl si do dlaní, nedbal dobrých mravů a děl dál. Macron chtěl vypadat jako soucitný člověk. Učinil okázalé gesto. Pomohl teroristům k legitimizaci, což vidí jako bezohledné rozhodnutí.
Šafr bublá, perlí, naříká. Jde o humanitární krizi a izraelská armáda by mohla trochu brzdit. Macronovo gesto je prázdné a ničemné. Představitelé Palestinců nechtějí dvoustátní řešení. Chtějí zničit Izrael a uznání jen pro sebe. Viníkem zlého stavu, faktickým původcem utrpení v Gaze je militantní fanatismus.
Šafr si sám sobě nabil na smeč, vyskočil vystrčen slovy magora Solovjova a zasmečoval.
Není rozdílu mezi teroristy Hamásu, Islámského státu a vedoucími politiky Ruska. Tito zločinci se nezastaví před ničím. Kdokoli jakkoli pomáhá zločinnému fanatismu, ruskému, islámskému, podílí se na nejhorším zlu. Šafr tím pochopitelně myslí voliče, kteří se opováží nevolit vládní koalici v podzimních volbách a ty zlé, jež nefandí genocidě v Gaze. S klidem můžeme označit Šafra za dvorního propagandistu Netanjahua a izraelské genocidy v Gaze, pardon humanitární krize, jak genocidu zve sám Šafr zde. Tolik amatérský historik a odborník na lůzu, dezoláty a levoty všeho druhu.
Stanislav Dvořák, čerstvý novinářský koník v ultrapravicové stáji Fórum 24. Autor brilantních analýz o ne chudobě, ne bydlení, a ne dětech v Česku. I on musel, jistě na popud svědomí a nejlepšího novinářského vědomí, přihodit genocidní polínko do svatého ohně a sesmolit škvár pro potěchu majitele, velitele a Izraele.
Humanitární krize, nikoli genocida, jak na Forum 24 vědí, není způsobena tím, že by bylo pomoci snad málo. Jde přece o cynický kalkul teroristického hnutí mysli. Většina mezinárodní pomoci se totiž rozkrade a obchoduje se pro potěchu teroristů a jejich kont. Cituje a vyvozuje dle vzoru bulvární plátek Bild zde.
Mimochodem i stařičký chatbot, verze nižší než vyšší, roznesl článek v Bildu během pikosekundy na kopytech, ne tak novinář Dvořák. Odborník Mansour řekl, napsal, nedokázal, na Fórum uvěřili. Ke spokojenosti Izraele, USA a ODS.
Izrael ovládá naprostou většinu Gazy, ale Hamás krade naprostou většinu potravinové pomoci. (Pozn. red. Americká rozvědka a izraelská armáda svědčily, že nekrade.)
Celý svět viní Izrael, sdělil odborník na terorismus prázdného břicha Neumann. Hamás Gazu vyhladoví a tím zasadí Izraeli zdrcující úder. Válka konec.
Důkaz? Nikde, i když Izrael sleduje celé území Gazy celých 24 hodin denně. Nadaný novinář Dvořák se nepozastaví nad vlastními nesmysly, jež šíří zde. Na 36 tisíc tun potravin nelze ukrást a rozvézt po Gaze na dvoukoláku, trakaři či nosit v nůších. Stovek kamionů a tisíců aut by si Izrael všiml, zaměřil a dokázal sledovat do hnízda překupníkova, když svedl najít stan s nepěknými novináři, pod nimž bylo nalezeno jaderné silo, metro a tisící první hlavní štáb teroristů.
Hned by mohl žalovat, dokládat, ukazovat, někomu, kdo Izraeli ještě věří alespoň nos mezi ušima. Třeba koaliční česká vláda vedená lidovým humanistou Fialou pevně věří v každé stanovisko ústředního výboru spojence Izraele obviněného z genocidy a válečných zločinů.
A aby propaganda, demagogie a dezinformace na Fórum 24 byly uhlazené do slušivého kabátku nezávislosti a objektivity, chytil se hysterického brka historik Hlaváček Petr, nikoli již amatérský, jako kolega Šafr Pavel, leč profesionální, jako premiér Fiala Petr.
Čtenář si ráčí laskavě povšimnout, jak proizraelské a provládní Fórum 24 umně a podprahově dává roveň mezi odpůrce vládní koalice SPOLU, Babiše, Rusko a Hamás vhodnými obrázky a odkazy zde.
Zfušovaný text historika Hlaváčka je nejvíce ostudný, neboť se tváří jako stať odborníka. Což není. Zdaleka ne. Už první věta je z ranku fantaskní pohádky či paralelní ruské Sci-Fi. Hamás konflikt rozpoutal krvavým útokem na civilisty, píše Hlaváček, jako by veškerá historie agresí Izraele vůči Palestině a Palestincům byla začala až onoho dne. Leč stačí si nechat vyjet počet pogromů na Palestince spáchaných Izraelem od začátku roku 2023 do 7. října 2023. Jsou jich sta a stovky, stejně jako zabitých a zavražděných Palestinců, jakožto zbouraných domů a zcizené půdy.
Pravdu má, Hlaváček, že válka je krutá, lže ale v tom, kdo ji začal a kdo v ní ve formě genocidy pokračuje až ke konečnému výsledku od řeky k moři. Má Hlaváček skvělé postřehy, kdy odhalil, že palestinští civilisté trpí, ač se jedná o podporovatele teroristů a vlastně ostatně jde o rukojmí Hamásu. Nedodal, zřejmě se tuze rděl, že by bylo skvělé propustit palestinská rukojmí. Třeba někam k sousedům, aby se měli fajn.
Hlaváček pod vlivem bulváru Bild odhalil, jak Hamás snuje aranžmá na pošpinění Izraele za příkladné chování a morální činy v Gaze. Touží vyvolat vlnu nevole, ba nenávisti. A daří se.
Hlaváček se nevydal bodláčím a trním, jako kolega Dvořák prezentací bulváru Bild, nýbrž zvolil mazaně pěšinu delší, zato horší, k témuž cíli směřující. Odkazuje své impozantní kecy na Süddeutsche Zeitung zde, aby se oklikou dostal k témuž bulváru Bild. Evidentně historik Hlaváček nevěnoval četbě původního článku přespříliš pozornosti a mozkové kapacity už vůbec ne. Najatý fotograf přistižen, jak vytváří scénické inscenace palestinského utrpení. O utrpení civilistů v Gaze není pochyb, ale není dovoleno pořizovat snímky bez náležitého kontextu. A osvětlení. Vyhublé děti, zoufalé matky a fronty prázdných hrnců fotit lze, jenže pouze z místa původu, nejlépe z novinářského stanu. Pod palbou izraelské spřátelené ráže. Cokoli jiného je nefér a zinscenované.
Zdrojový článek německé příchuti využil starou osvědčenou taktiku. Totiž, mnohé snímky jsou pravdivé, některé zinscenované. Původní text ještě zavádějící není, článek Hlaváčka již ano, neboť nevěří na mnohdy, věří na některé, přičemž z nich vyvozuje závěr. A rozvíjí teorie.
Tak byl Hlaváčkem odhalen novinář Fteiha z agentury Anadolu a sladkobolné srdceryvné snímky. Šíří je odpůrci Izraele a jeho spravedlivé genocidy. Všechno kontrolují speciální teroristé z Hamásu. BBC, Stern či CNN a další pachatelé následně sdílejí nepravé, nasvícené snímky hraného utrpení v Gaze.
Provinění přistiženého fotografa jsou o to pikantnější, neboť z nějakého nepochopitelného důvodu neschvaluje genocidu v Gaze. Dokonce prý vyslovil cosi jako Free Palestina, což fakt neměl, poněvadž Hlaváčkovi totálně rozhodil sandál.
Objevil se i na serveru, jenž propaguje odpor proti Izraeli, čímž snímky nadobro pozbyly barvu, zvuk, chuť – a pravdivost. Podle odborného fotografa a experta Paula v Gaze smí fotit pouze vybraní fotografové a prověření lidé. Fotky určené pro hloupý Západ Hamás kontroluje, cenzuruje a hlídá, aby vyvolaly odpor proti Izraeli a soucit s Gazou. Jinak by Západ pranic nevěděl, o co se tam již téměř sto let jedná.
Vůbec nejde o zlehčování utrpení palestinských civilistů, píše Hlaváček, proto sepsal text plný zlehčování, popírání s odkazem na zinscenované foto neexistující genocidy, hladomoru, válečných zločinů a vyvraždění 18.5 tisíc dětí v Gaze.
Problém je na Západě a zvlášť v Česku. Akceptujeme lež, pomáháme šířit nenávist. V čem velká lež spočívá a o jakou nenávist jde se Hlaváček neráčil zmínit. Raději ne, vědom si možného páchání hanebného trestného činu popírání či rovnou podpory genocidy v Gaze.
Izraelský premiér Netanjahu (záměrně zde neoznačen za válečného zločince) se nám nemusí líbit. Nelíbí. Chová se jako utržený z řetězu, což je dle Hlaváčka zřejmě definice genocidy, válečných zločinů, etnických čistek a vraždění dětí. Ale pozor, na rozdíl od Palestiny, budou v Izraeli demokratické volby a tím je vše vyřešeno, prominuto, odpuštěno, oběti zahrabány, snímky vyhlazeny.
Tedy pokud volby nevyhraje Netanjahu, pakliže vyhraje, vraždíme směle dál, až do dalších demokratických voleb. Pokud prohraje volební klání, bude Netanjahu stát před soudem – za korupci. Než nastanou demokratické volby v Izraeli, je dovoleno cokoli a premiér Netanjahu má volnou ruku vyhladit celou Gazu, neboť budou přeci ony demokratické volby, míní český historik zcela vážně. Navíc v roce 2026 uplyne 20 let, co v Gaze volby nebyly, proto patří Izraeli svaté právo Gazu proměnit v Hirošimu, Varšavské ghetto a koncentrační tábor, pokud by někomu unikl význam Hlaváčkova poselství.
Sociální sítě, pravicoví a levicoví extrémisté sdílí posty na podporu palestinského lidu, který trpí agresí ze strany koloniálního či rovnou nacistického Izraele. A Hlaváček se obává, upřímně a udatně, že autorům a autorkám takových antisemitských blábolů, často mladým lidem a univerzitním studentům, nemůže věřit jejich soucit s trpícími palestinskými civilisty. A proč jim Hlaváček, profesionální propagandista a demagog v rouše izraelském, nevěří? Na jedné straně se totiž dojímají nad vyvražděním 60 až 110 tisíc obětí, nad 150 tisícem zraněných a nad miliony hladových, týraných, vysídlených, zatímco na druhé straně se zalykají nenávistí k nevinné oběti, rozuměj Izraeli.
Šmahem rázem jedním vrzem učiní Hlaváček ze všech odpůrců izraelské genocidy extremisty nevalného charakteru, nenávidící Izrael. Nejde jim o strádající Palestince, jsou jim „Putna“, stejně jako trpící Izraelci. Oni nesnášejí, nenávidí, nemají rádi vlastní civilizaci a Západ jako takový. Načež přejde od houfu extrémistů k elitám, aby je smíchal v jednom divotvorném hrnci a kázal jim z hory.
Hromovým hlasem, případně velkými písmenky či odvážným vykřičníkem. Nedokázali se dosud vyrovnat s dědictvím civilizační výjimečnosti. Kdysi byl Západ představován jako nejlepší civilizace na světě, dnes je v očích extrémistů a elity líčen coby vyvrhel. Jakou přesnou souvislost s probíhající izraelskou genocidou v Gaze má Hlaváček na mysli, má-li tam něco, se Hlaváček opět zdráhá zveřejnit. Nicméně pokračuje. Inscenované fotografie z Gazy těmto mladým lidem – univerzitním studentům – extrémistům – elitám slouží k tomu, aby se mohli potýkat s historickým dědictvím západního imperialismu a kolonialismu, přičemž přehlížejí, jak Čína kolonizuje Afriku a Turecko s Íránem se mezi sebou perou o vliv na Blízkém východě. Zase nic o Izraeli, válečných zločinech, běsnícím vraždění, okupacích, agresích a genocidě v Gaze.
Důležité je ukázat na viníka všeho utrpení v Gaze, na Západ, jehož je Izrael výhonkem. Západ je slušná civilizace, v níž usilujeme o dodržování lidských a občanských práv, jež jsou univerzální. Každá bomba, raketa a kulka nese tak v Gaze poselství univerzálních lidských práv, což Palestinci, extrémisté a elity musí pochopit.
Hlaváček by se měl omluvit, případně vrátit diplom, článek smazat a hodně se nad sebou zamyslet. Šafrovi není pomoci a Dvořák je jen novinářský soumar. Zde ještě dva odkazy z Fórum 24. O růstu antisemitismu, levice, pravice, univerzity zde a nikoli hlad, nýbrž nemoci v Gaze zabíjí zde.
Haraším Petr Orlau
Komentář z oboru inscenovaných fotografií a skrytých potravin
