Kdy tohle bude vysílat Česká televize?
Channel 4 News: Izraelští osadníci mu přišli sebrat pozemky. Postřelili ho, přišel tak o nohu a policie ho za to zatkla
13. 8. 2025
Over the last year, Palestinian farmer Saeed al-Amour has attempted to defend his land in the occupied West Bank, as settler attacks have become more frequent and violent.— Channel 4 News (@Channel4News) August 12, 2025
His olive groves near the Palestinian town of Al-Rakeez have become a target for Israelis from the illegal… pic.twitter.com/niqXog4kdK
Zatímco izraelský premiér Benjamin Netanjahu pokračuje ve svém plánu zabrat další území v Gaze, na okupovaném Západním břehu pokračuje pomalé zabírání palestinské půdy prostřednictvím osadníků. Povzbuzeni podporou pravicové vlády se útoky osadníků stávají častějšími a násilnějšími. Nezávislá filmařka Katie Arnold strávila více než rok sledováním palestinského farmáře Saeeda al-Amoura, který se snaží bránit svou půdu na Západním břehu. Jeho olivové háje poblíž palestinského města Al Rakeez se staly terčem Izraelců z nelegální osady Avigayil, vzdálené jeden kilometr. Upozorňujeme, že ve filmu jsou zachyceny znepokojivé scény násilí.
Je neozbrojený a na svém pozemku, ale přesto je toto okamžik předtím, než Saeed Al Amor je postřelen izraelským osadníkem na Západním břehu. Museli mu kvůli tomu amputovat nohu. Byl za to zatčen, izraelský střelec zatčen ani potrestán nebyl
„Pusť mi ruce. Zatraceně.“
Není to poprvé, co osadníci přišli do Saeedových olivových hájů. Více než rok jsme natáčeli, jak zabírají stále větší část jeho pozemku.
„Toto jsou bojovníci Hamásu a ukradli nám plot."
Osadníci použili falešná obvinění, aby si připravili půdu pro krvavý útok. Toto je příběh o tom, jak byl postřelen 60letý Palestinec, který bránil svůj domov. A o tom, jak střelec odešel bez trestu.
Náš příběh začíná v lednu 2024, jen několik měsíců po útocích ze 7. října. Jsme s palestinským aktivistou Samim Horanim, který právě dostal telefonát od farmáře, který potřebuje pomoc. Co se stalo?
„Právě strávili hodinu instalací plotu. Podívejte, můžete je vidět."
"Jak daleko jsou?"
"Jsou na Saeedově pozemku.“
„Na co jsou ty sloupky? Plot? Plot?“
„Ano, ohrazují to. Vidíte, že začali s vertikálními sloupky. Zapichují je do země. Odtamtud až sem.“
„Pojďme se podívat, co se děje. Dobře, nastup do auta.“
Sammy najde Saeeda. „Nevěřili byste, že osadníci mu prostě zabírají pozemek.“
„Když přišli poprvé, jen si prohlíželi okolí. Řekl jsem jim, že to jsou moje olivové háje a že musí odejít z mého pozemku. Jestli budou pokračovat, zabírají mi celý pozemek.“
„Byla tu policie.“
„Co říkali?“
„Vůbec se mnou nemluvili. Jen mě obešli.“
Viděli jsme listiny z roku 1953, které dokazují, že Saeed je právoplatným vlastníkem této půdy. Zatímco izraelští osadníci pokračují v oplocování, některé děti začínají odstraňovat sloupky, ale jsou to osadníci, kteří Saeeda označují za zloděje.
„Tady jsou zločinci, kteří ukradli sloupky plotu z izraelské státní půdy.“
„Saeed nám ukradl plot. Saeed nenávidí naši zemi a izraelský národ.“
„Tohle jsou bojovníci Hamásu a ukradli nám plot. Všichni jsou to nacisti a jejich pomocníci, ať Bůh vymaže jejich jména. Pojďme.“
I nepodložená obvinění mohou vést k zatčení. Místo aby protestoval proti zabavení pozemku, musí se Saeed bránit.
„Řekl jsi, že jsem zloděj. Já nejsem zloděj.“
„Kde jsou ty sloupky? Vzal jsi je a ukradl. Kde jsou? Řekni mi, kde jsou.“
Izraelští osadníci se obrátili proti naší kameře. Od útoků 7. října jsou ozbrojeni izraelskou vládou a nyní jsou de facto strážci zákona. Nakonec jsou tyče vráceny a nelegální stavba plotu pokračuje.
O rok později, v dubnu tohoto roku, se osadníci vrátili, aby Saeeda obtěžovali a zabrali jeho olivový háj. Opět ohrazují jeho pozemek. Video toho, co se děje dál, je šokující. Natáčí ho Saeedův syn Ilyas.
„Tohle je moje půda.“
Na Saeedově pozemku jsou vidět tři osadníci.
„Zavolám civilní správu. Tohle je moje půda.“
„Zavolej policii.“
Muž s pistolí je Benjamin Buddenheimer. Je zodpovědný za bezpečnost v izraelské osadě Avigayil, která je téměř kilometr od Saeedových olivových hájů. Podle mezinárodního práva je to nelegální, přesto se na Západním břehu zakládá stále více izraelských osad.
„Jdi tamhle. Jděte pryč."
„Ne, ty jdi pryč. Ne já. Jdi pryč. Jdi pryč. Tohle je moje půda. Tohle je moje půda.“
„Ne, ne. Přestaňte pracovat. Přestaňte pracovat.“
Saeed se snaží zastavit stavbu plotu a odpojit jejich vrtačku.
„Pusť mi ruce. Sakra.“
Nezapomeňte, že jsou tam tři osadníci.
„Co to děláte? Tohle je můj pozemek. Tohle je můj pozemek.“
Jeden z nich právě napadl Ilyase zezadu a teď ho drží na zemi. Saeed se snaží pomoci svému synovi, zatímco další osadník ho kopá. Pak zazní dva výstřely do vzduchu. Saeed je odtažen pryč. A postřelen z bezprostřední blízkosti. Izraelští vojáci rychle dorazí na místo.
Jo.
„Ustupte.“
„To je můj otec.“
Říká, že je naživu, ale silně krvácí.
„Ustupte.“
„Ustupte vy. To je můj otec.“
Ilyas je stále přitlačen k zemi.
„Co mu to udělali? Postřelili ho.“
Kolem Saeeda, který leží těžce zraněný na zemi, se začíná shromažďovat dav osadníků, Palestinců a aktivistů. Nakonec je odvezen do izraelské nemocnice.
Policie někoho zatýká, ale není to střelec Benjamin, který se může volně pohybovat a stále má u sebe zbraň. Je to Saeedův syn Ilyas, který je obviněn z útoku a odvezen do vězení k výslechu, ale odkázal nás na Hebronskou radu, která zastupuje osadníky žijící na jihu Západního břehu.
Řekli, že Benjamin postupoval podle standardního postupu při zatýkání poté, co Saeed vtrhl do osady Avigayil s nebezpečným předmětem.
Pět dní po střelbě je Saeed převezen do palestinské nemocnice poté, co mu v Izraeli amputovali nohu. Saeed a Ilyas jsou obviněni z násilného útoku a musí zaplatit pokutu 60 000 Kč, aby se vyhnuli vězení.
„Oni jsou zločinci. Můj otec byl odtud. Můj strýc byl odtud. Můj druhý strýc byl odtud. Teď mezi námi žijí osadníci. Ale odkud se tu vzali?“
Vracíme se do Saeedova olivového háje, kde nám ukazuje místo, kde došlo ke střelbě.
„Běžel jsem ke svému synovi, ale osadník mě okamžitě chytil za ruku a zkroutil mi ji. Pak vystřelil dva výstřely do vzduchu a jeden do mé nohy.“
Přichází k nám Ilyas. Je stále v šoku poté, co ho osadník držel za krk.
„Takhle mě dusil. Chytil mě takhle a tlačil, jako by mě chtěl rozdrtit.“
I přes ztrátu nohy je Saeed odhodlán bránit svou půdu před dalším zabavením.
„Nikdy nepřestanu, bez ohledu na to, jakou cenu za to zaplatím, i kdyby mi amputovali nohu, nikdy mi neamputují ducha, protože to je moje právo.
Všichni osadníci na světě mě nemohou vykořenit z mé země, nikdy, bez ohledu na důvod.
Nejlepší způsob, jak dosáhnout míru, je, aby se všichni vrátili na svou zem. Pak bude mír, vy zkurvysyni.“
Osadníci však nejsou nikdy daleko.
Komentář:
IDF nám sdělila, že palestinští podezřelí napadli izraelské civilisty a že podle interního vyšetřování místní bezpečnostní koordinátor, kterého vidíme v tomto filmu, jednal v souladu s předpisy v reakci na podezřelé, kteří představovali hrozbu bezpečnosti civilistů. To zahrnovalo střelbu do vzduchu a střelbu na dolní část těla podezřelých.
Diskuse