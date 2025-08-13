Více než polovina Evropy a Středomoří je od dubna zasažena suchem
13. 8. 2025
Úroveň sucha v regionu je nejvyšší zaznamenaná za měsíc červenec od zahájení sběru dat v roce 2012 a překračuje průměr let 2012-2024 o 21 %.
Měsíční rekordy byly letos překonávány každý měsíc.
Ukazatel pro sledování sucha, který určuje služba EU pro změnu klimatu programu Copernicus, využívá satelitní snímky k měření tří parametrů: dešťů nebo srážek, vlhkosti půdy a stavu vegetace.
Zjištění jsou poté kategorizována do jedné ze tří úrovní sucha: watch, warning a alert – poslední úroveň signalizuje, že se vegetace vyvíjí abnormálně.
Postižena je zejména východní Evropa a Balkán, kde je v několika zemích v mimořádné situaci velké množství půdy.
V Maďarsku se procento ohrožené půdy zvýšilo z 9 % v červnu na 56 % v červenci. V Kosovu se zvýšil ze 6 % na 43 % a v Bosně a Hercegovině z 1 % na 23 %.
Od začátku léta se Balkánem přehnalo několik vln veder a vypuklo rekordní množství požárů.
Některé jsou způsobeny špatně spravovanými a nelegálními skládkami, které vzplály pod spalujícím sluncem a dusily města toxickým kouřem.
Dále na východ bylo Turecko zasaženo dlouhotrvajícím suchem, které od března zasáhlo více než 60 % půdy, což vedlo k tisícům požárů letos v létě.
Lesní požáry na západě země donutily 8. srpna úřady pozastavit lodní dopravu v rušném Dardanelském průlivu a evakuovat tři vesnice.
V západní Evropě je situace různorodější.
Ve Francii bylo v červenci suchem postiženo 68 % půdy, což je nárůst oproti 44 % v červnu.
Francie zažila minulý týden jeden z největších požárů v historii, když plameny zasáhly 13 000 hektarů (více než 32 000 akrů) jižního departementu Aude, zabily jednoho člověka a zranily několik dalších.
Země nyní čelí druhé vlně veder v letošním létě.
Ve Velké Británii, která zažila nejsušší jaro za více než 50 let, se úroveň sucha v červenci zlepšila, i když více než dvě třetiny země zůstávají ve vodním deficitu.
Na jihu zůstávají relativně ušetřeny Španělsko a Portugalsko s nízkou mírou sucha (7 % a 5 %).
Zdroj v angličtině: ZDE
