Vymažte své staré fotky a emaily, aby se ušetřila voda během sucha
13. 8. 2025
E-maily a fotografie uložené v cloudu jsou ve velkých datových centrech, která spotřebovávají obrovské množství vody a energie
Britská Agentura pro životní prostředí vyzvala veřejnost, aby nejen zavřela kohoutky, ale také vymazala své staré e-maily, aby se snížila spotřeba vody během současného sucha.
Letos bylo v Británii nejsušších šest měsíců od roku 1976 a současný nedostatek vody v Anglii je nyní definován jako „incident celostátního významu“.
Kromě tradičních metod snižování spotřeby vody, jako je kratší sprchování, používání dešťové vody uložené v sudu na zalévání rostlin a omezení používání hadic, upozorňuje vládní agentura také na enormní nároky na veřejné služby způsobené rostoucím ukládáním dat.
Soubory, jako jsou e-maily a fotografie uložené v cloudu, jsou uchovávány ve velkých datových centrech, která k chlazení vyžadují obrovské množství vody. Podle studie Oxfordské univerzity spotřebuje relativně malé datové centrum o výkonu 1 megawattu ročně asi 26 milionů litrů vody.
V úterý ředitelka Agentury pro životní prostředí a předsedkyně Národní skupiny pro sucho Helen Wakehamová uvedla: „Současná situace je celostátně významná a vyzýváme všechny, aby přispěli svým dílem a pomohli snížit tlak na naše vodní prostředí.
„Jsme vděční veřejnosti za dodržování omezení, která byla zavedena za účelem šetření vodou v těchto suchých podmínkách. Jednoduchá každodenní rozhodnutí, jako je zavírání kohoutků nebo mazání starých e-mailů, pomáhají společnému úsilí o snížení spotřeby a zachování zdraví našich řek a divoké přírody.“
