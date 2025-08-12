Kterak Izrael legitimizoval vraždění novinářů v Gaze
12. 8. 2025
Po 7. říjnu byl v Ředitelství vojenské rozvědky zřízen tým zvaný „Legitimizační buňka“. Zpravodajští pracovníci hledali informace, které by pomohly „legitimizovat“ vojenské akce v Gaze – neúspěšné odpaly raket Hamásu, používání lidských štítů, zneužívání civilního obyvatelstva apod.
Proč hledat utajovaného novináře? Pokud tomu rozumím, dává to mediální „legitimitu“ existujícímu zabíjení novinářů obecně. Koneckonců stačí prezentovat jednu nemocnici jako sídlo Hamásu a pak lze takto prezentovat zničení celého zdravotnického systému. Jedna neúspěšná palba, při které Hamás zasáhl civilisty, a pak, kdo ví, možná za všechna úmrtí civilistů může Hamás?
Zasévání pochybností jako metoda ospravedlnění zvěrstev. Identifikace novináře jako tajného agenta zakrývala zabití všech ostatních novinářů. Armáda včera večer v Gaze zabila čtyři novináře. Přiznala, že cílem byl Anas aš-Šaríf. Poslední dva roky aš-Šaríf systematicky a odvážně informoval celý svět o vyhlazování svého lidu. A to v době, kdy izraelský tisk do značné míry normalizoval masové vraždy, hladovění a vyhlazování a zradil svou profesi.
Zrada pokračuje i nyní, kdy titulky informují o aš-Šarífově smrti a plně přijímají prohlášení mluvčího IDF. Armáda předložila dokumenty, které tvrdí, že se aš-Šaríf v roce 2013, když mu bylo 17 let, připojil k Hamásu. Novinář, který v tuto chvíli, po nespočetných lžích, nezpochybňuje prohlášení mluvčího IDF, je jednoduše povýšen ve své pozici. Ale i když předpokládáme, že je to pravda, nezáleží na tom.
Koneckonců podle této logiky je drtivá většina novinářů v Izraeli - pokud existuje nějaký dokument prokazující, že byli v armádě nebo někdy sloužili v záloze - legitimním cílem k eliminaci. Místo Anasova pobytu bylo známo už měsíce. Proč ho zabíjet právě teď? V předvečer plánů na dobytí Gazy? Odpověď je jasná. Myslím, že Izrael zabil Anase aš-Šarífa jednoduše proto, že byl novinář.
Dokumenty byly prostředkem. Ze stejného důvodu, proč jsme aktivně vyhledávali novináře, které by bylo možné prezentovat jako hamásníky, abychom „legitimizovali“ zabíjení novinářů obecně. Od 7. října jsme v Gaze zabili asi 230 novinářů. A ze stejného důvodu, proč bráníme mezinárodním médiím ve vstupu do Gazy: aby viděla méně zločinů.
