Kterak Izrael konkrétně brání přísunu humanitární pomoci do Gazy
13. 8. 2025
Neuvěřitelná reportáž v deníku Haaretz přináší přehled všech překážek, jež Izrael klade humanitárním pracovníkům při přísunu životně nutné pomoci do Gazy, informuje na X akademik Shaiel Ben-Ephraim.
1) Přísné registrační požadavky:
Mnohým humanitárním organizacím je registrace zamítnuta nebo je jejich žádost odložena, zejména pokud některý z jejich zaměstnanců kritizoval Izrael nebo pokud tyto organizace odmítají poskytnout seznamy palestinských zaměstnanců, což může porušovat zákony jejich domovských zemí.
2) Odmítnutí žádosti desítek humanitárních organizací:
Izraelské ministerstvo sociálních věcí, zejména pod vedením ministra Shikliho, odmítlo žádost desítek organizací, které se snažily poslat do Gazy humanitární pomoc s odkazem na nové, přísnější postupy.
3) Byrokratické průtahy a problémy s povoleními:
Konvoje s humanitární pomocí čelí složitým a často se měnícím byrokratickým procesům schvalování, které zdržují pohyb nákladních vozidel, a zvyšují tak náklady.
4) Požadavek policejního doprovodu (a zpoždění):
Izrael nyní vyžaduje policejní doprovod pro každý konvoj s humanitární pomocí z Jordánska, ale policie se často nedostaví, což způsobuje další zpoždění nebo zrušení příjezdu konvojů.
5) Vojenská zpoždění a logistika na hraničním přechodu Kerem Shalom:
Izraelská armáda sice urychluje nakládku, ale poté kamiony na hraničním přechodu na několik hodin zdržuje, omezuje čas na nakládku a zabezpečení nákladu a někdy je posílá na nebezpečné trasy.
6) Omezený a nepředvídatelný přístup k hraničním přechodům:
Hraniční přechody jako Kerem Shalom a Be'eri jsou často v pátek a v sobotu uzavřeny a není možný souběžný průjezd humanitárních týmů a nákladních vozidel.
7) Fyzické překážky a kontrolní stanoviště:
Další kontrolní stanoviště a fyzické překážky blokují nebo zpomalují konvoje a často zadržují nákladní vozidla na několik hodin nebo dokonce dní.
8) Omezení povoleného zboží:
Izrael omezuje nebo zakazuje některé potraviny (např. datle, brambory), zdravotnické potřeby, generátory, solární panely, a dokonce i prefabrikované kliniky, často s nejasnými nebo měnícími se odůvodněními.
9) Nucení k absolvování nebezpečných tras:
Armáda směruje konvoje po nebezpečných trasách, a někdy existuje podezření, že podporuje krádeže, aby OSN vypadala jako „neúčinná“.
10) Žádný vojenský doprovod konvojů v Gaze:
Konvoje nejsou po vjezdu do Gazy doprovázeny vojáky ani policií, což je vystavuje rabování a dalším útokům.
11) Rozpad společenského řádu:
Izraelské útoky na policii a správu Gazy vedly k chaosu, který ještě více ztěžuje bezpečnou distribuci pomoci.
12) Ochromení UNRWA a humanitárních agentur:
Izrael vyhostil mezinárodní zaměstnance UNRWA, zakázal jim koordinaci činnosti s izraelskými úřady a prakticky znemožnil fungování této agentury.
13) Útoky na Úřad OSN pro humanitární záležitosti (OCHA):
Izraelská vláda přijala opatření proti zaměstnancům OCHA, včetně zrušení víz šéfovi kanceláře v Gaze, což dále ztěžuje koordinaci humanitární činnosti.
14) Nedostatek času na zajištění nákladu:
Humanitární organizace nemají dostatek času na bezpečné upevnění potravin na nákladních vozech, což mnohdy vede k jejich ztrátě nebo odcizení ještě předtím, než se dostanou k potřebným.
15) Zpoždění v konečné distribuci:
I po vstupu do Gazy pomoc často uvízne v logistických zónách poblíž hraničních přechodů, kde mají organizace zakázáno volně sbírat a distribuovat zásoby, což omezuje množství potravin, které se skutečně dostanou ke strádajícím lidem.
Pamatujte si tento seznam překážek, které Izrael vytváří, až příště někdo bude obviňovat OSN nebo Hamás z vyvolávání hladovění v Gaze. Jedná se o záměrnou politiku, která má vyvolat dojem, že Izrael poskytuje pomoc, aniž by ji ve skutečnosti poskytoval.
Celý text v angličtině ZDE
