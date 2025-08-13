Třetí velká rafinerie Rosněfti se zastavila kvůli úderu ukrajinského bezpilotního letounu
13. 8. 2025Ropná rafinerie Rosněfti v Saratově přestala přijímat suroviny po nedělním útoku ukrajinského dronu.
Na území podniku vypukl požár, vyplývá ze zveřejněných fotografií a videí. Místní obyvatelé hlásili několik výbuchů ve městě a systémy protivzdušné obrany střílející na drony v noci. Letecká siréna se rozezněla také v sousedním městě Něvinnomyssk, kde se nachází řada chemických podniků, které se dříve staly terčem ozbrojených sil Ukrajiny.
Informace o útoku na Stavropol potvrdili starosta města Ivan Uljančenko a gubernátor Stavropolského území Vladimir Vladimirov. Oba představitelé o útoku na továrnu mlčeli, ale informovali o úspěšném odražení ukrajinského útoku. Podle hlavy města byla v důsledku náletu rozbita okna "v jednom ze sociálních zařízení" a po pádu trosek dronu byla poškozena okna jednoho z obytných komplexů v severozápadní části města (v průmyslové čtvrti) a několik aut. "Všechny záchranné služby města pracují na místě," napsal šéf města.
Společnost Monocrystal, která je součástí koncernu Energomera, se řadí mezi přední světové výrobce umělého korundu (safíru). Jako odolný a průhledný materiál se krystal používá v optických systémech, ochranných prvcích senzorů a laserů, včetně vojenských zařízení - zaměřovačů, termokamer, laserových systémů, naváděcích hlavic raket, kapotáží kamer dronů, jakož i v oknech leteckých a kosmických zařízení, poznamenává Exilenova+. Závod také vyrábí karbid křemíku, hlavní materiál dvojího použití používaný v pancéřové ochraně, radarech a vojenské elektronice.
O tom, že Monocrystal plní mnohamilionové vládní zakázky (zejména na výrobu a zpracování karbidu křemíku) pro obranný průmysl, informovala v květnu publikace Bloknot. Vedení společnosti bylo podezřelé ze zpronevěry při zakázce na obranu státu.
Podle nepotvrzených údajů z monitorovacího kanálu Crimean Wind mohla být zasažena i továrna Neptun, která se specializuje na výrobu řídicích systémů pro vojenské a civilní lodě. Společnost je uvedena na seznamu strategických společností Ruské federace.
Celkem systémy protivzdušné obrany a elektronického boje v noci zničily 25 ukrajinských dronů letadlového typu nad ruskými regiony, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Z nich bylo 22 sestřeleno v Rostovské oblasti a tři ve Stavropolském kraji.
