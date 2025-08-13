Putin nařídil, aby se výrobci za dva roky naučili šít uniformy bez dovážených látek
13. 8. 2025
Vladimir Putin podepsal dekret, který stanoví přísné požadavky na výrobu vojenských uniforem a dalšího oblečení pro ozbrojené síly Ruské federace. Podle dokumentu by od roku 2026 měly být všechny dodávky prováděny výhradně ruskými výrobci a do roku 2027 by měla být uniforma šita výhradně z domácích látek a materiálů.
Dekret nabývá účinnosti dne 11. srpna 2025. Odpovědnost za její provádění nese vláda Ruské federace, Ministerstvo obrany a Ministerstvo průmyslu a obchodu.
"Aby se vyloučil nákup oděvů zahraniční výroby pro potřeby ozbrojených sil Ruské federace, materiálů zahraniční výroby používaných k výrobě tohoto majetku, tímto nařizuji: ...přijmout další opatření, která od 1. ledna 2026 stanoví dodávku... pro potřeby ozbrojených sil Ruské federace oděvů vyráběných ruskými organizacemi, jejichž výrobní závody se nacházejí na území Ruské federace, a do roku 2027 také z látek a pletenin vyrobených v Rusku," uvádí se v dokumentu zveřejněném na oficiálním internetovém portálu právních informací.
Ruští výrobci vojenských uniforem se přitom nyní potýkají s nedostatkem domácích materiálů. Jak již dříve uvedl podnikatel Dmitrij Šiškin, zakladatel Šiškinské krejčovské manufaktury (známé také jako Krejčovská manufaktura), která se specializuje na šití uniforem pro armádu, asi 30 % látek má analogy ruské výroby, ale v řadě kategorií je jich nedostatek. "U 30 % tkanin vždy existují analogy domácí výroby a v případě potřeby je můžete použít." V určitých kategoriích je nedostatek pro všechny skupiny materiálů. Ale ti, kteří vytvořili zásobovací oddělení, mají specialisty na vyjednávání v angličtině a dalších jazycích s protistranami, nejsou žádné zvláštní problémy," řekl.
Podle Šiškina se nákup látek odehrává hlavně v asijských zemích. "V Evropě je jich nyní samozřejmě méně, i když jsme mívali exkluzivní partnerství s většinou továren na klasické látky," poznamenal podnikatel. Zároveň poukázal na široké možnosti substituce: "Čína, Tchaj-wan, Jižní Korea, Uzbekistán a Turecko a mnoho dalších zemí, jako Indie, Kambodža, Bangladéš, dodávají materiály."
Rádio Svobodná Asie s odvoláním na zdroje v KLDR uvedlo, že několik továren v Severní Koreji je také zapojeno do šití uniforem pro ruskou armádu. Materiál k tomu podle zpráv médií poskytuje Rusko a výroba probíhá nejméně ve třech továrnách v Pchjongjangu a také v několika továrnách (jejich přesný počet není znám) v jiných regionech. Hotové výrobky jsou do Ruské federace zasílány po železnici. Rezoluce OSN č. 2375 ze září 2017 zároveň zakazuje Severní Koreji jakýkoli vývoz textilních výrobků.
Zdroj v ruštině: ZDE
