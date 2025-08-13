Proč - nepochopitelně - Češi jako jediný národ ve světě tak nadšeně podporuje brutální izraelské válečné zločiny? Co to dělá s českou morálkou?
Česko je absolutně morálně zdiskreditováno.
Odpovídá Petr Haraším:
Já fakt nevím, ale vidím to na bráchovi, dvojčeti, absolutně fanatický obhájce Izraele a jejich zločinů…, nepomůže nic, dokonce si mě zablokoval na síti X. Přitom velký kritik Fialy a ODS či řekněme neoliberální pravice…
možná nějaký relikt z předlistopadové minulosti, který se v této podobě vyškrábal na povrch. Možná všudypřítomný český rasismus a strach z neznáma.
Skvělé texty pana Větvičky jsou odmítány na síti X, kde je postuji, odmítány s tím, že jde o nenávistnou propagandu teroristů a že to raději ani nebudou číst.
Vědce, profesory, výzkumníky zabývající se genocidou, holocaustem pak nazývají extremistickými levičáky, islámskými fanatiky podporující Hamás, a v případě, že se jedná o Izraelce, tak za kolaboranty, zrádce a svoloč, kterou by měli vyhodit z univerzit a donutit k emigraci.
Síť X ráda omezuje protiizraelské postoje, často se mi někdo pokouší nabourat profil a sem tam musím dokazovat, že nejsem troll, musím poznat kočičí mňouk,… většinou po postnutí zvlášť pikantního článku stran Izraele z Britských listů. Třeba dnes ráno.
Celá vládní koalice je na koni, politici, podporovatelé, trolli a komentátoři, ohledně Balaštíkové a její objednávky na likvidaci nebohého psíka. Honzejk, Mitrofanov, Wollner. Ale že Izrael vyvraždil další stovky lidských bytostí, páchá zločiny a nechá umírat děti hladem je vůbec nezajímá, prostě to ignorují. V lepším případě jen ignorují.
Ale, ok, mohou Palestince nemít rádi, mohou nemít rádi fundamentální náboženství (pozn. JČ. Problém je, že většina Palestinců žádní fundamentalisti nejsou!) a milovat Izrael, leč nesmí přeci pomíjet a popírat fakta, a ta jsou nezpochybnitelná.
Ať už se jedná o velikost okupovaného území, ať se jedná o celou historii od vzniku Izraele, ať se jedná o beztrestnost Izraele a počty vyvražděných lidí. Navíc, dnes máme AI, která přes pár halucinací dokáže ihned poskytnout informace o konfliktu a dění v Palestině.
