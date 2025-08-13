Zpráva o lidských právech USA nyní k dispozici v edici „Přátelé a nepřátelé“
13. 8. 2025 / Fabiano Golgo
V průlomovém úspěchu diplomacie – a stand-up komedie – zveřejnilo ministerstvo zahraničí Trumpovy administrativy svou nejnovější Zprávu o lidských právech, dokument, který je nyní široce oceňován pro svou schopnost provádět složité jógové prohmaty a přitom udržet kamennou tvář. Jsou pryč staromódní časy, kdy USA kritizovaly porušování práv bez ohledu na to, kdo se jich dopustil.
Pod odvážným vedením ministra zahraničí Marca Rubia – který kdysi nazval úřad pro lidská práva na ministerstvu „útočištěm levicových aktivistů“ – zpráva nyní přijala modernější, reality-show přístup: buď na své přátele milý, své nepřátele griluj a mrtvé v Gaze ignoruj, pokud ti stát, který tam bombarduje, pošle pěknou vánoční pohlednici.
Izrael například letos získal výrazně zkrácenou kapitolu. V minulých letech tato část připomínala Válku a mír co do délky i tragiky; tentokrát se čte jako pohlednice: „Počasí slunečné, pláže nádherné, lidská práva v pořádku – škoda, že tu nejsi!“ Humanitární krize v Gaze? Zřejmě kolize v kalendáři zabránila, aby se dostala do finální verze.
Mezitím Salvador, jehož „megavěznice“ byla lidskoprávními skupinami přirovnána k hororovému filmovému placu, je nyní popsán jako utopie „bez věrohodných zpráv o závažném porušování lidských práv“. Jediná věrohodná věc se zdá být 6 milionů dolarů z USA na to, aby tam mohli držet deportované.
Evropa, kdysi miláček transatlantické aliance, se nyní ocitla pod lidskoprávním mikroskopem kvůli takovým totalitním hrůzám, jako je vytvoření zón bez protestů kolem potratových klinik a vyzývání lidí, aby přestali šířit konspirační teorie na internetu. Velká Británie je konkrétně obviněna z „vážných omezení“ svobody projevu, pravděpodobně proto, že ještě plně nepřijala právo hlasitě křičet o imigrantech na veřejnosti bez následků.
Brazílie a Jihoafrická republika, obě drzé natolik, že si dovolily nesouhlasit s Washingtonem, jsou odsouzeny v ostrých formulacích. Brazílie je kárána za to, že si dovolila stíhat Jaira Bolsonara, který je podle Mar-a-Laga zřejmě nejvýznamnějším politickým vězněm západní polokoule. Jižní Afrika je obviněna z rasové diskriminace vůči bílým farmářům – tvrzení, které i někteří konspirátoři popsali jako „trochu přehnané“.
Skutečnou inovací zprávy je ovšem její rebranding. Kategorie lidských práv byly nahrazeny jednoduššími a přívětivějšími termíny jako „Život“, „Svoboda“ a „Bezpečnost osoby“ – krok, který podle zasvěcených inspirovala Trumpova touha udělat ze zprávy „něco víc jako brožuru zábavního parku“.
Kritici poukazují na to, že i samotné Spojené státy mají určité lidskoprávní problémy, od oddělování rodin migrantů až po radosti z detenčních zařízení ICE. Ale, jak administrativa jasně dala najevo, to je něco jiného. Když to dělá Amerika, říká se tomu „vylepšené bezpečnostní ubytování“.
Nakonec není nová Zpráva o lidských právech ani tak hlídacím psem, jako spíš Zlatým retrívrem – dychtivým potěšit, selektivně štěkat a ochotně vrtět ocasem na každého, kdo mu hodí pamlsek.
