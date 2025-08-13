V Rusku předpovídají skokový nárůst maloobchodních cen hovězího a jehněčího masa

13. 8. 2025

čas čtení 2 minuty
Hovězí a jehněčí maso v maloobchodě ve druhé polovině roku 2025 může meziročně zdražit o 12-15 %, na rozdíl od kuřecího a vepřového masa, jehož ceny porostou v rámci oficiální inflace. To je prognóza poradenské společnosti Strategy Partners, kterou cituje Kommersant. Podle Albiny Korjaginy, partnerky pro rozvoj podnikání poradenské společnosti Neo, se jehněčí maso stává dražším než jiné druhy masa: za 18 měsíců jeho cena v obchodech vyskočila o 44,7 %.

Tak výrazný nárůst cen hovězího a jehněčího masa je spojen s náklady producentů a mírným růstem cen těchto produktů v předchozích letech, řekl Arťom Suvorov, projektový manažer praxe zemědělskoprůmyslového komplexu a spotřebitelského sektoru ve společnosti Strategy Partners. Miratorg například uvedl, že náklady na hovězí a jehněčí maso v posledních letech vyskočily nejméně o 30 %, což se stalo odstrašujícím prostředkem pro investice do podnikání a vedlo ke snížení počtu zvířat.

Hovězí maso se v Rusku postupně stává exkluzivním produktem, říká Kristina Romanovska, šéfka zemědělského holdingu Lazarevskoje. Pokud v roce 2004 tvořilo hovězí maso 38,7 % masa vyprodukovaného v zemi, pak do konce roku 2024 to bylo pouze 13,6 % (v roce 2014 18 %).

Počet skotu na konci roku 2024 byl podle Rosstatu 16,2 milionu jedinců a ovcí 17,7 milionu.

Na konci června dosáhly průměrné náklady na vykostěné hovězí maso v Ruské federaci podle Rosstatu 895,5 rublů za 1 kg (meziroční nárůst o 16,9 %). Hovězí maso s kostí zdražilo o 14,9 %, na 644,4 rublů za 1 kg. Kuře přitom zdražilo pouze o 2,6 %, na 227,2 rublů na 1 kg a vykostěné vepřové maso o 5,5 %, na 485,5 rublů na 1 kg, vyplývá ze statistik.

Ministerstvo zemědělství uvedlo, že ceny masa v Rusku zůstávají stabilní. Soběstačnost země v mase a masných výrobcích přesahuje 100 %, ujistilo ministerstvo.

Zdroj v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
69

Diskuse

Obsah vydání | 13. 8. 2025