Mainstreamová média do značné míry ignorovala zprávy o hladomoru v Gaze, dokud to už nebylo možné
14. 8. 2025
Podrobná analýza zpravodajství odhaluje tento šokující nezájem až do současnosti, a i nyní jsou zprávy zkreslené a vyhýbají se otázce viny.
Titulky středoproudých médií jsou stále děsivější.„Dítě zemřelo na podvýživu, hladomor v Gaze se prohlubuje“ (CNN, 21. 7. 2025)
Toto mediální pokrytí je naléhavé a nezbytné – leč trestuhodně opožděné, soudí Julie Hollar.
Od útoků ze 7. října Izrael výrazně omezil humanitární pomoc do pásma Gazy a hladovění civilistů využívá jako válečný prostředek, což je válečný zločin, za který byli izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr zahraničí Yoav Gallant obviněni Mezinárodním trestním soudem. Gallant 9. října 2023 vyhlásil „úplnou blokádu“ Gazy: „Nebude elektřina, jídlo, palivo, všechno utneme.“
Humanitární organizace varovaly před hladomorem v některých částech Gazy již v prosinci 2023. V dubnu 2024 americká administrativní ředitelka USAID Samantha Power (CNN, 4/11/24) shledala „pravděpodobným, že některé části Gazy, zejména severní část, již hladomorem trpí“.
Během příměří na počátku roku 2025 bylo do pásma povoleno dovážet mírně zvýšený objem potravinové pomoci. Dne 2. března 2025 však Netanjahu oznámil úplnou blokádu okupovaného území. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir prohlásil, že „není důvod, aby do Gazy vstoupil gram jídla nebo pomoci“.
Po více než dvou měsících úplné blokády Izrael 19. května začal povolovat přísun pomoci prostřednictvím center „Gaza Humanitarian Foundation“ (GHF) (FAIR.org, 6/6/25) – přičemž ostřelovači mířili na ty, kteří si pomoc přišli vyzvednout –, ale podle odborníků to zdaleka nestačí a obyvatelstvo Gazy je nyní na pokraji hromadného umírání.
UNICEF v červenci uvedl (7/27/25): "Celá populace Gazy, která čítá přes dva miliony lidí, trpí vážným nedostatkem potravin. Jeden ze tří lidí nejedl několik dní a 80% všech nahlášených úmrtí hladem tvoří děti."
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze zemřelo od začátku izraelského útoku po 7. říjnu nejméně 147 obyvatel Gazy na podvýživu. Většina z nich zemřela v posledních několika týdnech.
Mainstreamoví politici konečně začínají promlouvat – dokonce i Donald Trump uznal „skutečný hladomor“ v Gaze –, ale jak poukazují kritičtí pozorovatelé, je devastující, že se začínají vyjadřovat až teď. Jack Mirkinson ve svém blogu Discourse Blog (28. 7. 2025) citoval prezidenta Refugees International Jeremyho Konyndyka:
"Obávám se, že hladomor v Gaze již překročil bod zlomu a budeme svědky masového umírání... Jakmile hladomor nabere na síle, úsilí potřebné k jeho zastavení exponenciálně vzroste. Ke zvrácení nadcházející vlny úmrtí by nyní byla zapotřebí obrovská humanitární operace, která by trvala měsíce."
A hladomor má dlouhodobé, trvalé zdravotní následky, i když se podaří zachránit životy (NPR, 29. 7. 2025). Mirkinson ostře kritizoval politiky jako Cory Booker a Hillary Clinton za to, že se dosud nevyjádřili: „Je příliš pozdě, aby si mohli umýt ruce od krve.“
Stejně tak nesou část odpovědnosti za úmrtí způsobená hladem v Gaze i hlavní americká média. Podmínky hladomoru jsou veřejně známé již více než rok, a přesto to americká média považovala za sotva zpravodajsky zajímavé.
Vyhledávání MediaCloud v online zprávách z USA, které zmiňují „Gazu“, „hladomor“ nebo „hladovění“, ukazuje, že od Netanjahuova oznámení úplné blokády 2. března – což mohlo znamenat pouze rychle se zhoršující podmínky hladovění – se médiím věnovala jen krátká pozornost a po zbytek března a dubna bylo zpravodajské pokrytí ještě menší než obvykle. Zájem médií mírně vzrostl v květnu, kdy světová organizace, která klasifikuje hladomory, oznámila, že jeden z pěti obyvatel Gazy „pravděpodobně bude mezi 11. květnem a 30. zářím hladovět“ – jinými slovy, že zaplavení Gazy humanitární pomocí je nejvyšší prioritou.
Ale protože pomoc byla i nadále zadržována a obyvatelé Gazy byli při pokusech získat to málo, co jim bylo nabídnuto, zastřeleni izraelskými odstřelovači, zpravodajství nakonec utichlo, až do současného nárůstu, který začal 21. července.
Organizace FAIR (např. 3/22/24, 25. 4. 2025, 16. 5. 2025, 16. 5. 2025) opakovaně kritizovala americká média za zpravodajství, které do značné míry zbavuje Izrael odpovědnosti za jeho politiku nuceného hladovění – kterou organizace Human Rights Watch (15. 5. 2025) označila za „nástroj vyhlazení“ – prováděnou s podporou americké vlády.
Současné titulky ukazují, že zpravodajství stále do značné míry odvádí pozornost od odpovědnosti Izraele (nemluvě o odpovědnosti USA), ale je pozitivním vývojem, že hlavní americká média začínají této otázce věnovat seriózní pozornost. Představte si, jak by to všechno mohlo vypadat, kdyby jí věnovala pozornost, kterou si zaslouží.
Celý text v angličtině ZDE
