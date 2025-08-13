Brambory zřejmě vznikly hybridizací rajčat
Studie publikovaná v časopise Cell odhaluje, že křížení přineslo kriticky důležitý genetický materiál umožňující tvorbu podzemních struktur specializovaných na hlízy pro skladování živin, které lze vidět v bramborách, batátech a taros.
Navzdory své podobnosti s rostlinami Etuberosum původem z Chile jsou brambory geneticky více sladěny s rajčaty. Tento paradox vedl vědce k provedení rozsáhlé genomické analýzy 450 pěstovaných odrůd brambor a 56 druhů divokých brambor.
Zjištění odhalila, že všechny druhy brambor mají konzistentní genovou směs předků rajčat i Etuberosum. Tyto skupiny se oddělily od společného předka asi před 14 miliony let, ale zachovaly si kompatibilitu dostatečně dlouho na to, aby se před 9 miliony let zkřížily, což dalo vzniknout prvním rostlinám produkujícím hlízy.
Zásadní je, že vědci identifikovali původ dvou klíčových genů zodpovědných za vývoj hlíz. Gen SP6A - odvozený z linie rajčat - působí jako spínač pro zahájení tvorby hlíz. Gen IT1 vystopovaný k Etuberosum reguluje růst podzemních stonků. Bez přispění obou genů by se hlízy nevyvinuly.
K tomuto klíčovému vývoji došlo v období environmentálních otřesů, kdy se pohoří And dramaticky zvedlo a vytvořilo rozmanitá a náročná nová stanoviště. Hlízy umožnily raným bramborám ukládat energii a přežít sezónní stres, což podpořilo jejich adaptaci a šíření.
Schopnost rozmnožovat se prostřednictvím klíčících hlíz, spíše než se spoléhat pouze na semena nebo opylení, dále zvýšila jejich ekologickou úspěšnost na pastvinách a alpských zónách ve Střední a Jižní Americe.
