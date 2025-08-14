Ohrozí populistický vzestup ve Velké Británii podporu Ukrajiny?
14. 8. 2025
Nespokojenost s labouristy a konzervativci se zatím soustředí na imigraci a nerovnost, ale zahraniční politika stále hraje významnou roli.
Nárůst podpory populistické pravice a v některých případech i populistické levice změnil politickou soutěž ve Francii, Německu, Itálii a Polsku, píše na webu Responsible Statecraft Molly O´Neal.
Britská politika se tomuto trendu stále více přibližuje, ačkoli všeobecné volby se budou konat až v roce 2029. Pravicová populistická strana Reform UK vedená veteránem brexitu Nigelem Faragem vede v průzkumech veřejného mínění od dubna a jasně oslabuje zbývající sílu britské konzervativní strany. Nepopulární labouristická vláda premiéra Keira Starmera nyní čelí levicové populistické výzvě nové strany vedené bývalým labouristickým lídrem Jeremym Corbynem.
Farageova strana Reform UK se v průzkumech veřejného mínění vyšvihla na první místo s 31 % hlasů, což je výrazně více než vládnoucí labouristická strana s 21%. Konzervativní strana, která vládla nepřetržitě od roku 2010 do roku 2024, zaostává s mizivou podporou 17% voličů. Obě establishmentové strany jsou od voleb v roce 2024 na sestupné trajektorii. Corbynova strana je v rané fázi organizace a zakládající konferenci plánuje na konec tohoto roku.
Stejně jako v jiných případech v Evropě, kde jsou populistické strany na vzestupu, nejsou hlavními hnacími silami úspěchu Reform UK ani Corbynových ambicí obranná politika a chladný postoj k bezpodmínečné podpoře Ukrajiny. Reform UK získává podporu tím, že odsuzuje nelegální migraci, zatímco Corbynova levice klade důraz na nerovnost, nedostatečné sociální služby a slabou ekonomiku. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že „imigrace a azyl“ jsou hlavními tématy, která trápí veřejnost, zatímco obrana a bezpečnost jsou v porovnání s nimi téměř nevýznamné.
Odchylky populistů od hlavního proudu v otázce války na Ukrajině a zahraniční politiky obecně budou pravděpodobně hrát roli, pokud tyto strany získají podíl na moci.
Proč je populistická výzva důležitá pro válku a mír
Populistická pravice i levice v celé Evropě mají tendenci upřednostňovat domácí sociální a ekonomické otázky, ale radikálně se liší v názorech na nelegální imigraci a dopady etnické a jazykové rozmanitosti. Obě mají tendenci být euroskeptické.
Otevřeně nacionalistická strana Reform UK vykresluje EU jako organizaci, která zasahuje do pravomocí demokraticky zvolených národních představitelů, zatímco levé křídlo Labouristické strany je rovněž vůči EU poněkud skeptické, protože ji považuje za příliš oddanou neoliberální ekonomice. Tyto postoje přispěly k vítězství „odchodu“ v referendu o brexitu v roce 2016. Jeden z hlavních zastánců brexitu, Nigel Farage, představuje pro Konzervativní stranu zprava velkou výzvu.
Program strany Reform UK se nezabývá zahraniční politikou vůbec. Farage je však blízký Trumpově administrativě a prohlásil, že rozšíření NATO významně přispělo k rozhodnutí Ruska napadnout Ukrajinu. Po návratu z návštěvy Mar-a-Lago po Trumpově zvolení v listopadu loňského roku Farage vyzval k „ústupkům na obou stranách“ s cílem ukončit válku na Ukrajině.
24. července Corbyn a nespokojená labouristická poslankyně Zarah Sultana oznámili plány na založení nové levicové strany s prozatímním názvem YourParty. To vyvolalo překvapivý zájem a na sociálních sítích se do strany zaregistrovalo 600 000 lidí. První průzkumy naznačují, že podpora této strany by se mohla pohybovat mezi 10% a 15% voličů.
Corbyn mobilizoval protesty proti izraelské válce v Gaze a prosazuje diplomatické řešení na Ukrajině. Po celou svou kariéru se úzce spojoval s protiválečnými hnutími a je spoluzakladatelem a vůdcem aktivistické sítě Stop the War, která vznikla v září 2001 na protest proti hrozící invazi do Afghánistánu a nyní se intenzivně věnuje veřejným protestům proti britské podpoře izraelských operací v Gaze. Corbyn, který byl Starmerem vyloučen z Labouristické strany, je nezávislým poslancem.
Corbynův stranický projekt čerpá podporu od mladších voličů i od menšinových komunit v Británii. To má blízko k projektu strany La France Insoumise (Nepoddajná Francie) Jeana-Luca Mélenchona, jak koneckonců Mélenchon sám uznal.
Mohou populisté ovlivnit zahraniční a obrannou politiku?
Ani Farage, ani Corbyn, ani jejich příznivci nesdílejí odpor a strach z Ruska, který šíří britské mainstreamové strany a většina médií. To by mohlo mít význam, pokud by Reform UK a/nebo Corbynova strana získaly podstatnou podporu konzervativců a labouristů. Stále klesající většina obyvatelstva (nyní pouze asi 53 %) podporuje pokračování v ozbrojování a financování Ukrajiny.
Jelikož jakýkoli úspěch Corbynovy strany poškozuje labouristy, mohl by nechtěně pomoci Reform UK vyhrát příští volby, a to kvůli volebnímu systému „vítěz bere vše“. Corbyn trvá na tom, že jeho strana bude vůči Farageově straně představovat silnější opozici než vláda Starmera.
Obecně trendy směřují k polarizaci a „evropeizaci“ britské politiky – k rozdrobení stranického systému v důsledku oslabení.
Ideál sjednocené Evropy – včetně Velké Británie – poskytující Ukrajině podporu na neurčito je velmi nepravděpodobný v roztříštěnějším politickém systému, v němž větší vliv mají protisystémová pravice a levice.
Celý text v angličtině ZDE
