Smuteční hosté se shromažďují uprostřed pobouření nad zabitím novinářů izraelskými vojáky v Gaze – živé aktualizace
11. 8. 2025
OSN odsoudila zabití Anase al-Sharifa a jeho kolegů a označila jej za „závažné porušení mezinárodního humanitárního práva“
Smuteční hosté se shromažďují na pohřbu novinářů zabitých při izraelských útocích
Obyvatelé Gazy se v pondělí shromáždili na pohřbu pěti zaměstnanců Al Jazeery a šestého reportéra zabitého při izraelském útoku, informuje agentura AFP.
Desítky lidí stáli uprostřed vybombardovaných budov na nádvoří nemocnice Al-Shifa, aby se rozloučili s Anasem al-Sharifem, prominentním korespondentem Al Jazeery ve věku 28 let, a čtyřmi jeho kolegy, kteří byli zabiti v neděli.
Podle ředitele nemocnice Al-Shifa, doktora Mohammeda Abu Salmiya, byl při útoku namířeném na tým Al Jazeery zabit také šestý novinář, Mohammed al-Khaldi, který pracoval jako nezávislý reportér.
Jejich těla, zabalená do bílých rubášů s odkrytými tvářemi, byla přes úzké uličky odnesena k hrobům smutečními hosty, mezi nimiž byli i muži v modrých neprůstřelných vestách novinářů.
Izrael potvrdil, že útok byl namířen proti al-Sharifovi, kterého označil za „teroristu“ spojeného s Hamasem a který se „vydával za novináře“.
Dalšími čtyřmi zabitými zaměstnanci byli Mohammed Qreiqeh, rovněž korespondent, a kameramani Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal a Moamen Aliwa.
Macron označil izraelské plány v Gaze za „katastrofu, která se stane“
Emmanuel Macron odsoudil izraelské plány na zintenzivnění vojenské operace v Gaze jako „katastrofu, která se stane“ a navrhl vytvoření mezinárodní koalice pod mandátem OSN s cílem stabilizovat situaci v Gaze.
Jeho ministr zahraničí Jean-Noël Barrot již dříve ostře kritizoval plány oznámené v pátek Benjaminem Netanjahuem a v prohlášení uvedl:
Francie důrazně odsuzuje plán izraelské vlády zaměřený na přípravu úplné okupace Gazy. Taková operace by zhoršila již tak katastrofální situaci, aniž by umožnila propuštění rukojmích Hamásu, jeho odzbrojení nebo kapitulaci.
Západní zeď v Jeruzalémě poničena graffiti
Západní zeď v Jeruzalémě byla poničena graffiti odsuzujícími pokračující válku Izraele v Gaze, což vyvolalo široké odsouzení ze strany náboženských vůdců a politiků, informuje agentura AFP.
„V Gaze probíhá holocaust,“ bylo napsáno hebrejsky na jižní části zdi, nejposvátnějším místě, kde mohou Židé modlit.
Podobný vzkaz byl také načmáraný na zdi Velké synagogy jinde ve městě.
Izraelská policie uvedla, že byl zatčen 27letý podezřelý, který se v pondělí postaví před soud, a požádala o prodloužení jeho vazby.
Incident vyvolal v Izraeli okamžité pobouření a rabín Šmuel Rabinovič ze Západní zdi ho označil za „znesvěcení“.
Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, který dohlíží na bezpečnostní složky v zemi, uvedl, že je šokován a slíbil, že policie bude jednat „bleskově“.
Ostré odsouzení zaznělo i z řad opozice. Bývalý ministr obrany Benny Gantz, nyní vůdce opozice, incident označil za „zločin proti celému židovskému národu“.
Západní zeď se nachází v srdci Starého města Jeruzaléma, které izraelské síly dobyly během arabsko-izraelské války v roce 1967.
Novináři v Dublinu uspořádají dnes večer vigilii, aby „vyjádřili pobouření nad pokračujícím pronásledováním a zabíjením novinářů ze strany Izraele“, uvedla Národní unie novinářů.
Protest byl vyvolán zabitím šesti novinářů v Gaze izraelskými silami.
Katarský premiér a ministr zahraničních věcí šejk Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani odsoudil zabití šesti palestinských novinářů, z nichž pět pracovalo pro Al Jazeera, která má sídlo v Kataru a je částečně financována státem.
„Úmyslné útoky Izraele na novináře v pásmu Gazy odhalují, jak jsou tyto zločiny nepředstavitelné, zatímco mezinárodní společenství a jeho zákony nejsou schopny tuto tragédii zastavit. Kéž Bůh smiluje se nad novináři Anasem Al-Sharifem, Mohammedem Qraiqeaem a jejich kolegy,“ uvedl v příspěvku na X.
Úřad OSN pro lidská práva odsoudil zabití palestinských novinářů Izraelem
V prohlášení na X Úřad OSN pro lidská práva uvedl: „Odsuzujeme zabití šesti palestinských novinářů izraelskou armádou, která zaútočila na jejich stan, což je závažné porušení mezinárodního humanitárního práva. #Izrael musí respektovat a chránit všechny civilisty, včetně novinářů.
Od 7. října 2023 bylo v Gaze zabito nejméně 242 palestinských novinářů. Vyzýváme k okamžitému, bezpečnému a nerušenému přístupu všech novinářů do Gazy.“
Izrael uvedl, že cílem útoku byl Anas al-Sharif, jeden ze zabitých novinářů, protože byl členem Hamásu. Řada organizací, včetně OSN a Reportérů bez hranic, zpochybnila pravdivost tohoto tvrzení.
Obyvatelé města Gaza hlásí nejtěžší bombardování za poslední týdny, při kterém byli zabiti novináři
Palestinci v pondělí oznámili nejtěžší bombardování za poslední týdny v oblastech východně od města Gaza, jen několik hodin poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že očekává „poměrně rychlé“ dokončení nové rozšířené ofenzívy na tomto území, informuje agentura Reuters.
Svědci uvedli, že izraelské tanky a letadla bombardovaly Sabru, Zeitoun a Shejaia, tři východní předměstí města Gaza na severu území, a vyhnaly mnoho rodin z jejich domovů na západ.
Někteří obyvatelé města Gaza uvedli, že to byla jedna z nejhorších nocí za poslední týdny, což vyvolalo obavy z vojenských příprav na hlubší ofenzívu do jejich města, které podle Hamásu nyní poskytuje útočiště asi 1 milionu lidí po vysídlení obyvatel ze severních okrajů enklávy.
Izraelská armáda uvedla, že její síly ostřelovaly militanty Hamásu v této oblasti. Na zemi nebyly žádné známky toho, že by se síly v rámci nově schválené izraelské ofenzívy posouvaly hlouběji do města Gaza.
Netanjahu v neděli uvedl, že izraelské armádě nařídil urychlit plány nové ofenzívy. „Chci válku co nejrychleji ukončit, a proto jsem izraelským obranným silám (IDF) nařídil zkrátit harmonogram převzetí kontroly nad městem Gaza,“ řekl.
Plány na zintenzivnění ofenzívy kritizovala řada zemí.
Greta Thunbergová uvedla, že ona a palestinská aktivistická skupina plánují vyslat do Gazy novou flotilu s humanitární pomocí, aby prolomily „nelegální izraelskou blokádu“, informuje agentura AFP.
Dva předchozí pokusy aktivistů doručit pomoc do Gazy lodí, v červnu a červenci, byly Izraelem zablokovány. Vojáci se nalodili na jejich plavidla, zadrželi aktivisty a poté je vyhostili.
„31. srpna zahájíme dosud největší pokus o prolomení nelegální izraelské blokády Gazy, kdy ze Španělska vypluje desítky lodí,“ uvedla švédská aktivistka v neděli večer na Instagramu.
„4. září se k nám připojí další desítky lodí vyplouvajících z Tuniska a dalších přístavů,“ dodala.
Izraelský plán na obsazení města Gaza je „vážným důvodem k obavám“, uvedl čínský stálý zástupce při OSN Fu Cong na víkendovém zasedání Rady bezpečnosti OSN věnovaném palestinsko-izraelské otázce, informovala čínská státní agentura Xinhua.
Fu vyzval Izrael, aby „okamžitě zastavil tento nebezpečný krok“, a řekl: „Gaza patří palestinskému lidu. Je nedílnou součástí palestinského území. Jakékoli kroky, které se snaží změnit její demografickou a územní strukturu, musí být setkány s nejvyšším odmítnutím a odporem.“
Reportéři bez hranic odsoudili zabití al-Sharifa
Reportéři bez hranic odsoudili „uznanou vraždu izraelskou armádou“ korespondenta Al Jazeery Anase al-Sharifa v Gaze, kterého ozbrojené síly přiznaly, že spolu s několika jeho kolegy zabily.
Organizace na ochranu svobody tisku sdělila agentuře AFP, že „důrazně a rozhořčeně odsuzuje přiznanou vraždu izraelskou armádou“ al-Sharifa a dalších novinářů.
Izrael obvinil al-Sharifa z toho, že byl teroristou Hamásu. OSN a další organizace uvedly, že Izrael k těmto tvrzením nepředložil věrohodné důkazy.
Aktivisté uspořádali protest na střeše datového centra společnosti Microsoft v Nizozemsku poté, co vyšlo najevo, že izraelská armáda v této zemi ukládá velké množství dat.
Na sociálních sítích se objevily snímky, na nichž někteří aktivisté v neděli blokovali přístup do velkého areálu Microsoftu na severozápadě země, zatímco jiní vylezli na střechu budovy a zapálili světlice.
Skupina Geef Tegengas (Push Back) uvedla, že její protest je reakcí na nedávné vyšetřování deníku Guardian, které odhalilo, jak izraelská vojenská sledovací agentura Unit 8200 využívá cloudovou platformu Microsoft Azure k ukládání rozsáhlé sbírky odposlechnutých palestinských telefonních hovorů.
Demonstrant drží světlici na střeše kancelářské budovy. Ostatní demonstranti protestují dole.
Snímky zveřejněné na sociálních sítích ukazují aktivisty blokující přístup do zařízení společnosti Microsoft poblíž Middenmeeru v provincii Severní Holandsko. Fotografie: Geef Tegengas
IDF zveřejňuje tvrzení o al-Sharifovi na sociálních sítích
Agentura Reuters poskytuje další podrobnosti o zabití novináře Al Jazeery Anase al-Sharifa.
V říjnu loňského roku izraelská armáda označila al-Sharifa za jednoho ze šesti novinářů z Gazy, kteří jsou podle ní členy Hamásu a Palestinského islámského džihádu, a jako důkaz uvedla dokumenty, které podle ní obsahují seznamy osob, které absolvovaly výcvikové kurzy, a jejich platy.
IDF zveřejnila na X dokumenty, které podle ní dokazují spojení al-Sharifa s Hamásem. Tato tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.
Výbor na ochranu novinářů, který v červenci vyzval mezinárodní společenství k ochraně al-Sharifa, uvedl v prohlášení, že Izrael nepředložil žádné důkazy na podporu svých obvinění proti němu.
„Izraelský způsob označování novinářů za militanty bez předložení věrohodných důkazů vyvolává vážné otázky ohledně jeho záměrů a respektu k svobodě tisku,“ uvedla Sara Qudah, ředitelka CPJ pro Blízký východ a severní Afriku.
Minulý měsíc izraelský mluvčí IDF Avichai Adraee sdílel na X video al-Sharifa a obvinil ho, že je členem vojenského křídla Hamásu. Zvláštní zpravodajka OSN pro svobodu projevu Irene Khan to tehdy označila za „nepodložené tvrzení“ a „flagrantní útok na novináře“.
AP poskytuje další podrobnosti o rozhodnutí Austrálie uznat příští měsíc palestinský stát:
Albanese uvedl, že ve čtvrtek hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a řekl mu, že je zapotřebí politické řešení, nikoli vojenské.
Austrálie minulý týden kritizovala izraelský plán převzít vojenskou kontrolu nad Gazou a Albanese uvedl, že rozhodnutí uznat palestinský stát bylo „ještě více podpořeno“ tím, že Netanjahu ignoroval výzvy mezinárodního společenství a nesplnil právní a etické závazky v Gaze.
„Netanjahuova vláda ničí vyhlídky na dvoustátní řešení tím, že rychle rozšiřuje nelegální osady, hrozí anexí okupovaných palestinských území a výslovně se staví proti jakémukoli palestinskému státu,“ uvedl Albanese ve společném prohlášení s ministryní zahraničí Penny Wongovou.
Závazky palestinské samosprávy k reformě správy, demilitarizaci a konání všeobecných voleb, stejně jako požadavky Ligy arabských států na ukončení vlády Hamásu v Gaze, vytvořily příležitost, uvedl.
„Je to příležitost izolovat Hamás,“ dodal.
Podle údajů agentury Agence France-Presse již tři čtvrtiny členů OSN uznávají palestinskou státnost nebo to plánují v blízké budoucnosti.
Podle těchto údajů nyní palestinský stát uznává nebo plánuje uznat nejméně 145 ze 193 členů OSN, včetně Francie, Kanady, Velké Británie a nejnověji Austrálie.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ostře kritizoval Austrálii a evropské země, které zvažují uznání palestinského státu.
Uvedl, že tyto země „upadají do králičí nory“ a že debata o takovém uznání je „hanebná“. „Myslím, že je to skutečně hanebné, ale naše pozice se tím nezmění,“ řekl.
Cogat v sobotu poskytl aktuální informace o dodávkách pomoci do pásma Gazy:
V příspěvku na X agentura, jednotka izraelského ministerstva obrany pověřená logistikou mezi Izraelem a pásmem Gazy, uvedla:
„Vstup pomoci: Přes 280 nákladních vozidel vjelo do Gazy přes hraniční přechody Kerem Shalom a Zikim.
Sběr pomoci: OSN a mezinárodní organizace shromáždily a rozdělily 300 nákladních vozidel.
Palivo: Do pásma vjely cisterny s palivem @UN pro provoz základních humanitárních systémů.
Zásilky z vzduchu: Ve spolupráci se Spojenými arabskými emiráty, Jordánskem, Německem, Belgií, Itálií, Nizozemskem a Francií bylo z vzduchu shozeno 131 palet s humanitární pomocí.
Budeme i nadále rozšiřovat naše úsilí o usnadnění humanitární pomoci civilnímu obyvatelstvu Gazy.“
Po měsících přísné izraelské blokády se zdá, že do Gazy nyní přichází další pomoc. Včera humanitární úřad OSN OCHA oznámil, že od začátku konfliktu v říjnu 2023 zemřelo v Gaze 98 dětí na akutní podvýživu, z toho 37 od července. Koordinátor OCHA Ramesh Rajasingham uvedl, že situace v Gaze se vyvinula v úplný hladomor: „Nejde již o hrozící hladomor – jde o hladomor, čistý a jednoduchý.“
Anas al-Sharif, jeden z nejznámějších tváří Al Jazeery v Gaze, byl zabit v neděli večer ve stanu pro novináře před nemocnicí al-Shifa v Gaze.
Podle katarské televizní stanice bylo při útoku zabito celkem sedm lidí, včetně al-Sharifa, korespondenta Al Jazeery Mohammeda Qreiqeh a kameramanů Ibrahima Zahera, Mohammeda Noufala a Moamena Aliwy.
Izraelské obranné síly útok přiznaly a tvrdily, že reportér „působil jako vedoucí teroristické buňky v teroristické organizaci Hamás a byl zodpovědný za raketové útoky na izraelské civilisty a izraelské obranné síly“.
Ochránci lidských práv uvedli, že byl terčem útoku kvůli svým reportážím z frontové linie války v Gaze a že tvrzení Izraele postrádá důkazy.
V červenci al-Sharif řekl Výboru na ochranu novinářů (CPJ), že žije s „pocitem, že může být kdykoli bombardován a zabit“.
Po útoku CPJ uvedlo, že je „zděšeno“ zprávou o smrti novinářů.
„Izraelský zvyk označovat novináře za militanty bez poskytnutí věrohodných důkazů vyvolává vážné otázky ohledně jeho záměrů a respektu k svobodě tisku,“ uvedla regionální ředitelka CPJ Sara Qudah.
Diskuse