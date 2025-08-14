Donald Trump podpořil Benjamina Netanjahua a naznačil, že Izrael musí zvýšit vojenský tlak na Hamás
14. 8. 2025
V pondělním rozhovoru pro Axios prezident Trump podpořil plány izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na eskalaci konfliktu v Gaze a naznačil, že Izrael musí zvýšit tlak na Hamás.
Podle zprávy se Trump zdržel přímé podpory plánu izraelské vlády na převzetí kontroly nad městem Gaza, ale „zdálo se, že souhlasí“ s Netanjahuovým „argumentem, že je třeba zvýšit vojenský tlak na Hamás“, upozorňuje na webu Antiwar Dave DeCamp.
Plány Izraele na eskalaci genocidní války se setkaly s širokým mezinárodním odsouzením, protože Palestinci nadále každý den umírají hlady. Trumpova administrativa však ve své podpoře Izraele neochvějně setrvává.
Mnoho lidí v Izraeli, včetně vysokých vojenských představitelů, vyjádřilo obavy z plánů na eskalaci v Gaze kvůli ohrožení zbývajících izraelských zajatců. Trump řekl Axios, že „bude velmi těžké je získat zpět“, protože Hamás „v současné situaci rukojmí nepustí“, ačkoli Hamás dlouhodobě zastává stanovisko, že je ochoten propustit zbývající zajatce výměnou za trvalé příměří.
V návaznosti na předchozí komentáře Trump řekl, že další postup je na Izraeli, a naznačil, že bude pokračovat v poskytování vojenské pomoci bez ohledu na to, jak se Netanjahu rozhodne. Prezident uvedl, že je také na Izraeli, zda Hamás může zůstat v Gaze, ale podle jeho názoru „tam zůstat nemůže“.
„Chci říct jen jedno: pamatujte si 7. říjen, pamatujte si 7. říjen,“ sdělil Trump Axios.
Trumpův rozhovor s Axios přišel den poté, co telefonicky hovořil s Netanjahuem o plánované eskalaci ze strany Izraele. „Oba diskutovali o plánech Izraele převzít kontrolu nad zbývajícími baštami Hamásu v Gaze, aby ukončili válku zajištěním propuštění rukojmích a porážkou Hamásu,“ uvedla Netanjahuova kancelář v prohlášení k telefonátu.
Podle izraelských médií zahrnují plány Izraele násilnou evakuaci palestinských civilistů z města Gaza na jih s cílem vyhnat je z Gazy úplně, protože Netanjahu a další izraelští představitelé jasně dali najevo, že jejich konečným cílem je etnická čistka.
Celý text v anglickém originále ZDE
