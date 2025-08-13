Finsko obvinilo plavidlo ruské stínové flotily z ničení podmořských kabelů
13. 8. 2025
Dne 11. srpna finská prokuratura obvinila kapitána, prvního a druhého důstojníka Eagle S z vážného vandalismu a vážného zasahování do telekomunikačních zařízení. Všichni tři jsou občany Gruzie a Indie. Zpočátku byli zatčeni, ale poté propuštěni na svobodu se závazkem neopouštět území Finska. Soud by mohl začít v nadcházejících týdnech. Obžalovaní popírají vinu, zpochybňují jurisdikci Finska a tvrdí, že k incidentu došlo v mezinárodních vodách.
V prosinci 2024 učinila finská pobřežní stráž vzácný krok – během speciální operace vojáci speciálních jednotek nastoupili na Eagle S z vrtulníku a plavidlo zadrželi. Podle vyšetřování tanker, unášený s vyhozenou kotvou, ji táhl po mořském dně téměř 100 kilometrů, v důsledku čehož bylo poškozeno pět podvodních elektrických a komunikačních kabelů. Plavidlo bylo registrováno na Cookových ostrovech a lodní tracker zaznamenal cestu z Ruska do Egypta s nákladem ropy. V březnu opustila Eagle S Finsko.
Tanker převážel ropu z ruských přístavů, zatímco majitelé se skrývají za registrací v Dubaji, což je jurisdikce, která nezveřejňuje příjemce. Plavidlo nemá pojištění od západních společností. V květnu byl Eagle S zařazen na sankční seznam EU za "nestandardní a vysoce rizikové způsoby přepravy".
Případ Eagle S byl jedním z mnoha incidentů s podmořskou infrastrukturou Baltského moře. Během posledních dvou let byly kabely a elektrické vedení mezi zeměmi NATO opakovaně poškozeny a v některých případech padlo podezření na lodě spojené s Ruskem. V regionu však neexistuje jednota názorů: někteří politici se domnívají, že jde o cílené akce Moskvy, jiní poukazují na technické poruchy a špatné řízení stárnoucích lodí.
Na pozadí rostoucích hrozeb pro podmořskou infrastrukturu zahájila aliance dne 14. ledna 2025 operaci Baltic Sentry, jejímž cílem je posílit kontrolu nad komunikačními a energetickými liniemi v regionu. V únoru dorazila do Finska jednotka americké námořní pěchoty, aby společně monitorovala Baltské moře.
