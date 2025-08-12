Evropská fotbalová liga je kritizována za „urážlivou“ poctu „palestinskému Pelému“, kterého zabil Izrael
Suleiman Al-Obeid byl zabit izraelskou armádou, když se snažil získat humanitární pomoc.
Egyptská fotbalová hvězda Mohamed Salah hrající za klub Liverpool v Premier League je kapitánem egyptské národní reprezentace. Salah měl v sobotu tři otázky pro Evropskou fotbalovou asociaci poté, co tento řídící orgán uznal smrt dalšího hráče, píše na webu Common Dreams Julia Conley.
„Můžete nám říct, jak zemřel, kde a proč?“ zeptal se Salah v reakci na vágní hold UEFA Suleimanovi Al-Obeidovi, který byl během své kariéry v palestinském národním týmu přezdíván „palestinský Pelé“.
Fotbalová organizace napsala o Al-Obeidovi jednoduchý 21slovný vzkaz na rozloučenou, ve kterém ho označila za „talent, který dal naději nespočtu dětí, a to i v nejtemnějších časech“.
UEFA se vůbec nezmínila o zprávách Palestinské fotbalové asociace, že Al-Obeid se minulý týden stal jedním z téměř 1 400 Palestinců, kteří byli zabiti při hledání pomoci od té doby, co Gaza Humanitarian Foundation (GHF), soukromá organizace podporovaná Izraelem a USA, začala provozovat tzv. humanitární centra v Gaze.
Stejně jako v případě zabíjení humanitárních pracovníků a bombardování takzvaných „bezpečných zón“ izraelskou armádou od začátku útoků na Gazu v říjnu 2023, IDF tvrdí, že zabíjení Palestinců, kteří zoufale hledají jídlo, bylo neúmyslné. Nicméně izraelští vojáci sami popisují, že dostali rozkaz střílet na civilisty, kteří se přiblíží k místům, kde se rozdává pomoc.
Salah je od začátku izraelských útoků, které vedly k téměř úplné blokádě, jež podle Integrované klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) způsobila „prohlubující se“ hladomor, otevřeným zastáncem Palestinců. Hlady dosud zemřelo nejméně 217 Palestinců, včetně nejméně 100 dětí.
Projekt Mír a spravedlnost, založený britským poslancem Jeremym Corbynem, ocenil Salahovu kritiku UEFA.
Palestinská fotbalová asociace vydala prohlášení, v němž uvedla: „Bývalý hráč národního týmu a hvězda týmu Khadamat al-Shati, Suleiman Al-Obeid, byl ve středu zabit okupačními silami, které zaútočily na lidi čekající na humanitární pomoc v jižní části pásma Gazy.“
Al-Obeid reprezentoval palestinský tým 24krát na mezinárodní úrovni a v roce 2010 střelil slavný gól proti národnímu týmu Jemenu v poháru Východoasijské federace.
Zanechal po sobě manželku a pět dětí, informovala stanice Al Jazeera.
Bassil Mikdadi, zakladatel organizace Football Palestine, řekl médiím, že ho překvapilo, že UEFA vůbec uznala Al-Obeidovu smrt, vzhledem k mlčení mezinárodních fotbalových federací ohledně izraelského útoku na Gazu, který je předmětem genocidního řízení u Mezinárodního soudního dvora a který byl označen za genocidu mnoha odborníky na holocaust a lidskoprávními organizacemi.
Jak napsal Jules Boykoff v červnovém sloupku pro Common Dreams, Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) většinou „přehlížela útoky Izraele na Palestince“ a ačkoli se tato organizace připojila k UEFA a vyjádřila solidaritu s ukrajinskými hráči a civilisty, když Rusko v roce 2022 napadlo Ukrajinu, „žádná taková solidarita s Palestinci nepřišla“.
Mikdadi poznamenal, že Al-Obeid „není prvním palestinským fotbalistou, který zahynul v této genocidě – bylo jich přes 400 –, ale je zatím zdaleka nejvýznamnějším fotbalovým hráčem“.
Al-Obeid byl usmrcen několik dní předtím, než izraelský premiér Benjamin Netanjahu schválil plán na obsazení města Gaza, který je považován za první krok k případné okupaci celé Gazy.
Rada bezpečnosti OSN svolala na neděli mimořádné zasedání, aby projednala izraelský krok, přičemž náměstek generálního tajemníka OSN pro Evropu, Střední Asii a Ameriku Miroslav Jenca Radu varoval, že úplné převzetí by mohlo „vyvolat další hrůznou kapitolu tohoto konfliktu“.
„V Gaze jsme již svědky humanitární katastrofy nepředstavitelného rozsahu,“ řekl Jenca. „Pokud budou tyto plány realizovány, pravděpodobně vyvolají další pohromu v pásmu, která se roznese po celém regionu a způsobí další nucené vysídlení, zabíjení a ničení, čímž se ještě zhorší nesnesitelné utrpení civilního obyvatelstva.“
