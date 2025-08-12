Izrael sděluje, že se nemůže stáhnout z Gazy, dokud úspěšně nezlikviduje všechny novináře
12. 8. 2025
Izrael hrdě zabil třikrát více novinářů než bylo zabito v první a druhé světové válce dohromady, a to vše na malém kousku země. Proto je IDF nejmorálnější armádou na světě.
Při nedávné vraždě Izrael eliminoval hlas Gazy, Anase Al Sharifa, spolu se čtyřmi členy jeho týmu Al Jazeera. Naštěstí Izraeli usnadnili identifikaci tím, že nosili vesty s nápisem „tisk“ a zůstali v mediálním stanu. Takové stany jsou pro znuděné operátory dronů neodolatelným cílem.
Je důvodem k rozhořčení, že svět odmítl přijmout izraelskou vymyšlenou historku, že štáb Al Jazeery byl buňkou Hamásu, která pod rouškou novinářské práce prováděla teroristické aktivity.
Zarážející je, že svět lamentuje nad humanitární situací v Gaze, kde lidé z neznámých důvodů žijí ve stanech a občas umírají ze smutku, a to navzdory nejlepším snahám Izraele chránit civilisty, na kterých mu tak záleží.
Izrael se velmi snaží udržet svůj příběh co nejvágnější, protože pokaždé, když je požádán o důkazy, je přistižen při falšování. Naposledy byl přistižen při falšování příspěvku Anase Al Sharifa na sociálních médiích, aby to vypadalo, že je členem Hamásu. Izrael by se nemusel tak snažit, kdybyste věřili tomu, co vám říkají.
Klíčovým problémem je, že palestinští novináři dokázali úspěšně odhalit část pravdy, než je Izrael stačil eliminovat. Rozzuřený Netanjahu trval na tom, že prohráváme válku o veřejné mínění, přestože algoritmy a boti jsou převážně na naší straně.
Pravda představuje pro Izrael existenční hrozbu, takže mu nezbývá nic jiného, než vymýtit všechny, kdo v Gaze říkají pravdu. Jakmile bude Gaza bez novinářů, obrátí svou pozornost na Západ a zajistí, aby tam také nebyli žádní novináři. Vzhledem k tomu, že na západě zbývají jen asi čtyři skuteční novináři, nemělo by to trvat příliš dlouho.
Jakmile Izrael dosáhne úplné kontroly nad narativem, můžete si být jisti, že hladomor a masové vraždění skončí a každý, kdo tvrdí něco jiného, je terorista.
