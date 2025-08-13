V Rusku předpovídají skokový nárůst maloobchodních cen hovězího a jehněčího masa
13. 8. 2025
Tak výrazný nárůst cen hovězího a jehněčího masa je spojen s náklady producentů a mírným růstem cen těchto produktů v předchozích letech, řekl Arťom Suvorov, projektový manažer praxe zemědělskoprůmyslového komplexu a spotřebitelského sektoru ve společnosti Strategy Partners. Miratorg například uvedl, že náklady na hovězí a jehněčí maso v posledních letech vyskočily nejméně o 30 %, což se stalo odstrašujícím prostředkem pro investice do podnikání a vedlo ke snížení počtu zvířat.
Hovězí maso se v Rusku postupně stává exkluzivním produktem, říká Kristina Romanovska, šéfka zemědělského holdingu Lazarevskoje. Pokud v roce 2004 tvořilo hovězí maso 38,7 % masa vyprodukovaného v zemi, pak do konce roku 2024 to bylo pouze 13,6 % (v roce 2014 18 %).
Počet skotu na konci roku 2024 byl podle Rosstatu 16,2 milionu jedinců a ovcí 17,7 milionu.
Na konci června dosáhly průměrné náklady na vykostěné hovězí maso v Ruské federaci podle Rosstatu 895,5 rublů za 1 kg (meziroční nárůst o 16,9 %). Hovězí maso s kostí zdražilo o 14,9 %, na 644,4 rublů za 1 kg. Kuře přitom zdražilo pouze o 2,6 %, na 227,2 rublů na 1 kg a vykostěné vepřové maso o 5,5 %, na 485,5 rublů na 1 kg, vyplývá ze statistik.
Ministerstvo zemědělství uvedlo, že ceny masa v Rusku zůstávají stabilní. Soběstačnost země v mase a masných výrobcích přesahuje 100 %, ujistilo ministerstvo.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse