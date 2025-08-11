Ať žije svoboda uměleckého vyjádření!
11. 8. 2025 / Milan Kohout
Milí přátelé
Protože jsem byl vyzván, abych si založil účet na Instagramu, zde jest.
Vybral jsem 222 ukázek své tvorby z posledního půlstoletí (některé vznikly ve spolupráci s dalšími rebely).
Kolekce není uspořádána chronologicky, ale doufám, že i tak předává rebelská politická poselství .
S pozdravem:AŤ ŽIJE SVOBODA UMĚLECKÉHO VYJÁDŘENÍ!
https://www.instagram.com/milankohout2/
—Milan
P.S. Poté, co „vládci vesmíru“ násilně zrušili můj YouTube kanál – za zveřejňování umění na podporu Palestinců vzdorujících nacistickému Izraeli – musel jsem vybraná videa ze svého archivu přesunout na tuto platformu:
