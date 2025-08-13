BBC pomohla zabít Anase al-Sharifa. Její reportáže zabijí další novináře
13. 8. 2025
Média legitimizují vraždy novinářů ze strany Izraele – a dělají to proto, že jsou rasistickými propagandisty systému západní koloniální kontroly na Blízkém východě, míní Jonathan Cook
Jak je možné, že reportér BBC ve svém příspěvku o vraždě novináře Al-Džazíry Anase al-Sharifa, k níž došlo o víkendu, učinil následující obscénní poznámku: „Je tu otázka proporcionality. Je ospravedlnitelné zabít pět novinářů, když jste mířili jen na jednoho?“
Další obscénní „žurnalistika“ BBC News. Takto informuje o vraždě pěti novinářů v Gaze: „Je tu otázka proporcionality. Je ospravedlnitelné zabít pět novinářů, když jste měli v hledáčku jen jednoho?“
Rozebrat zvrácené žurnalistické předpoklady, které se skrývají za touto krátkou „otázkou“, není snadný úkol.
Nejprve si všimněme zcela falešného předpokladu, že Izrael chtěl zabít pouze jednoho novináře, Al-Sharifa. Všechny důkazy nasvědčují tomu, že Izrael zabíjením více než 200 palestinských novinářů v Gaze za poslední dva roky a vyloučením všech západních novinářů z enklávy se snaží zajistit, aby jeho genocidní zločiny nebyly zveřejněny. Systematicky zabíjí ty, kteří jsou nejlépe umístěni, aby sloužili jako svědci.
Příliš zřejmým důvodem, proč Izrael v tuto chvíli vyhladil celý tým al-Džazíry, je to, že izraelská armáda se chystá vtrhnout do města Gaza a spáchat další podobné zločiny.
Ale pojďme se na to podívat trochu hlouběji. Pokud vás příliš nešokuje, že BBC, takzvaná veřejnoprávní televize, považuje za vhodné vysílat výše uvedený komentář – a to zejména poté, co Izrael zabil v Gaze více novinářů než ve všech významných západních válkách za posledních 150 let –, zvažte následující.
Představte si, že Izrael konečně povolí západním novinářům vstup do Gazy poté, co jim ho téměř dva roky blokoval. Tým pěti známých tváří BBC, které pokrývají dění v regionu, se usadí v Gaze a pracuje v improvizovaném studiu uvnitř enklávy.
Pak se objeví zpráva, že jejich studio bylo zasaženo izraelským útokem a všech pět slavných britských novinářů celebrit - bylo zabito: Jeremy Bowen, Lyse Doucet, Yollande Knell, Lucy Williamson a Jon Donnison.
Izrael netvrdí, že útok byl omylem, ale zabití novinářů oslavuje. Tvrdí, že má tajné důkazy, že jeden z nich – řekněme Jon Donnison, který pronesl výše uvedenou poznámku – byl tajně rekrutován vojenským křídlem Hamásu během svého pobytu v enklávě.
Dokážeme si představit, že by BBC nebo jakákoli jiná západní zpravodajská organizace formulovala tuto zprávu následovně: „Je zde otázka proporcionality. Je oprávněné zabít pět novinářů, když jste měli v hledáčku pouze jednoho?“
Všichni známe odpověď. Zpravodajství by správně vycházelo ze skutečnosti, že Izrael zabil pět novinářů, kteří jsou jen dalšími v řadě mediálních pracovníků zabitých v rozporu s mezinárodním právem.
Tón by byl naprosto rozhořčený. Způsob podání by opět správně předpokládal, že pro takový útok na civilisty neexistuje žádné ospravedlnění. Izraelské tvrzení, že Donnison v té době pracoval pro Hamás v vojenské funkci, by bylo s naprostým opovržením odmítnuto – pokud by Izrael nemohl předložit pádné důkazy.
Rasistická dvojí morálka
Pokud se vám toto srovnání jakkoli zdá nepřijatelné – jak lze zabití Jona Donnisona srovnávat se zabitím Al-Sharifa? –, dovolím si vám naznačit, že na vás zapůsobila moc izraelské a západní propagandy.
Tvrzení Izraele, že oceněný reportér Al-Sharif byl ve skutečnosti velitelem Hamásu a žurnalistika pro Al-Jazeeru byla jen jeho vedlejším zaměstnáním, je stejně absurdní jako tvrzení, že Donnison mohl dělat totéž.
Za prvé, reportáže o genocidě, jaké dělal Al-Sharif – zejména když stovky vašich kolegů byly Izraelem jeden po druhém zabíjeny – to je více než práce na plný úvazek. Je to způsob života.
I když mám o těchto věcech méně znalostí, nepochybně je to stejné jako sloužit jako velitel buňky Hamásu.
Armáda izraelských dronů špehuje enklávu 24 hodin denně z nebe nad Gazou. Někdo, koho Izrael identifikuje jako velitele Hamásu, nebo dokonce jako nízkého úředníka, by byl pod neustálým dohledem a nucen pohybovat se ve stínu a žít co nejvíce v podzemí.
Podobně jsou všechny telefony Palestinců v Gaze odposlouchávány jednotkou 8200 a jejich hovory jsou ukládány na serverech Microsoftu.
Myšlenka, že by Al-Sharif mohl za těchto podmínek věnovat několik hodin denně vedení partyzánské operace a přitom se každých pár minut objevovat před kamerami, aby informoval o nejnovějším masakru v Gaze, je tak šílená, že by ji nikdo – a už vůbec ne významná zpravodajská organizace jako BBC – neměl brát vážně.
Kdyby Izrael skutečně identifikoval Al-Sharifa jako velitele Hamásu, měl by k dispozici hory informací shromážděných svým sledovacím aparátem. Místo toho předložil několik chabých „důkazů“, které bych dokázal sehnat za pár minut pomocí ChatGPT.
Opakuji, nikdo by to neměl citovat jako důkaz, stejně jako by to neudělal, kdyby byl pomlouván Donnison. Tím by legitimizoval vraždu novinářů Izraelem. Přesně to dělá BBC a ostatní západní média – a dělají to proto, že zabíjenými novináři jsou Palestinci. Dělají to proto, že jsou rasistickými propagandisty systému západní koloniální kontroly na Blízkém východě.
Ale vy namítáte. Není pravda, že Al Sharif před 7. říjnem 2023 pracoval v tiskovém oddělení Hamásu?
A odpověď, pokud je to pravda, zní: no a co? Hamás byl vládnoucí administrativou Gazy. Řídil veřejné služby, školy a nemocnice v enklávě. Jeho tiskoví mluvčí byli od toho, aby informovali o veřejné politice.
Donnison, Bowen, Doucet, Knell a Williamson pracují pro britskou státní televizi. Pracují pro stát, který v současné době porušuje nejzákladnější zásady mezinárodního práva tím, že vyzbrojuje a špehuje jménem jiného státu, který se aktivně podílí na válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a genocidě. Dělá to z nich legitimní cíle pro Hamás, pokud podávají zprávy z Gazy?
Izrael tlačí na otevřené dveře v Británii a dalších západních hlavních městech a prosazuje myšlenku, že kdokoli, kdo je jakýmkoli způsobem spojen s vládou v Gaze, je tudíž teroristou a legitimním cílem. V praxi to znamená většinu jeho profesionálních vrstev.
Izrael systematicky vraždí, vězní a mučí zdravotníky v Gaze jako „agenty Hamásu“ s odůvodněním, že nemocnice v enklávě jsou provozovány Hamásem. Ze stejného důvodu napadl a zničil všechny nemocnice v Gaze.
Myšlenka, že Izrael by mohl zničit nemocnice v Gaze, zpočátku šokovala pozorovatele. Západní média, jako je BBC, však tyto zločiny proti lidskosti rychle normalizovala, i když obyvatelé Gazy zůstali bez lékařské péče uprostřed izraelské bombardovací kampaně a politiky masového hladovění.
Izrael postupuje stejně s novináři v Gaze: naznačuje, že jakékoli spojení s vládnoucí stranou, byť sebemenší, ospravedlňuje jejich vraždu. A západní novináři, jako ti z BBC, se k tomuto pobuřujícímu narativu přidávají.
Britská vláda, pro kterou novináři jako Donnison pracují, určuje agendu, kterou tito novináři BBC jako státní stenografové následují.
Novela britského zákona o terorismu z roku 2000 z roku 2021 znamená, že vojenské, politické a administrativní křídlo Hamásu začalo poprvé považováno za nerozlišitelné. Všechna údajně provádějí teroristické činy. Z tohoto důvodu může jakákoli podpora, dokonce i vyjádření názoru na cokoli nebo kohokoli, kdo je jakkoli spojen s Hamásem, vést k uvěznění ve Velké Británii až na 14 let.
Británie převzala do své domácí politiky obscénní logiku, kterou Izrael použil k zničení nemocnic v Gaze, vraždění lékařů a zabíjení novinářů.
Tuto pokřivenou logiku nyní rozšířila na zakázání přímé akce skupiny Palestine Action jako teroristické skupiny srovnatelné s al-Káidou a vyhrožuje každému v Británii, kdo vyjádří podporu snahám Palestine Action zastavit genocidu Izraele v Gaze, jako podporovateli terorismu.
Stručně řečeno, britská vláda a servilní BBC, která opakuje její postoje, mají na rukou krev Al Sharifa a dalších novinářů z Gazy. Pomohli ho zabít. A tím, že o jeho vraždě informují, zajišťují, že v příštích dnech, týdnech a měsících bude v Gaze zavražděno více novinářů.
Diskuse