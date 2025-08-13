Haaretz: Další palestinská vesnice vysídlena
13. 8. 2025
Beduínský vesničan řekl, že izraelští osadníci je začali obtěžovat asi před měsícem, když začaly práce na nedaleké základně. V neděli jim vojáci IDF nařídili evakuaci s odkazem na uzavřenou vojenskou zónu, což později označili za nedorozumění. „Nikdo nás nechrání,“ řekl jeden z obyvatel listu Haaretz.
Pastýřská komunita poblíž Ramalláhu byla armádou vyzvána k opuštění oblasti poté, co byla v předchozích týdnech obtěžována, bylo jí vyhrožováno a a byla vyzvána k odchodu osadníky.
V neděli přišli vojáci do Ein Ayub a řekli obyvatelům, že musí okamžitě odejít, protože oblast byla prohlášena za uzavřenou vojenskou zónu. Na sbalení svých věcí měli jen několik minut.
V reakci na otázky deníku Haaretz izraelská armáda uvedla, že vojáci udělali chybu a rozkaz se na beduínské obyvatele nevztahoval. Přesto se však obyvatelé po obtěžování ze strany vojáků i osadníků rozhodli odejít.
„Nemůžeme zůstat – nikdo nás nechrání,“ řekl Abdullah Jahalin, obyvatel Ein Ayub. Uvedl, že přítomní levicoví aktivisté se vojáků zeptali, zda armáda ochrání obyvatele, pokud zůstanou, „a voják odpověděl: ‚Bedúíny nechráním.‘“
Jahalin uvedl, že vesnice má přibližně 100 obyvatel. Řekl, že obtěžování začalo asi před měsícem, kdy izraelští osadníci začali v blízkosti vesnice budovat zemědělskou osadu, a v posledních několika dnech se zhoršilo.
V sobotu přišlo do Ein Ayub několik maskovaných mužů v armádních uniformách a řekli obyvatelům, že musí do týdne odejít, uvedl Jahalin. Téhož dne osadníci zapálili obecní budovu.
Kromě toho podle něj nad vesnicí několik dní létal dron, který vyzýval obyvatele, aby odešli. Na videu natočeném aktivistou je slyšet, jak dron říká: „Fňukejte dál, třeba přijde Mohammed a pomůže vám.“
Poté se všichni obyvatelé začali připravovat na odchod. A pak, v neděli večer, přišli vojáci a řekli jim, že mají jen pár minut na to, aby odešli.
Rozkaz, který vojáci ukázali obyvatelům, uváděl, že „oblast Havat Shalom“, která zahrnuje vesnici, byla prohlášena za uzavřenou vojenskou zónu. IDF však v reakci na dotazy deníku Haaretz uvedla, že vojáci měli ve skutečnosti rozkaz „odstranit z oblasti všechny osoby, které nejsou jejími obyvateli, která byla, jak již bylo uvedeno, prohlášena za uzavřenou vojenskou zónu“.
Podle armády se vojáci mylně domnívali, že beduíni tam nežijí.
Uvedla, že rozkaz byl vydán kvůli „opakovaným třenicím mezi Izraelci a Palestinci“. Dále uvedla, že obyvatelé se později na místo vrátili a rozkazy byly vojákům znovu vysvětleny.
Podle Jahalina se však události odehrály jinak. V neděli večer, poté, co jim vojáci ukázali rozkaz, se podle jeho slov objevili další vojáci a řekli jim, že nemusí odejít okamžitě, ale až následující odpoledne.
Mezitím však muži a ženy měli spát v oddělených stanech a neměli se pohybovat venku, řekli vojáci.
Poté, kolem 1 hodiny ráno, dorazil důstojník a řekl jim, že tam mohou zůstat. „Řekl jsem mu, že vojáci jako on mi řekli, že musím odejít, a přiložili mi zbraň k hlavě, a že přišel osadník, přiložil mi zbraň k hlavě a řekl mi, abych odešel,“ řekl Jahalin.
„Armáda si s námi hraje,“ dodal. „Viděli, že odchází spousta lidí, tak na poslední chvíli řekli, že můžeme zůstat. Proč sem nepřišli hned na začátku?“
Od začátku války v pásmu Gazy 7. října 2023 bylo mnoho pasteveckých komunit na Západním břehu vyhnáno izraelskými osadníky bez jakékoli ochrany ze strany armády.
V červenci byli obyvatelé Mu'arrajatu severně od Jericha vyhnáni poté, co osadníci vybudovali uvnitř vesnice přední stanici, což vedlo k eskalaci obtěžování a násilí proti Beduínům.
Později se vesničané pokusili vrátit poté, co Nejvyšší soud nařídil armádě koordinovat datum jejich návratu, ale byli nuceni znovu uprchnout, když osadníci zapálili jednu z budov ve vesnici.
Ve stejném měsíci uprchli obyvatelé Deir Alla na jihu Západního břehu ze své vesnice poté, co osadníci zapálili některé budovy. O několik dní dříve přišli do vesnice osadníci a zřídili tam osadu. Obyvatelé o osadě informovali armádu, ale ta ji neodstranila.
Diskuse