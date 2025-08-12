Rusko podniká kroky, které naznačují, že se připravuje na novou ofenzívu, říká Zelenskyj
12. 8. 2025
Ukrajinský prezident děkuje lídry EU za podporu a vyzývá k dalšímu tlaku na Rusko
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že ruská armáda se nepřipravuje na ukončení války, ale „dělá kroky, které naznačují přípravy na nové ofenzivní operace“, a poděkoval lídrům EU za jejich podporu.
V příspěvku na sociálních sítích Zelenskyj uvedl, že je zásadní, aby jednota názorů „nebyla ohrožena“, a vyzval partnery, aby na Rusko vyvinuli větší tlak.
„Otázky týkající se bezpečnosti Ukrajiny a Evropy diskutujeme všichni společně. Jakékoli rozhodnutí musí posílit naše společné bezpečnostní kapacity. A pokud Rusko odmítne zastavit zabíjení, musí být hnáno k odpovědnosti,“ uvedl.
Podpořil plány Donalda Trumpa na summit s Vladimirem Putinem a řekl:
„Všichni podporujeme odhodlání prezidenta Trumpa a společně musíme zaujmout stanoviska, která Rusku nedovolí znovu oklamat svět.“
Dodal:
„Dokud budou pokračovat ve válce a okupaci, musíme všichni společně udržovat tlak – tlak síly, tlak sankcí, tlak diplomacie. Děkuji všem, kteří pomáhají. Mír skrze sílu.“
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul odmítá tvrzení, že Evropané jsou pouhými diváky, pokud jde o budoucnost Ukrajiny.
Po setkání se svými protějšky z EU Wadephul v pondělí večer německé veřejnoprávní televizi ZDF řekl, že Evropané „stojí pevně při sobě“ a díky tomu „budou vyslyšeni“ ve Washingtonu i v Moskvě.
Poukázal na sérii online schůzek, které na středu svolal německý kancléř Friedrich Merz a na které byli pozváni lídři Francie, Británie, Itálie, Polska, Finska, generální tajemník NATO a nejvyšší představitelé EU spolu s Trumpem a Zelenským.
„Je důležité, aby Trump naslouchal evropskému hlasu, a je dobré, že Německo mu dává prostor,“ řekl Wadephul. „Evropané mají velkou váhu jednoduše proto, že zaujímají společný postoj.“
Uvedl, že Evropané stále zastávají jasný názor, že jakékoli jednání o budoucnosti Ukrajiny může proběhnout až po dohodě a dodržení příměří, a řekl, že páteční summit může být pouze „začátkem“ jednání o podmínkách, za kterých by mohly být zahájeny mírové rozhovory.
„Samotná skutečnost, že Ukrajina je nyní ochotna diskutovat o status quo, je již ústupkem, protože Rusko okupuje ukrajinské území v rozporu s mezinárodním právem,“ řekl Wadephul.
Aby mohly být jednání zahájena, musí zbraně mlčet.
Trval na tom, že o osudu Ukrajiny může rozhodovat pouze Kyjev.
„My Evropané nemůžeme dovolit, aby o tom rozhodoval někdo jiný,“ řekl. „My to neuděláme a Spojené státy americké také ne.“
Připustil, že budoucí mírová dohoda by „mohla zahrnovat ústupky“ ze strany Ukrajiny, ale že se o tom „rozhodne později“. Jednání v tomto týdnu se týkají vytvoření „spravedlivých podmínek pro tato jednání“.
Wadephul uvedl, že budoucnost Ukrajiny je nakonec otázkou „bezpečnosti Evropy“, a proto evropští lídři nebudou nečinně přihlížet, „zatímco se nad hlavami Evropanů přijímají rozhodnutí“.
„Evropané budou Ukrajině nadále stát po boku, tak jako jsme to dělali po celou dobu války,“ řekl s tím, že Německo zůstane „v čele této podpory“.
Rusko a Bělorusko uspořádají v září společná vojenská cvičení
Mezitím se podle běloruského ministerstva obrany chystají ruské a běloruské armády uspořádat ve dnech 12. až 16. září společná strategická cvičení v Bělorusku.
Cílem cvičení je otestovat schopnosti Ruska a Běloruska a „zajistit vojenskou bezpečnost Unie a jejich připravenost odrazit případnou agresi“, uvedl ministerstvo s odvoláním na majora generála Valerije Revenka.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval na začátku tohoto roku, aniž by uvedl podrobnosti nebo předložil důkazy, že Rusko „něco připravuje“ v Bělorusku pod záminkou rutinních vojenských cvičení.
V rozhovoru pro časopis Time minulý týden běloruský prezident Alexandr Lukašenko uvedl, že se rozhodl přesunout místo konání společných vojenských cvičení z běloruských západních hranic s zeměmi Evropské unie, a to z důvodu bezpečnostních obav vyjádřených Polskem a pobaltskými státy.
Orbán odmítá podpořit prohlášení EU k Ukrajině a summitu Trumpa s Putinem s tím, že blok by neměl zasahovat z pozice diváka
Uvedl, že považuje za nutné promluvit, než „liberální mainstreamový sbor“ – tím myslí lídry EU – „začne s nejnovější verzí své oblíbené písničky o Putinových loutkách“ a obviní ho z proruského postoje.
Stručně řečeno: uvedl, že jelikož EU není do situace zapojena, neměla by zasahovat z pozice diváka, a pokud chce s Putinem jednat, měla by svolat vlastní summit EU-Rusko.
Zde je jeho vysvětlení v plném znění:
„Jen čtyři dny před historickým summitem prezidenta Trumpa a prezidenta Putina se Evropská rada pokusila vydat prohlášení jménem všech hlav států a vlád EU.
Než liberální mainstream začne zpívat svou oblíbenou písničku o „Putinově loutce“, rozhodl jsem se sdílet důvody, proč jsem nemohl prohlášení jménem Maďarska podpořit.
1. Prohlášení se pokouší stanovit podmínky pro schůzku, na kterou nebyli pozváni vedoucí představitelé EU.
2. Skutečnost, že EU byla ponechána stranou, je sama o sobě dost smutná. Jediné, co by mohlo situaci ještě zhoršit, je, kdybychom začali dávat pokyny z lavičky.
3. Jediným rozumným krokem pro vedoucí představitele EU je iniciovat summit EU-Rusko podle vzoru setkání USA-Rusko.
Dejme míru šanci!“
V ranním prohlášení vydaném po včerejších ministerských jednáních EU trvala na tom, že „cesta k míru na Ukrajině nemůže být rozhodnuta bez Ukrajiny“, a zdůraznila „nezadatelné právo Ukrajiny rozhodovat o svém osudu“.
„Agresivní válka Ruska proti Ukrajině má širší dopady na evropskou a mezinárodní bezpečnost.
Sdílíme přesvědčení, že diplomatické řešení musí chránit zásadní bezpečnostní zájmy Ukrajiny a Evropy.“
Navzdory těmto záměrům však prohlášení neprokázalo jednotu EU v této otázce: Maďarsko Viktora Orbána opět odmítlo podpořit společný postoj.
Jen několik hodin po zasedání EU telefonoval maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó s ruským vicepremiérem Denisem Manturovem.
