Místo sankcí naslouchání a opakování Putinovy propagandy
13. 8. 2025 / Boris Cvek
Tak bude ten meeting na Aljašce? Nesplaskne to na poslední chvíli jako bublina? Trump rozhodně už mírní očekávání, prý se bude učit Putinovi naslouchat. Takže místo sankcí naslouchání. Na tiskovce v pondělí žvanil něco o tom, že Ukrajina leží u oceánu.
A zopakoval ty svoje obvyklé lekce: za válku může Biden a Zelenskyj, katastrofa je to, kolik peněz tam USA daly, od čehož je zachránil Trump (chlubil se a zdůrazňoval, že teď už USA nedávají Ukrajině nic, všechno je draze zaplaceno), Rusko má velký potenciál rozvoje a chce mír. Zmínil také, že na Ukrajině umírají prý hlavně vojáci a že řešení války je ve výměně území.
Vraždění přitom pokračuje každý den. V noci na 13. srpna Putinův útok nepřežilo podle Kyiv Independent šest civilistů. Ale Trump bude naslouchat. Guardian v té souvislosti připomíná, že když Trump jednal s Putinem naposledy v Helsinkách v roce 2018, po setkání prohlásil, že když prezident Putin říká, že Rusko nezasahovalo do prezidentských voleb v USA, nemá důvod tomu nevěřit, čili povýšil důvěryhodnost Putina nad vlastní tajné služby.
Odkaz na Trumpovu tiskovku:e-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }
