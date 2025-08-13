Třetí velká rafinerie Rosněfti se zastavila kvůli úderu ukrajinského bezpilotního letounu
13. 8. 2025
čas čtení
1 minuta
Ropná rafinerie Rosněfti v Saratově přestala přijímat suroviny po nedělním útoku ukrajinského dronu.
Rafinerie s kapacitou 5,8 milionu tun ročně, která v loňském roce vyrobila asi 4 miliony tun benzínu a nafty, byla poškozena v důsledku útoku bezpilotního letounu, který pokryl 13 regionů Ruska a anektovaný Krym.
Provoz se stal třetí rafinérií Rosněfti za poslední týden, jehož práce byla narušena nálety dronů. Dne 2. srpna zastavila zhruba polovinu kapacity rafinerie společnosti v Rjazani, která mimo jiné dodává pohonné hmoty do Moskevské oblasti. V závodě s kapacitou 13,8 milionu tun ročně - největší v Rosněfti - došlo k nehodě ve dvou ze tří hlavních zpracovatelských jednotek.
Ve stejný den rafinerie Novokujbyševsk, nejlépe vybavená ve skupině Samara společnosti Rosněfť, zcela zastavila výrobu. Její kapacita je 8,3 milionu tun ročně. Oprava rafinérií v Novokujbyševsku a Rjazani se protáhne na měsíc, uvedly dříve zdroje agentury Reuters.
7. srpna byla bezpilotním letounem zasažena také rafinerie Afipskij v Krasnodarském kraji a 10. srpna rafinerie Lukoil-Uchtaněftěpěrerabotka v republice Komi ve vzdálenosti téměř 2 tisíc km od hranic s Ukrajinou.
Vicepremiér Alexander Novak, který dohlíží na energetiku, uspořádá 14. srpna mimořádnou schůzku se zástupci ropných společností, sdělily Interfaxu zdroje obeznámené se situací.
Podle nich se bude diskutovat o situaci na trhu s ropnými produkty, kde ceny od jara vzrostly o 30 % a nadále rostou, a to i přes zákaz vývozu benzínu ze země. V pondělí na petrohradské obchodní burze stanovila cena benzínu Ai-95 šestý den v řadě historický rekord a dosáhla téměř 80 tisíc rublů za tunu. Cena benzínu Ai-92 vzrostla o 1 % na 69 814 rublů za tunu.
Zdroj v angličtině: ZDE
72
Diskuse