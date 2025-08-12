Izrael zesílil bombardování Gazy a během 24 hodin zabil 89 lidí
12. 8. 2025
Mezi mrtvými je nejméně 15 lidí, kteří stáli ve frontě na jídlo, a pět lidí zemřelo hlady
Izrael zesílil bombardování Gazy a během 24 hodin zabil nejméně 89 Palestinců, včetně nejméně 15 lidí, kteří stáli ve frontě na jídlo, a to navzdory celosvětovému pobouření nad smrtí šesti novinářů v tomto území, ke které došlo v neděli večer.
Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že izraelské letecké údery na město Gaza zesílily během tří dnů poté, co bezpečnostní kabinet Benjamina Netanjahua schválil plány na rozšíření války na tomto území.
Dalších pět lidí, včetně dvou dětí, údajně zemřelo hlady, zatímco ministři zahraničí 24 zemí, včetně Velké Británie, Austrálie, Francie, Španělska a Japonska, varovali, že „humanitární utrpení v Gaze dosáhlo nepředstavitelných rozměrů“. Ministři a šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová vyzvali izraelskou vládu, aby okamžitě povolila dodávky humanitární pomoci a umožnila základní humanitární pracovníkům působit v Gaze. „Je třeba okamžitě přijmout naléhavá opatření, aby se zastavilo a zvrátilo hladovění,“ uvedli. Česko tento dokument nepodepsalo.
Více než 15 lidí bylo zabito při čekání na distribuci potravin na přechodu Zikim v severní Gaze, uvedl Fares Awad, vedoucí záchranné služby v severní Gaze.
Na jihu území bylo podle zdravotníků zabito pět lidí, včetně páru a jejich dítěte, při izraelském leteckém útoku na dům ve městě Khan Younis a čtyři při útoku na stanový tábor v nedalekém Mawasi.
Mluvčí civilní obrany Mahmud Bassal uvedl, že obytné čtvrti Zeitoun a Sabra byly zasaženy „velmi silnými leteckými údery zaměřenými na civilní domy, možná včetně výškových budov“.
Obyvatelé popsali bombardování jako nejtěžší za poslední týdny.
„Znělo to, jako by válka začala znovu,“ řekl agentuře Reuters 25letý Amr Salah. „Tanky střílely granáty na domy a několik domů bylo zasaženo. Letadla provedla takzvané ohnivé kruhy, při nichž několik raket dopadlo na některé silnice ve východní Gaze.“
„Pod troskami jsou mučedníci, ke kterým se nikdo nedostane, protože ostřelování nepřestalo,“ řekl Majed al-Hosary, obyvatel Zeitounu.
Z trosek předchozích izraelských útoků bylo podle ministerstva na Telegramu vyproštěno jedenáct těl, včetně několika obětí útoků na město Gaza.
Izraelská armáda uvedla, že zprávy prověřuje a že její síly přijímají opatření k omezení škod na civilním obyvatelstvu. Samostatně uvedla, že její síly za poslední měsíc zabily desítky militantů v severní Gaze a zničily další tunely používané militanty v této oblasti.
Na místě nebyly žádné známky toho, že by se síly v rámci nově schválené izraelské ofenzívy, která měla začít v příštích týdnech, posouvaly hlouběji do města Gaza.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze se počet úmrtí souvisejících s hladomorem od 7. října 2023 zvýšil na 227, z toho 103 dětí. Nasser Medical Complex potvrdil, že v jižním městě Khan Younis zemřel šestiletý chlapec na nemoci související s hladem, zatímco lékaři uvedli, že 30letý muž zemřel na podvýživu.
Izrael čelí rostoucí kritice za 22 měsíců trvající válku s Hamásem, přičemž experti podporovaní OSN varují před rozsáhlým hladomorem v obléhané Gaze.
Izrael uvalil blokádu a omezení na pomoc vstupující na území, ale Netanjahu na nedělní tiskové konferenci uvedl, že je „zcela nepravdivé“, že jeho vláda provádí „politiku vyhladovění“. Uznává hlad a problémy s distribučním systémem potravin provozovaným americkou a izraelskou Humanitární nadací pro Gazu, ale obvinil média z „lží“ o rozsahu problému.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze si izraelská válka proti Gaze za 22 měsíců od 7. října 2023 vyžádala celkem 61 599 palestinských obětí a 154 088 zraněných.
Netanjahuovo pobouření v Gaze naplňuje jeho mesiášskou fantazii o Velkém Izraeli. Svět ho musí zastavit.
Mezitím se po smrti prominentního novináře Al Jazeery Anase al-Sharifa, který byl spolu se čtyřmi kolegy zabit při izraelském leteckém útoku v neděli, ozvala vlna odsuzování. Nadace Hind Rajab (HRF) a Palestinské centrum pro lidská práva oznámily, že podají společnou žalobu k Mezinárodnímu trestnímu soudu kvůli jejich zabití.
Izraelské obranné síly se hrdě přihlísily k tomu, že útok provedly, a tvrdily, že Sharif byl vůdcem buňky Hamásu odpovědné za raketové útoky na Izrael – obvinění, které Al Jazeera a Sharif již dříve odmítli jako nepodložené.
Vyšetřování HRF sleduje řetězec velení od Netanjahua až po vysoké představitele izraelské armády, včetně velitelů letectva a zpravodajských služeb.
Generální tajemník OSN António Guterres jejich smrt odsoudil a jeho mluvčí vyzval k nezávislému vyšetřování.
Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky Philippe Lazzarini v příspěvku na X uvedl: „Izraelská armáda nadále umlčuje hlasy, které informují o zvěrstvech v Gaze.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse