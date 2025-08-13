Rusko: Každé páté stavební firmě hrozí bankrot
13. 8. 2025
"Podle mého názoru má rizika asi 20 % developerů," řekl v odpovědi na otázku Vědomostí ohledně počtu developerů na pokraji bankrotu. Každá pátá stavební firma si podle něj už posunula termíny dokončení svých projektů o půl roku i déle, ale to neznamená, že definitivně zkrachuje – "může stavbu dokončit". "Pokud však situace s klíčovou sazbou bude trvat dalších šest měsíců, pokud nedojde k přílivu peněz do odvětví, pokud občané nebudou pokračovat v investicích do nemovitostí, pokud nedojde k hypoteční podpoře, pak bude takových developerů více než 30 %," uvedl Chusnullin.
Zdůraznil také, že po omezení preferenčních necílených hypoték v červenci 2024 konvenční úvěr na bydlení v Rusku "téměř přestal existovat". Na hypotečním trhu je dnes 80 % úvěrů čerpáno v rámci zvýhodněných programů (zůstávají například hypotéky pro rodiny s dětmi) a pouze 20 % v tržních podmínkách, uvedl vicepremiér.
Poradenská společnost Macon již dříve na základě údajů z Dom.rf zjistila, že devět z dvacítky největších developerů z hlediska bytové výstavby v první polovině roku 2025 prudce snížilo své příjmy. Například skupina Jugstrojinvest zaznamenala meziroční pokles o 45 % (snížení na 29 miliard rublů), tržby skupiny společností Točno se propadly o 43 % na 10 miliard rublů a holding Setl Group přišel o 41 % svých předchozích tržeb. Většina developerů, kteří vykázali pokles zisku, zároveň nezaznamenala pokles bytové výstavby, poznamenali analytici.
Podle odhadů Dom.rf prodali developeři v lednu až červnu 10,4 milionu metrů čtverečních bytů v nových budovách, což je o 26 % méně než v loňském roce. V měnovém vyjádření, v nominálním vyjádření, pokles za šest měsíců činil 2,1 bilionu rublů (o 16 %).
Zaznamenáván je také proces odchodu z trhu některých developerů, kteří utrpěli bankrot. Například v Jekatěrinburgu byl bývalý generální dodavatel skupiny PIK Strojprojekt Grupp na pokraji bankrotu a v Rostově na Donu byl vyhlášen bankrot společnosti SK Donstroj.
