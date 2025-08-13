Ruské jednotky prolomily ukrajinskou hlavní obrannou linii v Doněcké oblasti
13. 8. 2025
Za touto pozicí nachází systematicky vybudované opevnění pouze kolem velkých měst. Průlom vytváří hrozbu, že ruské jednotky dosáhnou Dobropillje, Kramatorsku a Slavjansku, což by mohlo skončit úplným obsazením území Doněcké oblasti, které zůstalo pod kontrolou Kyjeva.
"Situace je velmi špatná. Pro Ukrajinu je to jeden z nejtěžších okamžiků od roku 2024 z hlediska možných územních ztrát," uvedl OSINT analytik společnosti Playfra. Podle jeho názoru bude muset velení ozbrojených sil Ukrajiny učinit "vážné a velmi rozsáhlé rozhodnutí", protože dostupné zdroje "zjevně nestačí k efektivnímu pokrytí celé fronty".
OSINT analytik Clement Molin upozornil na skutečnost, že k průlomu došlo na nejzranitelnějším místě, v důsledku čehož se ruská armáda dostala do týlu ukrajinských jednotek a otevřela cestu na Kramatorsk a Dobropillja. "Situace není špatná, je katastrofální," uvedl Molin.
Díky průlomu ruská armáda obchází obranné struktury, aby je pak použila proti ozbrojeným silám Ukrajiny, uvedl ukrajinský projekt DeepState. Podle něj nepřítel získává oporu v nových pozicích a postupuje také směrem k dálnici Dobropillja-Kramatorsk v oblastech Novovoďane a Petrivka. "Je to příklad toho, že vedle dobře postavených inženýrských konstrukcí je potřeba lidí, kteří je budou držet, a také efektivního velení, které je dokáže správně používat," zdůraznil DeepState.
Analytik výzkumné skupiny Conflict Intelligence Team (CIT) varoval, že s dalším rozvojem ofenzívy v této oblasti bude ohrožena celá Kramatorsko-slavjanská aglomerace. "Nyní jsou jednotky na stejné rovnoběžce s Konstantinovkou a začínají tvořit obrovskou římsu, ve které se bude nacházet Konstantinovka, Družkovka," řekl.
Podle OSINT analytika Kirilla Michajlova nejde jen o hrozbu úplného obsazení Donbasu Ruskem: jde o poslední velkou obrannou linii před Dněpropetrovskou oblastí a centrální částí Ukrajiny. Playfra píše o tomtéž.
Generálové ruského generálního štábu již dříve slíbili prezidentu Vladimiru Putinovi, že obrana Ukrajiny podél frontové linie se v příštích dvou až třech měsících zhroutí, uvedly zdroje agentury Reuters blízké Kremlu. Podle nich Putin věří, že jeho armáda na bojišti vítězí a neplánuje ukončit válku alespoň do úplného dobytí Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti, který prohlásil za ruské.
Letní ofenzíva již přinesla ruským jednotkám rekordní zisky od loňského podzimu. Podle DeepState Putinova armáda v červenci obsadila 564 km² a téměř stejný počet o měsíc dříve. Tempo postupu bylo nejvyšší od loňského listopadu, kdy bylo pod kontrolou ruské armády více než 1 000 km² ukrajinského území.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse